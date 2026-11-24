Il divano Bocca disegnato nel 1970 dallo Studio65, la seduta Pratone firmata nel 1971 da Ceretti, Derossi & Rosso e, l’appendiabiti Cactus ideato nel 1972 da Guido Drocco e Franco Mello, tutti prodotti da Gufram - Credits: Courtesy Mattia Iotti
Specchi che sembrano marshmallow luminosi, divani simili a bruchi oversize, lampade che paiono funghi velenosi. Basta aprire Instagram, TikTok o Pinterest per ritrovarsi in un arredamento uscito dalla fantasia di un designer in acido. La sorpresa è l’età dei protagonisti di questo circo domestico: hanno più di cinquant’anni. E arrivano quasi tutti dallo stesso decennio, gli Anni '70, con qualche anticipo negli Anni '70. Ma scoprire qual è l’oggetto di design più fotografato del pianeta è abbastanza difficile. Gli hashtag non aiutano: si moltiplicano, si sovrappongono, si confondono.
Cercare l’Ultrafragola, il famoso specchio di Ettore Sottsass per Centro Studi Poltronova, significa perdersi tra #ultrafragolamirror e #sottsassmirror e chissà quanti altri hashtag. Se si digita "Togo" compariranno divani, poltrone e infinite variazioni sul tema. I numeri più affidabili arrivano dal mercato. Nel 2024, su 1stDibs, la piattaforma di riferimento per il design da collezione, il Togo di Ligne Roset è salito di 62 posizioni tra le sedute più cercate. L’anno dopo sono cresciute le ricerche della Womb chair di Saarinen e dei divani sinuosi di De Sede.
La rivista Who What Wear ha stilato la sua classifica degli arredi resi celebri dal mondo della moda: Togo terzo, Ultrafragola quarto. Ma basta scorrere il telefono e i soliti sospetti ricompaiono con regolarità sorprendente: uno specchio rosa fluo, un divano a moduli simile a un gioco di costruzioni, una lampada dalla forma improbabile. Hanno in comune una qualità preziosa nell’epoca dello scrolling: si riconoscono in un istante, anche in pochi centimetri di schermo. Una concentrazione di progetti che oggi sembrano nati per diventare virali.
Lo specchio che fa il selfie da solo
Nel 1970 Ettore Sottsass disegna per il Centro Studi Poltronova l’Ultrafragola. È uno specchio-lampada della serie dei Mobili Grigi, presentata a Eurodomus 3. Gli altri pezzi restano allo stadio di prototipo. Lo specchio entra in produzione e si prepara a una seconda vita da celebrità. La cornice in plastica termoformata, alta quasi due metri, disegna una chioma ondulata accesa da una luce rosa.
Dieci anni dopo, alla fine del 1980, Sottsass fonderà Memphis. Con questo specchio aveva già trasformato un oggetto domestico in una presenza scenica. Oggi l’Ultrafragola compare nei selfie di Frank Ocean e Devon Lee Carlson. Lena Dunham ci si è fatta fotografare accanto a lui per la copertina della rivista Domino. Si racconta che Bella Hadid, vedendolo dal vivo, abbia tirato fuori la carta di credito all’istante. Il segreto è semplice: basta accenderlo.
Lo specchio-lampada Ultrafragola, progettato da Ettore Sottsass jr. nel 1970 per il Centro Studi Poltronova - Credits: Courtesy Pietro Savorelli
I divani che si credono giocattoli
Nel 1970 Mario Bellini progetta il divano Camaleonda per C&B Italia, che tre anni dopo diventerà B&B Italia. Il nome fonde camaleonte e onda, due parole che descrivono bene il progetto: una composizione modulare che cambia configurazione e si adatta allo spazio. I moduli da 90 × 90 centimetri si collegano con cavi, ganci e anelli metallici. Ne nasce una seduta profonda, generosa, da ricomporre a piacere. Un Lego gigante su cui sdraiarsi. Uscito di produzione alla fine degli Anni '70, il Camaleonda è sopravvissuto nel circuito del vintage.
