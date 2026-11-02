L'agenda del vintage di X-Style: mercatini e aste da non perdere a novembre 2026

Fino a qualche tempo fa il vintage era una materia per esperti. I negozi che se ne occupavano erano pochi ed entrando nel loro mondo ci si rendeva conto di avere a che fare con un passato ricco di tesori nascosti, di cui solo alcuni conoscevano e comprendevano il valore. Negli ultimi anni le cose sono drasticamente progredite e oggi il second hand varrebbe addirittura 500 miliardi di dollari (secondo le stime di 2026 della società di consulenza e di ricerca The Business Research Company). In Italia, l'osservatorio Second hand economy di Ipsos Doxa ha rilevato che il settore è arrivato a valere 27,2 miliardi di euro con un peso sul Pil dell’1,2%. E non parliamo solo di piattaforme online, anzi.
La borsa originale Birkin in pelle nera di Jane Birkin è esposta all’interno di una teca trasparente da Sotheby’s, con sullo sfondo una grande fotografia dell’attrice nella sua casa. La borsa, usurata e personalizzata dalla stessa Jane Birkin, è il pezzo centrale dell’asta «The Original Birkin», in programma per il 10 luglio. La fotografia è stata scattata da Sotheby’s il 3 luglio 2025 a Parigi, in Francia - Credits: Getty Images
Negli ultimi anni, aste e mercatini si sono moltiplicati, dando vita a un'economia del vintage decisamente da tenere d'occhio.
Chissà - per esempio - se Jane Birkin avrebbe mai immaginato che la borsa che lei stessa aveva suggerito a Jean-Louis Dumas, allora amministratore delegato di Hermès su un volo Parigi-Londra nel 1984 sarebbe diventata un'icona. Quella borsa, l'originale appartenuta all'attrice, lo scorso anno è stata venduta all'asta per oltre 7 milioni. Pochi giorni fa, Sotheby's ha annunciato che il mitico Revenge Dress di Lady Diana, indossato dalla principessa il 29 giugno 1994 alla Serpentine Gallery, nella stessa sera in cui l’allora principe Carlo ammise pubblicamente la propria infedeltà, sarà messo all'incanto il 9 dicembre.
Parliamo di capi unici – certo – ma basta tenere d'occhio i siti di alcune delle case d'aste più accreditate per notare come certi capi e certe creazioni (di moda e di design) siano ormai paragonabili a tutti gli effetti a opere d'arte e – in quanto tali – ottimi investimenti.
X-Style ha quindi pensato di dare vita a un'agenda del vintage, un modo per non perdersi i mercatini, le fiere e le aste più interessanti. Ecco gli appuntamenti per il mese di novembre 2026.
Le aste di vintage e antiquariato da non perdere
Aste Bolaffi: Vintage e Moda di Lusso a Torino
I collezionisti e gli amanti della grande moda non possono mancare all'Asta Vintage e Moda di Lusso firmata Bolaffi. In catalogo circa 500 lotti, tra cui spiccano pezzi eccezionali: dai bijoux d'epoca alle borse iconiche (come le celebri Birkin e Kelly di Hermès), e la valigeria d'altri tempi con gli storici bauli di Louis Vuitton e Fendi. Tra le chicche più desiderate figurano un tailleur Chanel in tweed di lana Bouclé del 1965 con bordi a contrasto rifiniti all'uncinetto e fiocco originale del periodo di Madame Coco, un cofanetto con penna e carte da gioco firmate Yves Saint Laurent e un set da gioco di Gucci.
Dove e quando: Martedì 24 novembre 2026, ore 10:30, a Torino (via Cavour 17) e in diretta Internet live.
Esposizione: Visione dei lotti in sede a Torino (via Cavour 17), da venerdì 20 a martedì 24 novembre (domenica esclusa), dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.
Set Chanel Haute Couture - Credits: Aste Bolaffi
Capitolium Art: Dipinti, Sculture e Arredi Antichi
Per chi desidera investire nell'antiquariato e nel collezionismo d'arte, Capitolium Art propone un'asta virtuale dedicata a dipinti, sculture e arredi antichi e del XIX secolo. Una selezione accurata (lotti 357 - 511) pensata per impreziosire dimore e collezioni private con pezzi di grande pregio storico e artistico.
