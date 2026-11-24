Il divano Bocca disegnato nel 1970 dallo Studio65, la seduta Pratone firmata nel 1971 da Ceretti, Derossi & Rosso e, l’appendiabiti Cactus ideato nel 1972 da Guido Drocco e Franco Mello, tutti prodotti da Gufram - Credits: Courtesy Mattia Iotti

Specchi che sembrano marshmallow luminosi, divani simili a bruchi oversize, lampade che paiono funghi velenosi. Basta aprire Instagram, TikTok o Pinterest per ritrovarsi in un arredamento uscito dalla fantasia di un designer in acido. La sorpresa è l’età dei protagonisti di questo circo domestico: hanno più di cinquant’anni. E arrivano quasi tutti dallo stesso decennio, gli Anni '70, con qualche anticipo negli Anni '70. Ma scoprire qual è l’oggetto di design più fotografato del pianeta è abbastanza difficile. Gli hashtag non aiutano: si moltiplicano, si sovrappongono, si confondono.

Cercare l’Ultrafragola, il famoso specchio di Ettore Sottsass per Centro Studi Poltronova, significa perdersi tra #ultrafragolamirror e #sottsassmirror e chissà quanti altri hashtag. Se si digita "Togo" compariranno divani, poltrone e infinite variazioni sul tema. I numeri più affidabili arrivano dal mercato. Nel 2024, su 1stDibs, la piattaforma di riferimento per il design da collezione, il Togo di Ligne Roset è salito di 62 posizioni tra le sedute più cercate. L’anno dopo sono cresciute le ricerche della Womb chair di Saarinen e dei divani sinuosi di De Sede.

La rivista Who What Wear ha stilato la sua classifica degli arredi resi celebri dal mondo della moda: Togo terzo, Ultrafragola quarto. Ma basta scorrere il telefono e i soliti sospetti ricompaiono con regolarità sorprendente: uno specchio rosa fluo, un divano a moduli simile a un gioco di costruzioni, una lampada dalla forma improbabile. Hanno in comune una qualità preziosa nell’epoca dello scrolling: si riconoscono in un istante, anche in pochi centimetri di schermo. Una concentrazione di progetti che oggi sembrano nati per diventare virali.

Lo specchio che fa il selfie da solo

Nel 1970 Ettore Sottsass disegna per il Centro Studi Poltronova l’Ultrafragola. È uno specchio-lampada della serie dei Mobili Grigi, presentata a Eurodomus 3. Gli altri pezzi restano allo stadio di prototipo. Lo specchio entra in produzione e si prepara a una seconda vita da celebrità. La cornice in plastica termoformata, alta quasi due metri, disegna una chioma ondulata accesa da una luce rosa.

Dieci anni dopo, alla fine del 1980, Sottsass fonderà Memphis. Con questo specchio aveva già trasformato un oggetto domestico in una presenza scenica. Oggi l’Ultrafragola compare nei selfie di Frank Ocean e Devon Lee Carlson. Lena Dunham ci si è fatta fotografare accanto a lui per la copertina della rivista Domino. Si racconta che Bella Hadid, vedendolo dal vivo, abbia tirato fuori la carta di credito all’istante. Il segreto è semplice: basta accenderlo.