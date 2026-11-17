Reebok x Rouje - Courtesy Press Office
Ammettiamolo: pensare a un guardaroba contemporaneo senza sneakers è quasi impossibile. Eppure, stagione dopo stagione, le regole del mondo urban cambiano, si sovvertono, invitandoci a nuove sperimentazioni o – addirittura – a veri e propri salti indietro nel tempo. È il caso di questa stagione: se negli ultimi anni abbiamo visto un’esasperazione di silhouette chunky, suole flatform oversize e interpretazioni più futuristiche, le tendenze moda Autunno/Inverno 2026-2027 sulle sneakers quest’anno fanno uno step-back. O meglio, tornano alle origini, riscoprendo modelli che hanno fatto la storia dello sportswear e delle culture suburbane, reinterpretandoli attraverso nuovi codici contemporanei.
Dall'eterno fascino delle sneakers bianche al ritorno delle Vans, passando per le collaborazioni tra brand sportivi e maison del lusso che riscrivono le icone degli Anni 80 e 90, il panorama footwear si muove tra nostalgia e innovazione. Quali sono le sneaker da tenere d'occhio? Quali sono i modelli che tracciano le nuove rotte della coolness? Ecco le ispirazioni e le novità da mettere in wishlist.
Le sneakers bianche sono tra le più desiderate dell'ultimo trimestre 2026
A confermare il rinnovato amore per le sneakers bianche per la moda Autunno/Inverno 2026-2027 non sono solo i look street style ma anche (e soprattutto) il Lyst Index del terzo trimestre 2026, il report pubblicato dalla piattaforma globale di ricerca e shopping dedicata alla moda, che monitora i brand e i prodotti più desiderati del momento. La classifica prende in esame oltre otto milioni di articoli, incrociando menzioni sui social media, ricerche, visualizzazioni delle pagine, interazioni e vendite, e rapportando la domanda globale alla disponibilità dei prodotti. Tra le calzature che hanno conquistato maggiore attenzione negli ultimi tre mesi dell’anno spicca la sneaker bianca Freestyle Lo oggetto della collaborazione Celine x Reebok, che si è aggiudicata il terzo posto.
Reebok x Celine, Vans, adidas Originals
A seguire le Vans Premium Authentic, in quarta posizione. Due modelli apparentemente lontani, ma accomunati da un'estetica rétro che intercetta perfettamente il gusto del momento. Un segnale interessante: le sneakers più desiderate non puntano necessariamente sull'effetto sorpresa, ma sulla capacità di reinterpretare pezzi iconici che hanno già fatto la storia. A rafforzare questa riscoperta contribuisce anche il percorso di adidas Originals. Nel 2025, i ricavi della divisione Lifestyle del marchio sono cresciuti del 12%, sostenuti anche dalla domanda di modelli rétro. E tra le silhouette che tornano a catturare l'attenzione c'è proprio la Stan Smith, l'iconica sneaker bianca che Adidas ha recentemente riletto nella versione Stan Smith 80s, con un'estetica ispirata agli archivi.
Sneakers must-have, le 5 collabo più cool decretano il ritorno dello stile rétro
Non solo Celine x Reebok. Se il ritorno al passato è il fil rouge della stagione, sono (anche) le collaborazioni più hot del momento a dimostrare quanto il mondo delle sneakers ibride, frutto di due visioni creative, sappia ancora sorprendere pur radicandosi profondamente nella tradizione. Il revival delle sneakers dallo spirito vintage è infatti una delle direzioni più interessanti della moda Autunno/Inverno 2026-2027. Le ispirazioni arrivano dagli archivi sportivi degli Anni 80 e 90, tra modelli da running, calzature da training e silhouette dalla costruzione minimalista.
Reebok x Rouje - Courtesy Press Office
Tra le collaborazioni più interessanti che procedono proprio in questa direzione c'è anche quella firmata Reebok x Rouje, incontro tra quarant'anni di heritage sportivo e l'inconfondibile sensibilità parigina del brand fondato da Jeanne Damas. La capsule guarda all'epoca d'oro dell'aerobica, reinterpretando la Reebok Freestyle, una delle sneakers simbolo di quel decennio.
A confermare il fascino delle sneaker rétro arriva anche la collaborazione tra Jil Sander e Puma, un sodalizio che affonda le radici nel 1998 e che oggi prosegue sotto la direzione creativa di Simone Bellotti. Protagonista è la Suede, modello iconico del brand sportivo da oltre cinquant’anni, reinterpretato attraverso il linguaggio essenziale e sofisticato della maison. Realizzata esclusivamente in bianco, questa sneaker è un esercizio di minimalismo che restituisce nuova eleganza a un grande classico dello sportswear, senza tradirne l’identità.
Jil Sander Puma; Hoka Marni; Junya Watanabe man x New Balance
Tra le collaborazioni che mescolano performance e ricerca estetica c'è poi quella tra Hoka e Marni che torna con una nuova interpretazione della Clifton 11, mettendo in dialogo il know-how tecnico del brand sportivo con l'approccio anticonvenzionale e cool della maison italiana. Nel guardaroba maschile, la contaminazione tra passato e presente prosegue con JUNYA WATANABE MAN x New Balance. Protagonista è la P400, modello ispirato alle calzature da basket riletto con un approccio sperimentale alla costruzione e allo styling.
Miu Miu SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight