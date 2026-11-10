Il nero cambia carattere: il colore definitivo per l'autunno è il soft ink black

Il nero non è mai stato così luminoso. Il colore dei capelli da provare questo autunno è il soft ink black: intenso come l’inchiostro, ma soft, perché si scalda nei riflessi castani. Il risultato è una tinta elegante e luminosa, che dà carattere al volto senza indurirne i tratti. Questo colore di capelli illumina, invece che spegnere, è profondo, invece che piatto e severo. Un nero più morbido e sofisticato di quello classico corvino, attraversato da sottili riflessi, setoso e incredibilmente naturale.

Olivia Palermo e lo chignon morbido

Olivia Palermo ha spesso illuminato il suo castano scuro naturale con tecniche come il balayage o le mechas sottili. Ultimamente ha sfoggiato una versione più profonda, con sfumature che si concentrano sulle lunghezze e sulle punte, virando verso tonalità calde come il nocciola e il bronzo dorato. Un effetto tridimensionale che si nota perfettamente su uno chignon, soprattutto se fissato lasciando le radici morbide, e non attaccate al cuoio. Come fatto in occasione della 5ª edizione dei "Talento" Fashion Awards di Hola, dove Olivia Palermo ha scelto un'acconciatura dall'allure elegante, che con questo colore funziona perché rifiuta l'effetto tirato o ingessato tipico del classico raccolto da ballerina, giocando sul movimento che si crea sulla parte superiore della testa.