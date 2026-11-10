Il nero cambia carattere: il colore definitivo per l'autunno è il soft ink black

Il nero non è mai stato così luminoso. Il colore dei capelli da provare questo autunno è il soft ink black: intenso come l’inchiostro, ma soft, perché si scalda nei riflessi castani. Il risultato è una tinta elegante e luminosa, che dà carattere al volto senza indurirne i tratti. Questo colore di capelli illumina, invece che spegnere, è profondo, invece che piatto e severo. Un nero più morbido e sofisticato di quello classico corvino, attraversato da sottili riflessi, setoso e incredibilmente naturale.
Olivia Palermo e lo chignon morbido
Olivia Palermo ha spesso illuminato il suo castano scuro naturale con tecniche come il balayage o le mechas sottili. Ultimamente ha sfoggiato una versione più profonda, con sfumature che si concentrano sulle lunghezze e sulle punte, virando verso tonalità calde come il nocciola e il bronzo dorato. Un effetto tridimensionale che si nota perfettamente su uno chignon, soprattutto se fissato lasciando le radici morbide, e non attaccate al cuoio. Come fatto in occasione della 5ª edizione dei "Talento" Fashion Awards di Hola, dove Olivia Palermo ha scelto un'acconciatura dall'allure elegante, che con questo colore funziona perché rifiuta l'effetto tirato o ingessato tipico del classico raccolto da ballerina, giocando sul movimento che si crea sulla parte superiore della testa.
Olivia Palermo - Credits Getty Images
Zoe Saldana e il semi raccolto sofisticato
Negli anni Zoe Saldaña ha quasi sempre mantenuto la sua base di colore scura e lucida, sperimentando sul suo naturale nero/castano scuro intenso diverse sfumature calde, dal biondo al ramato o ombré rosso scuro. Fino ad arrivare a sottilissimi colpi di luce su radice naturale, micro-riflessi concentrati sulle lunghezze e sulle punte per dare movimento senza stravolgere la base. Di recente l'attrice ha sfoggiato questa versione di colore, che perde la rigidità delle tonalità corvine e si ammorbidisce attraverso sottotoni castani appena percepibili.
Un soft ink black raffinato, esaltato spesso da acconciature raccolte, che creano movimento senza appiattire il capello, come quella sfoggiata all'Ever Gala ai Milk Studios di Los Angeles: un semi raccolto con la riga in mezzo, che lasciava cadere ai lati del volto morbide onde pronte a svelare ogni riflesso.
Zoe Saldaña - Credits Getty Images
Kendall Jenner e il french twist scultoreo
La base scura di Kendall Jenner, castano intenso profondo e pieno, mantiene la morbidezza tipica del chicco di caffè, ed è resa piena e profonda dai riflessi castani che si fondono con la base. I riflessi creano un gioco di luci e ombre che spezza la staticità del colore unito: non colpi di sole evidenti, ma delicate sfumature realizzate con tecniche sottili come i babylights o il balayage soft. Le ciocche virano verso il cioccolato fondente e il caramello scuro, concentrandosi soprattutto sui punti in cui la luce colpisce naturalmente la chioma.
L'effetto finale è estremamente naturale, specialmente sul raccolto, come quello scelto dalla modella al 6° Gala annuale dell'Academy Museum: un french twist con riga in mezzo, costruito attorcigliando le lunghezze su sé stesse fino a creare uno chignon verticale sulla nuca, che qui rivelava la complessità calda e vibrante di un colore apparentemente solido.
Kendall Jenner - Credits Getty Images
Rihanna e lo sciolto portato su un lato
La caratteristica chiave della sua chioma è sempre stata la brillantezza a specchio. Per Rihanna, i riflessi castani servono a riflettere la luce sui volumi delle acconciature, dai semi raccolti alla coda alta, evitando che un colore così scuro appaia piatto o spento. Così la cantante, che continua a portare i suoi capelli neri, gioca con tonalità calde appena percettibili. Il risultato è che il suo colore mantiene tutta l'intensità dei capelli scurissimi, ma restituisce un effetto sempre setoso e naturale, specialmente sullo sciolto portato su un lato, scelto per esempio su un abito senape a contrasto, dove lo scuro spicca, lasciando che la luce dei riflettori faccia il resto.
Rihanna - Credits Getty Images