Dove e quando: Martedì 24 novembre 2026, ore 16:07, in diretta virtuale.
Esposizione: Nessuna esposizione pubblica; visione dei lotti esclusivamente su appuntamento via e-mail.
Finarte: un tributo all'alta moda e alla grande manifattura
Un omaggio alla grande manifattura artigianale e al fascino eterno delle Maison che hanno definito il concetto di stile, come Hermès, Chanel, Dior e Louis Vuitton. L'asta curata da Finarte propone una raffinata selezione di borse, accessori, bijoux, foulard, abiti e valigie. Ogni lotto rappresenta un autentico pezzo di storia della moda, capace di raccontare materiali d'eccellenza e design visionari: pelli pregiate ed esotiche, edizioni limitate e linee entrate direttamente nell'immaginario collettivo, concepite come vere e proprie opere d'arte da indossare e collezionare.
Dove e quando: Lunedì 16 novembre 2026, ore 14:30 (Tornata unica, lotti 1-274).
Esposizione: Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Borsa Miu Miu Finarte - Credits: Finarte
I mercatini in Italia
Firenze: Florence Vintage Market
Nel magnifico scenario di Palazzo Corsini torna il Florence Vintage Market, che offre una vasta selezione di abbigliamento da donna e da uomo con un'attenzione particolare alle grandi firme, oltre a una sala interamente dedicata all'oggettistica e al decor per la casa. Le proposte sono pensate per ogni tipo di budget e i volontari sono a disposizione per guidare i visitatori nella scelta dell'outfit più adatto. Più che un semplice appuntamento con lo stile, si tratta di un'iniziativa solidale: abiti e oggetti sono donati da sostenitori privati e l'intero ricavato sostiene la Fondazione Italiana Leniterapie (FILE) per il servizio gratuito di cure palliative sul territorio.
Dove e quando: Dal 13 al 15 novembre 2026 (orario 11:00-18:00) a Palazzo Corsini, con ingresso libero da Lungarno Corsini 8, Firenze.
Brescia (Rezzato): XXVII edizione di Remember Vintage
Un affascinante tuffo nel passato attende gli appassionati nelle gallerie e nei saloni della settecentesca Villa Fenaroli a Rezzato. La nuova edizione autunnale di Remember Vintage riunisce oltre settanta espositori da tutta Italia con il meglio di abbigliamento vintage, handmade, design, modernariato e collezionismo. Tra capi dei più grandi stilisti d'epoca, accessori retrò e oggettistica d'altri tempi, la due giorni si arricchisce di un vivace programma di contorno con mostre di auto d'epoca, spettacoli di danza, il concerto rock live di Alex W. Bettini & The Midnight Ramblers e l'immancabile sfilata-spettacolo "Fashion Afternoon – Cinema in passerella".
Dove e quando: Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, dalle 10:00 alle 20:00, presso Villa Fenaroli a Rezzato (BS). Ingresso a pagamento (9 € intero, 6 € ridotto, gratis under 12; dog friendly).
Roma: Roba Bella Market al SABO District
Un concept che rievoca il fascino autentico dei mercati di strada d'un tempo, allestito negli spazi new industrial del SABO District, un ex complesso industriale sapientemente riqualificato. L'evento accoglie tre sale e sessanta espositori da tutta Italia divisi per aree tematiche: una dedicata al collezionismo e alla memorabilia, un'ampia sezione per la moda dagli anni '80 ai 2000 e uno spazio riservato ai vinili e all'upcycling, la trasformazione sostenibile di abiti d'epoca in nuove creazioni di design. Non manca un'area food & beverage attiva per tutta la giornata.
Dove e quando: Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, dalle 10:00 alle 19:00, presso il SABO District in Via Mesula 12, Roma (ingresso gratuito).
Milano: i 12 anni di East Market e non solo
Format ormai iconico del panorama milanese dedicato a privati e professionisti, l'East Market celebra dodici anni di attività con un nuovo appuntamento d'autunno. Centinaia di espositori selezionati da tutta Italia proporranno ai visitatori dai capi second-hand più ricercati all'artigianato raffinato, fino ai vinili rari e ai complementi d'arredo più stravaganti. L'atmosfera retrò del Bar Ventura, i DJ set diffusi e i food truck allestiti nel cortile esterno completano l'esperienza di questa giornata all'insegna dello stile vintage.