Nel 2020 B&B Italia lo riporta in catalogo. Il sistema modulare resta quello originale, mentre l’imbottitura interna usa materiali riciclati e riciclabili. Un vero successo, oltre le aspettative. La stessa passione per le imbottiture generose investe il Sesann di Gianfranco Frattini, disegnato per Cassina nel 1970 e oggi riedito da Tacchini. Una struttura tubolare metallica lo stringe come un corsetto. Poi c’è il Terrazza, disegnato da Ubald Klug per De Sede: una sequenza di gradoni morbidi che permette di comporre sedute lunghe e articolate. Un paesaggio domestico in cui sprofondare.
Il sistema modulare di sedute Camaleonda, disegnato da Mario Bellini nel 1970 per B&B; Il divano modulare Terrazza (DS-1025), ideato da Ubald Klug nel 1974 per De Sede - Credits: Courtesy Tommaso Sartori; Courtesy De Sede
Piedi per terra, sedute stropicciate
Nel 1973 il divano Togo debutta al Salon des Arts Ménagers di Parigi. Lo firma il lionese Michel Ducaroy per Ligne Roset: una seduta interamente imbottita, senza struttura rigida. Ducaroy dichiara un’ispirazione poco nobile, un tubetto di dentifricio accartocciato su se stesso. Profilo basso, pieghe ovunque: sembra un sacco di schiuma abbandonato sul pavimento. Ed è molto più comodo di quanto prometta. All’inizio il pubblico è perplesso. Nel 1973 ci si siede ancora su divani alti e formali.
Il successo arriva nel 1976. Il Togo vince il premio René-Gabriel, destinato agli arredi di qualità alla portata di molti. Anche se, il prezzo di oggi suggerisce altre riflessioni. Sui social è il protagonista di tutorial di tappezzeria, restauri e trasformazioni d’interni. Tra le sedute fuori dagli schemi c’è anche la UP5_6 di Gaetano Pesce, del 1969, di B&B Italia. Una corda lega la poltrona al pouf sferico, come una palla al piede: il riferimento alla donna prigioniera è esplicito. La chiamano La Mamma, ma il progetto ha ambizioni politiche ben più ampie di un soprannome affettuoso.
Ancora prima, nel 1963, Joe Colombo disegna per Comfort la Elda oggi in catalogo da Longhi, battezzata con il nome della moglie. Guscio in fibra di vetro, seduta avvolgente, base girevole: sembra pronta per il quartier generale del cattivo di un film di James Bond. Colombo la pensava come una piccola architettura personale, capace di isolare chi vi siede dal resto della stanza.
Il divano Togo, progettato da Michel Ducaroy nel 1973 per Ligne Roset - Credits: Courtesy Ligne Roset
Funghi luminosi e affini
Nel 1971 Verner Panton progetta la lampada Panthella per Louis Poulsen. Base e paralume collaborano a diffondere la luce: le superfici curve la rendono morbida e indiretta. La forma è quella di un fungo elegante. Panton aveva già lasciato il segno con la sedia che porta il suo nome, la prima in plastica stampata in un unico pezzo. Nel tempo la famiglia Panthella si allarga: arrivano la Mini e le versioni portatili, che portano il fungo fuori dal comodino.
La lampada da tavolo Panthella, disegnata da Verner Panton nel 1971 per Louis Poulsen - Credits: Courtesy Louis Poulsen
La Nesso di Artemide, disegnata nel 1967 da Giancarlo Mattioli con il Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova, è un classico del pop. La calotta in plastica, nel suo arancione inconfondibile, diffonde la luce da una forma compatta e tondeggiante. Un fungo atomico da salotto. Eclisse di Vico Magistretti, del 1965, sempre per Artemide, si gioca tutto su un meccanismo minimo. Il guscio interno ruota e scherma la sorgente luminosa, come una piccola eclissi artificiale. Nel 1967 vince il Compasso d’Oro. Un giocattolo meccanico con un’idea semplice dentro.
