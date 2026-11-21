lifestyle 21 novembre 2026

A San Francisco, il Legion of Honor dedica allo stilista tunisino la prima grande retrospettiva americana: 80 abiti in dialogo con le opere del museo

Di Claudia Ricifari

Installation view of "Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion," at the de Young Museum, San Francisco, 2026. Photograph by Randy Dodson, courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

Nel giugno del 1956 un ragazzo tunisino arriva a Parigi con in tasca gli anni di studio alla Scuola di Belle Arti di Tunisi, dove ha imparato a scolpire. Quel giovane è Azzedine Alaïa, protagonista della mostra Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion, prima grande retrospettiva a lui dedicata negli Stati Uniti, visitabile dal 21 novembre al'11 aprile 2027 al Legion of Honor di San Francisco. Per uno scultore un corpo si concepisce con le mani prima che con gli occhi. Alaïa applica questa stessa visione e conoscenza alla stoffa, trattandola quindi come una seconda struttura e non come semplice abito rivestimento. Arrivò a Parigi nel giugno del 1956 con questo sapere, acquisito all’École des Beaux-Arts di Tunisi, e lo applicò a un mestiere che allora non pretendeva di essere un’arte. Il resto della sua carriera è la lunga dimostrazione che la moda è a tutti gli effetti cultura.

Portrait of Azzedine Alaïa. © Gilles Bensimon. Courtesy of Fondation Azzedine Alaïa and the Fine Arts Museums of San Francisco

La lezione dell’atelier Per vent’anni Alaïa lavorò come sarto su commissione, a Parigi, riproducendo lo stile di Christian Dior e di Cristóbal Balenciaga, due maestri che avrebbero formato chiunque. Disegnò anche piccole collezioni per stilisti e artisti francesi, comprese le ballerine del Crazy Horse, il celebre locale di burlesque, e imparò lì quanto un abito debba assecondare un corpo in movimento. Quando nel 1980 presentò il suo primo prêt-à-porter era già un artigiano compiuto. Jersey, chiffon e pelle aderivano alla figura e gli occhielli metallici, minuscoli, punteggiavano il nero che sarebbe rimasto il suo colore d’elezione. Intorno si portavano volumi ampi e capi larghi, e le sue silhouette, a quel gusto, si opposero apertamente.

Installation view of "Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion," at the de Young Museum, San Francisco, 2026. Photograph by Randy Dodson, courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

Fu la pratica a distinguerlo dai contemporanei più della forma. Alaïa faceva tutto con le proprie mani, dal cartamodello al taglio, dalla prova alla stiratura, e proprio in questo lavoro quotidiano trovava materiali nuovi e soluzioni tecniche che altri avrebbero delegato. Nel 1987 decise di uscire dal calendario ufficiale delle sfilate e di mostrare le collezioni solo quando erano pronte, in aperta polemica con un’industria che pretendeva novità a ciclo continuo. Una decisione, che vista con gli occhi di oggi, dimostra quanto comprendesse anche prima di altri certe tendenze e dinamiche in atto.

Installation view of "Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion," at the de Young Museum, San Francisco, 2026. Photograph by Gary Sexton. Image courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

Ottanta abiti e un museo intero Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion è ospitata all'interno delle gallerie delle mostre temporanee al livello inferiore del museo e in alcune sale del primo piano, dove i capi dialogano con le opere d’arte europea della collezione permanente. Il percorso al piano inferiore segue i temi che hanno definito il suo linguaggio: gli abiti bandage, le sculture e la forma, le silhouette e il tailleur, il bianco e nero, e infine la costruzione, con le lavorazioni a rilievo, la mousseline, le perle, i velluti, le cerniere. Gli ottanta capi attraversano l’intera carriera e includono abiti indossati da Tina Turner, Grace Jones e Rihanna.

Azzedine Alaïa and Tina Turner, Paris, 1989. Photograph by Peter Lindbergh. Courtesy of the Peter Lindbergh Foundation, Paris; Installation view of "Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion," at the de Young Museum, San Francisco, 2026. Photograph by Randy Dodson, courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

Una sala è riservata ad Alaïa collezionista. Lo stilista raccoglieva alta moda e haute couture storica, e la mostra espone per la prima volta negli Stati Uniti pezzi del suo archivio personale, quelli da cui traeva ispirazione e comprensione tecnica. Olivier Saillard, direttore della Fondation Azzedine Alaïa e co-curatore, ricorda che Alaïa scoprì il Louvre appena arrivato a Parigi, alla fine degli anni Cinquanta, e che le tappe successive di questa frequentazione sono state il Musée d’Art Moderne di Parigi, Villa Borghese a Roma e ora San Francisco. Dalle sale della mostra si capisce quanto la sua modernità sia nata da una lunga abitudine a guardare ciò che l’aveva preceduta.

Installation view of "Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion," at the de Young Museum, San Francisco, 2026. Photograph by Randy Dodson, courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco

Il corpo come forza Come sottolineato dalla co-curatrice Laura L. Camerlengo, responsabile dei costumi e dei tessili del Fine Arts Museums of San Francisco, in questa produzione si può leggere una forma di emancipazione: abiti che aderiscono al corpo e permettono alle donne di riappropriarsene, trasformando la sensualità in forza e collocando Alaïa tra i protagonisti di una moda intesa come costruzione di sé.