Dove e quando: Domenica 22 novembre 2026, dalle 10:00 alle 21:00, in via Mecenate 84, Milano.
Il mese a Milano si chiude con il Cotoletta Vintage Market. Due piani che ospiteranno 70 espositori da tutta Italia, che proporranno arredi d'antan, modernariato, giochi dagli Anni '70 agli Anni '90 e vinili. A completare l'offerta ben 7 ristoranti e dj set.
Dove e quando: 28 e 29 novembre, dalle 10 alle 20, presso Department 184, via Varesina 184, Milano.
East Market - Credits: Courtesy Press Office
Gli itineranti
Remira Market
Più di un semplice mercatino, Remira Market è un'esperienza itinerante che trasforma le città in spazi di incontro, creatività e comunità, unendo vintage, second hand, brand indipendenti e cultura della sostenibilità. Nel corso del mese di novembre il tour toccherà diverse piazze italiane proponendo selezioni uniche e consapevoli.
Dove e quando:
Milano: 7 e 8 novembre al Mercato Isola (Piazzale Lagosta); 15 novembre al Teatro Martinitt (Via Pitteri).
Parma: 14 novembre presso La Galleria (Via Emilia Est).
Verona: 28 novembre presso lo Spazio Vitale (Via San Vitale).
Fair Priced Vintage
Format dinamico e molto amato dal pubblico giovane, che arriva direttamente dai Paesi Bassi. Fair Priced Vintage propone pop-up market dedicati all'abbigliamento second-hand e d'epoca con un'ampia selezione di capi di qualità proposti a prezzi più accessibili.
Dove e quando:
Arezzo: Sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle 9:00 alle 19:00, presso Arezzo Fiere (Via Lazzaro Spallanzani).
Torino: Da venerdì 20 a domenica 22 novembre, dalle 9:00 alle 19:00, presso Green Pea (Via Ermanno Fenoglietti).
Pisa: Sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 9:00 alle 19:00, presso la Stazione Leopolda.
Fair Priced Vintage - Credits: Courtesy Press Office
Gli appuntamenti fissi
Ci sono poi i grandi classici. Quei mercatini (o meglio, forse, mercatoni) che sono un appuntamento mensile imprescindibile.
Modena: L’Antico in Piazza Grande
Nel cuore del centro storico monumentale dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, l'appuntamento con L'Antico porta tra Piazza Roma, Piazza Grande, Piazza XX Settembre e Corso Duomo antiquari, restauratori e collezionisti. Tra i banchi si incontrano mobili d'epoca, gioielli, orologi, libri e oggetti d'arte capaci di raccontare epoche diverse, offrendo un'ottima occasione per abbinare la caccia al pezzo raro alla scoperta delle botteghe ed eccellenze gastronomiche modenesi.
Dove e quando: Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 (ogni ultimo fine settimana del mese), dalle 9:00 alle 19:00, nel centro storico di Modena.
Milano: dal Naviglio Grande a Brera
Lungo le sponde del canale più famoso di Milano, per quasi due chilometri si rinnova il tradizionale appuntamento che accoglie oltre 380 espositori specializzati in antiquariato, modernariato e oggetti da collezione, tra mobili, porcellane, argenti e stampe d'epoca. Per gli appassionati di moda vintage, il punto di riferimento resta l'area tra Via Corsico e Via Paoli, interamente dedicata all'abbigliamento e agli accessori d'epoca di qualità.
Dove e quando: Domenica 29 novembre 2026 (ogni ultima domenica del mese), dalle 8:30 alle 18:30, lungo il Naviglio Grande (da viale Gorizia al ponte di via Valenza), Milano.
Ogni terza domenica del mese le vie intorno alla Pinacoteca si animano con il Mercatino di Brera, in cui si può trovare il capo second hand in grado di dare personalità ai look d'autunno, stampe e opere d'arte di alcune piccole gallerie e persino qualche mobile d'antan, oltre ovviamente ad accessori e giochi di una volta.
Dove e quando: Brera (tra via Fiori Oscuri, via Madonnina e Piazza del Carmine), 15 novembre 2026 (ogni terza domenica).
Leggi anche:
Chalet di lusso, 10 indirizzi da sogno (e uno nasconde una piscina segreta)
World Press Photo 2026 a Genova, come uno sguardo può cambiare il mondo