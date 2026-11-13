Questi sono i colori che detteranno tendenza per l’anno 2027 e 2028, da avere in guardaroba fin da ora con le collezioni moda Autunno/Inverno 2026

fashion 13 novembre 2026

La palette più cool del prossimo inverno? Si sfoggia già in questa stagione, come fanno le vere trend setter

Di Serena Savardi

Saint Laurent FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per anni il guardaroba dell’autunno ha avuto una regola semplice: quando i colori intorno si spengono, ci si veste di nero. Le ultime stagioni del prêt-à-porter tuttavia sembrano aver riscritto questo mantra assoluto e oggi - come ci ha rivelato Sara Maggioni, Head of Womenswear WGSN, azienda che è tra le massime autorità globali nella previsione dei trend - “il nero non è più il re indiscusso degli acquisti fatti per durare più di una stagione”. Benché il nero conservi la sua eleganza autoritaria, infatti, basta guardare la palette che oggi riempie i negozi per rendersi conto che qualcosa è cambiato: tutto ci parla di marrone scuro, bordeaux intenso, verde profondo, ruggine e terracotta. E allora come fare per avere un guardaroba up-to-date? Semplice, basta giocare d’anticipo ovvero guardare già ai colori moda di tendenza per l’Autunno/Inverno 26-27 e cominciare a sfoggiarli sin d’ora, come fanno le vere trendsetter.

Luisa Spagnoli FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Così per orientarci nell'acquisto di capi e accessori che non passino di moda troppo in fretta, abbiamo interpellato WGSN, che ha individuato 3 macro-categorie di colori che ci accompagneranno da ora fino alla Primavera 2028. Rossi e marroni, l’ibrido che sostituisce i neutri Il rosso è il colore che da sempre parla di vita e di potere, basti pensare alla porpora dei cardinali e degli imperatori o al tappeto sul quale oggi sfilano le star, ma quando si trasforma in bordeaux e diventa più “maturo”, come il vino, invecchia meglio. “I rossi in generale e i marroni stanno diventando molto più importanti - rivela Sara Maggioni - e le tonalità che diventano un’ibridazione tra i due daranno ai nostri look sia eleganza che grinta.” Da qualche tempo, infatti, sembra averlo capito anche la moda che, a partire già da quest’autunno, ha portato in passerella il bloodstone, un colore che prende il nome dalla pietra verde macchiata di rosso a cui il Medioevo attribuiva proprietà di coraggio e vitalità. E che in questo Autunno/Inverno 2026-2027 abbiamo visto declinato sulle più iconiche it-bag, calzature, tailleur, abiti da sera e cappotti sartoriali. Perfetto per dare un tocco dark romance.

Laquan Smith, Giorgio Armani, Amiri FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Se il bloodstone non è esattamente un colore everywear, per un guardaroba più daily il futuro segnerà anche il grande ritorno del russet, ovvero il ruggine: “il russet è più versatile - prosegue Maggioni - adatto a tutti i giorni, perché è il vero ibrido tra il marrone e il rosso.” Prepariamoci quindi a declinarlo su giubbotti in pelle, maglioni, pantaloni o trench.

Saint Laurent, Max Mara, Gabriela Hearst FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tonalità mace, il tocco di luce Dopo stagioni di colori acidi e digitali, torniamo a tonalità che vengono dalla natura. Ecco allora far capolino per illuminare le nostre giornate il mace da usare in un total look o da abbinare alle nuance sopracitate, come ci ha insegnato Anthony Vaccarello con la sua ultima performance da Saint Laurent.

Saint Laurent SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Un colore che va dal giallo all’oro con una nota quasi di zafferano o d’ambra, pregiato ma allo stesso tempo familiare come un campo di grano al sole, capace di brillare nei look serali dei giorni più freddi e di risplendere sotto il cielo terso d’estate. “Mace ha tutta la potenza espressiva dell’oro che arriverà a illuminare già la prossima primavera estate e dominerà il prossimo autunno inverno” svela Sara Maggioni. Il nuovo scuro che sta bene su tutto Anche se il nero resta una certezza, diventa talvolta una scelta un tantino scontata per un pezzo che resterà nell’armadio a lungo. E allora il prêt-à-porter del futuro, imparando dalla strada e dal suo stile, ci consegna il deep green “una tonalità scura che, come il bllodstone, la moda da qualche stagione ha introdotto come alternativa al nero. E che sarà scelta sempre di più dal pubblico anche per l’acquisto di accessori di lusso da vivere più di una stagione”. Per WGSN e Coloro, infatti, sarà uno dei colori chiave del 2027 e del 2028: un verde che unisce eleganza e una profondità misteriosa, capace di evocare insieme forza e malinconia. È un colore che sa essere discreto come il nero ma allo stesso tempo sa parlare di chi lo indossa, non a caso è già protagonista sulle passerelle dell’Haute Couture di questa stagione.

Balenciaga, Christian Dior, Giorgio Armani Privé FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight