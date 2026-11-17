Ammettiamolo: pensare a un guardaroba contemporaneo senza sneakers è quasi impossibile. Eppure, stagione dopo stagione, le regole del mondo urban cambiano, si sovvertono, invitandoci a nuove sperimentazioni o – addirittura – a veri e propri salti indietro nel tempo. È il caso di questa stagione: se negli ultimi anni abbiamo visto un’esasperazione di silhouette chunky, suole flatform oversize e interpretazioni più futuristiche, le tendenze moda Autunno/Inverno 2026-2027 sulle sneakers quest’anno fanno uno step-back . O meglio, tornano alle origini, riscoprendo modelli che hanno fatto la storia dello sportswear e delle culture suburbane , reinterpretandoli attraverso nuovi codici contemporanei.

Dall'eterno fascino delle sneakers bianche al ritorno delle Vans, passando per le collaborazioni tra brand sportivi e maison del lusso che riscrivono le icone degli Anni 80 e 90, il panorama footwear si muove tra nostalgia e innovazione. Quali sono le sneaker da tenere d'occhio? Quali sono i modelli che tracciano le nuove rotte della coolness? Ecco le ispirazioni e le novità da mettere in wishlist.

Le sneakers bianche sono tra le più desiderate dell'ultimo trimestre 2026

A confermare il rinnovato amore per le sneakers bianche per la moda Autunno/Inverno 2026-2027 non sono solo i look street style ma anche (e soprattutto) il Lyst Index del terzo trimestre 2026, il report pubblicato dalla piattaforma globale di ricerca e shopping dedicata alla moda, che monitora i brand e i prodotti più desiderati del momento. La classifica prende in esame oltre otto milioni di articoli, incrociando menzioni sui social media, ricerche, visualizzazioni delle pagine, interazioni e vendite, e rapportando la domanda globale alla disponibilità dei prodotti. Tra le calzature che hanno conquistato maggiore attenzione negli ultimi tre mesi dell’anno spicca la sneaker bianca Freestyle Lo oggetto della collaborazione Celine x Reebok, che si è aggiudicata il terzo posto.