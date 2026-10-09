Qualcosa di verde (salvia), ecco la tendenza colore che riscrive la moda Autunno 2026

È il momento del verde salvia , una tonalità già amatissima nel design e nell’interior (a quanto pare sarà tra le tinte più hot del 2027 in fatto di arredi e dintorni) che fa capolino anche tra i look di sfilata ed entra di diritto tra i colori di tendenza della moda Autunno 2026 . Vale la pena allora lasciarsi ispirare dalle collezioni AI 26-27 e dalle proposte dei vari designer per capire come indossare il verde salvia e in che maniera accoglierlo nel nostro guardaroba.

Con il cambio di stagione, puntuale, arriva in noi anche il desiderio di indossare nuance e sfumature in linea con il paesaggio che cambia. Eppure quest’anno la moda ci invita a un approccio cromatico differente. Sulle passerelle - accanto alle solite sfumature della natura che avvizzisce e si prepara al letargo - si fa spazio una nuance fresca, versatile e rigenerante che apre la palette di stagione a nuove possibilità. Autunno in marrone e nei toni del foliage, adieu!

Luminoso, fresco, rigenerante, in un territorio sfumato tra verde militare, grigio e olive green, con una dose di sabbia, polvere e desaturazione. Il verde salvia è a tutti gli effetti un nuovo neutro e in quanto tale è perfetto per essere accostato a una lunga lista di tonalità e colori. È su questo punto che si gioca la coolness di questa stagione e le nuove idee per indossare il verde salvia: è tutta una questione di styling.

Acne Studios propone micro cardy e pull stratificati su gonna check che ne richiama le nuances. Da Chloé il blazer sage green - già must-have di collezione - illumina un boho look con camicia, maxi gonnella con ruches e stivali western. Sulla passerella Fila Autunno/Inverno 2026-2027 invece il verde salvia della gonna longuette duetta alla perfezione con polo beige e camicia bianca.

Verde salvia, head-to-toe