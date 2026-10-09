Qualcosa di verde (salvia), ecco la tendenza colore che riscrive la moda Autunno 2026

Giorgio Armani Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Con il cambio di stagione, puntuale, arriva in noi anche il desiderio di indossare nuance e sfumature in linea con il paesaggio che cambia. Eppure quest’anno la moda ci invita a un approccio cromatico differente. Sulle passerelle - accanto alle solite sfumature della natura che avvizzisce e si prepara al letargo - si fa spazio una nuance fresca, versatile e rigenerante che apre la palette di stagione a nuove possibilità. Autunno in marrone e nei toni del foliage, adieu!
È il momento del verde salvia, una tonalità già amatissima nel design e nell’interior (a quanto pare sarà tra le tinte più hot del 2027 in fatto di arredi e dintorni) che fa capolino anche tra i look di sfilata ed entra di diritto tra i colori di tendenza della moda Autunno 2026. Vale la pena allora lasciarsi ispirare dalle collezioni AI 26-27 e dalle proposte dei vari designer per capire come indossare il verde salvia e in che maniera accoglierlo nel nostro guardaroba.
Come indossare il verde salvia, questione di styling
Da sinistra: Acne Studios, Chloe, Fila Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Luminoso, fresco, rigenerante, in un territorio sfumato tra verde militare, grigio e olive green, con una dose di sabbia, polvere e desaturazione. Il verde salvia è a tutti gli effetti un nuovo neutro e in quanto tale è perfetto per essere accostato a una lunga lista di tonalità e colori. È su questo punto che si gioca la coolness di questa stagione e le nuove idee per indossare il verde salvia: è tutta una questione di styling.
Acne Studios propone micro cardy e pull stratificati su gonna check che ne richiama le nuances. Da Chloé il blazer sage green - già must-have di collezione - illumina un boho look con camicia, maxi gonnella con ruches e stivali western. Sulla passerella Fila Autunno/Inverno 2026-2027 invece il verde salvia della gonna longuette duetta alla perfezione con polo beige e camicia bianca.
Verde salvia, head-to-toe
Da sinistra: Prabal Gurung, Pauline Dujancourt, Kallmeyer Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Da testa a piedi. Il verde salvia si porta anche in total look per illuminare e alleggerire il grigiore autunnale con accostamenti in dégradé o a colore pieno. Sulla passerella di Prabal Gurung è la tonalità con cui sperimentare nuove volumetrie e silhouette dando vita ad abiti da sera che rileggono gli stilemi del trench.
Per Pauline Dujancourt il salvia si mescola e si diluisce in un gioco di texture materiche e green shades. Più polveroso e freddo quello scelto da Kallmeyer per definire un daily look essenziale e rigoroso: un office look da manuale in camicia e gonna a matita.
Non il solito blazer
Da sinistra: Christian Dior, The Label Edition, Giorgio Armani Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Le sofisticate possibilità cromatiche del verde salvia si sublimano come per magia su giacche e capispalla, ma non sono il solito blazer. Da Christian Dior le vert céladon si schiarisce fino all’estremo per raccontare una reinterpretazione della bar jacket dal sapore quasi couture e rivela il suo perfect match con il denim grigio.
Mood agli antipodi da The Label Edition per una utility jacket essenziale e minimal, ideale per completare un look da giorno con ampia gonna longuette, pump e collant verde acido. Il massimo dello chic? Il green-sage firmato Giorgio Armani Autunno/Inverno 2026-2027: sul look in pantalone e camicia bianchi dona un tocco finale nonchalante e cozy.
Satin twist
Da sinistra: Tibi, 7 For All Mankind, Sa Su Phi Autunno/Inverno 2026-2027