La lampada da tavolo Nesso, disegnata nel 1967 da Giancarlo Mattioli con il Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova per Artemide - Credits: Courtesy Artemide
Nasi di cane e ali di pipistrello
Gae Aulenti disegna la lampada Pipistrello nel 1965 per Martinelli Luce. Lo stelo telescopico regola l’altezza, il diffusore in metacrilato si apre in una corona di lobi. Il nome fa il resto. La lampada nasce in parallelo al negozio Olivetti di rue du Faubourg-Saint-Honoré a Parigi, progettato da Aulenti e pubblicato da Domus. Tra i livelli dello showroom architettura, tecnologia e arredi dialogano con grande libertà. Nel 1967 Achille e Pier Giacomo Castiglioni presentano con Flos la Snoopy.
La calotta nera si inclina su una base di marmo e ricalca il muso del beagle di Charles M. Schulz. Il nome è una dichiarazione d’intenti: il design può essere sofisticato e spiritoso nello stesso momento. Pipistrello e Snoopy si somigliano poco. Ma condividono la qualità decisiva sui social: una silhouette che basta da sola a raccontare l’oggetto.
La lampada Pipistrello, progettata nel 1965 da Gae Aulenti per Martinelli Luce - Credits: Courtesy FrancisAmiand
La stanza degli esclusi d’autore
E i grandi classici dei manuali e dei musei? Circolano anche loro sui social, ma giocano un’altra partita. La lampada Arco dei Castiglioni, prodotta da Flos, poggia su una base di marmo di Carrara da circa 65 chili. Lo stelo telescopico porta la luce sopra il tavolo o il divano senza bisogno di un punto luce a soffitto. È un progetto geniale e poco fotogenico: per apprezzarne la curva bisogna allargare l’inquadratura e darle respiro. La chaise longue LC4 di Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand è del 1928 e oggi la produce Cassina. Tubolare d’acciaio, inclinazione regolabile, rivestimento in pelle: una macchina per riposare che ha attraversato quasi un secolo. La sua forza sta nelle proporzioni e nel rapporto tra corpo e struttura.
Il tavolo e le sedie Tulip di Eero Saarinen, disegnati per Knoll negli Anni '50, eliminano la selva di gambe sotto il piano. Al loro posto, un unico stelo. Poi c’è la Wassily di Marcel Breuer, del 1925. Per Who What Wear è la seduta più ambita del feed. Ma la sua fortuna ha un’altra origine: tubolare cromato, cinghie di cuoio, il rigore del Bauhaus. Sono progetti fotografati, pubblicati e desiderati. Accanto alle forme pop degli Anni '70 raccontano un’altra modernità, quella che cerca la bellezza nella riduzione e nella chiarezza. Anche la sobrietà, a modo suo, fa tendenza.
La celebre lampada da terra Arco, creata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1962 per Flos; Tavolo e sedie della serie Tulip disegnati da Eero Saarinen nel 1957 e prodotti da Knoll - Credits: Courtesy Flos; Courtesy Gionata Xerra
Cactus da salotto e labbra provocanti
Nel 1967, nel torinese, nasce Gufram. L’azienda porta la Pop Art e il Surrealismo dentro casa, con un obiettivo dichiarato: sorprendere e prendersi gioco del buon gusto. Nel 1970 Studio65 disegna la Bocca, un divano a forma di labbra rosse. Il precedente è il divano Mae West di Salvador Dalí. Il soprannome, Marilyn, viene da un’altra diva. Si comporta come una scultura e trasforma qualsiasi stanza nel set di una fotografia.
Due anni dopo arriva il Cactus di Guido Drocco e Franco Mello, con il suo esercito di spine morbide. È un appendiabiti in poliuretano espanso, alto e ramificato, uscito da un deserto immaginario. Le spine sono innocue. Spolverarle richiede una pazienza da santi. Oggi è il simbolo di Gufram e continua a generare edizioni speciali e collaborazioni con il mondo della moda e della musica. È forse questo il lascito più interessante degli Anni '70: oggetti che funzionano da arredi, sculture e personaggi. Mezzo secolo dopo si fanno ancora notare in una fotografia, raccontano una storia e strappano un sorriso. Il design è una cosa seria. Proprio per questo, ogni tanto, deve prendersi in giro.
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