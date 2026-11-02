L'agenda del vintage di X-Style: mercatini e aste da non perdere a novembre 2026

Fino a qualche tempo fa il vintage era una materia per esperti. I negozi che se ne occupavano erano pochi ed entrando nel loro mondo ci si rendeva conto di avere a che fare con un passato ricco di tesori nascosti, di cui solo alcuni conoscevano e comprendevano il valore. Negli ultimi anni le cose sono drasticamente progredite e oggi il second hand varrebbe addirittura 500 miliardi di dollari (secondo le stime di 2026 della società di consulenza e di ricerca The Business Research Company ). In Italia, l'osservatorio Second hand economy di Ipsos Doxa ha rilevato che il settore è arrivato a valere 27,2 miliardi di euro con un peso sul Pil dell’1,2%. E non parliamo solo di piattaforme online, anzi.

La borsa originale Birkin in pelle nera di Jane Birkin è esposta all’interno di una teca trasparente da Sotheby’s, con sullo sfondo una grande fotografia dell’attrice nella sua casa. La borsa, usurata e personalizzata dalla stessa Jane Birkin, è il pezzo centrale dell’asta «The Original Birkin», in programma per il 10 luglio. La fotografia è stata scattata da Sotheby’s il 3 luglio 2025 a Parigi, in Francia - Credits: Getty Images

Negli ultimi anni, aste e mercatini si sono moltiplicati, dando vita a un'economia del vintage decisamente da tenere d'occhio.

Chissà - per esempio - se Jane Birkin avrebbe mai immaginato che la borsa che lei stessa aveva suggerito a Jean-Louis Dumas, allora amministratore delegato di Hermès su un volo Parigi-Londra nel 1984 sarebbe diventata un'icona. Quella borsa, l'originale appartenuta all'attrice, lo scorso anno è stata venduta all'asta per oltre 7 milioni. Pochi giorni fa, Sotheby's ha annunciato che il mitico Revenge Dress di Lady Diana, indossato dalla principessa il 29 giugno 1994 alla Serpentine Gallery, nella stessa sera in cui l’allora principe Carlo ammise pubblicamente la propria infedeltà, sarà messo all'incanto il 9 dicembre.

Parliamo di capi unici – certo – ma basta tenere d'occhio i siti di alcune delle case d'aste più accreditate per notare come certi capi e certe creazioni (di moda e di design) siano ormai paragonabili a tutti gli effetti a opere d'arte e – in quanto tali – ottimi investimenti.

X-Style ha quindi pensato di dare vita a un'agenda del vintage, un modo per non perdersi i mercatini, le fiere e le aste più interessanti. Ecco gli appuntamenti per il mese di novembre 2026.

Le aste di vintage e antiquariato da non perdere

Aste Bolaffi: Vintage e Moda di Lusso a Torino

I collezionisti e gli amanti della grande moda non possono mancare all'Asta Vintage e Moda di Lusso firmata Bolaffi. In catalogo circa 500 lotti, tra cui spiccano pezzi eccezionali: dai bijoux d'epoca alle borse iconiche (come le celebri Birkin e Kelly di Hermès), e la valigeria d'altri tempi con gli storici bauli di Louis Vuitton e Fendi. Tra le chicche più desiderate figurano un tailleur Chanel in tweed di lana Bouclé del 1965 con bordi a contrasto rifiniti all'uncinetto e fiocco originale del periodo di Madame Coco, un cofanetto con penna e carte da gioco firmate Yves Saint Laurent e un set da gioco di Gucci.

Dove e quando: Martedì 24 novembre 2026, ore 10:30, a Torino (via Cavour 17) e in diretta Internet live.

Esposizione: Visione dei lotti in sede a Torino (via Cavour 17), da venerdì 20 a martedì 24 novembre (domenica esclusa), dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.