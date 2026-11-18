fashion 18 novembre 2026

Al ginocchio o lunghi fino al polpaccio, bon ton, comodi e versatili, gli abiti midi sono la scelta perfetta per vivere le giornate invernali con stile, tra ufficio e tempo libero

Di Valeria Boraldi

MM6 Maison Margiela, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Midi, una parola di quattro lettere, ma con mille declinazioni. Quando si tratta di abiti che scendono poco sotto il ginocchio oppure arrivano fino a metà polpaccio, lasciando scoperte le caviglie, ci sentiamo rassicurate e pronte ad affrontare ogni giornata senza rinunciare a femminilità ed eleganza. Il risultato? Vestiti longuette per un dailywear ricercato, ovvero la perfetta risposta ai look da giorno moda Autunno/Inverno 2026-2027. Attenzione però, stavolta non parliamo del solito tubino nero, grande invenzione di Gabrielle Chanel, che negli Anni 20 libera le donne da ingombranti abiti lunghi e voluminosi, creando quella che diventerà la nuova uniforme femminile dell’epoca (e dei decenni a venire). La petite robe noir è ormai un’icona di cui conosciamo storia, declinazioni ed evoluzioni e che continua a trasformarsi stagione dopo stagione.

Chanel, sfilata FW26: un modello con scollo a barchetta e manica lunga della collezione Autunno/Inverno 2026-2027 firmata da Matthieu Blazy, a ricordare La Petite Robe Noir del 1926 - Credits: Getty Images

Ma quest’anno i vestiti longuette da giorno prendono nuove direzioni, rispondendo alle esigenze più diverse: morbidi e leggeri, stretti e soffici, squadrati e dalle linee scultoree, passepartout senza tempo e immancabili protagonisti anche di questa moda Autunno/Inverno 2026-2027. Non sapete da dove partire per scegliere quello più adatto a voi? Seguite la nostra guida di stile. Gli abiti midi in maglia

Sfilate FW26: da sinistra Celine, Schiaparelli, Laura Biagiotti - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Morbidi, caldi e tutti d’un pezzo. Gli abiti midi in maglia avvolgono la figura in un abbraccio soffice, perfetto per vivere le ore del giorno tra eleganza rilassata e comfort. Un campo di fiori astratto tra giallo, blu, bordeaux, bianco e nero si muove all over sul midi dress dolcevita Celine, che segue le linee del corpo. Palette grigio chiaro, motivi a trecce e inserti a fasce trasparenti, invece, per l’abito firmato Schiaparelli: a fior di pelle dà vita a delicati giochi “vedo-non-vedo”. Dall’allure regale il modello Laura Biagiotti a collo alto e con maxi sciarpa tono su tono, da fermare con una spilla gioiello sul davanti: è ideale per un dailywear sofisticato. Vestiti longuette dai volumi scultorei

Sfilate FW26: da sinistra Jil Sander, Jacquemus, Ferragamo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Con midi dress dalle linee e volumetrie scultoree, il tempo libero (ma anche l’office time) si imprime di vibe Anni 80, grazie a spalline squadrate e silhouette over. Da Jil Sander sfila un abito a collo alto viola perfetto per chi ama osare spacchi coraggiosi, audacia da smorzare eventualmente con collant coprenti e chiari a contrasto. Super scenografico il modello di Jacquemus, dove il rosso trionfa su linee over tra maniche cocoon e una gonna con fondo a corolla. Candido, minimal e squadrato, invece, l’abito boxy con maxi shoulder di Ferragamo, da indossare 9-to-9. Camicia o polo? Abiti midi

Sfilate FW26: da sinistra Acne Studios, Moschino, Hermès - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Anche chi ama sfoggiare abiti dall’allure rétro non può rinunciare al fascino della camicia. E così perché non unire i due stili in midi dress che strizzano l’occhio ai capi più iconici del guardaroba maschile? Vince il giallo vaniglia da Acne Studios, con lo chemisier dalla linea scivolata, maniche a tre quarti, fiocchi e accenni di plissé. Ideale anche per una cerimonia invernale. Fasciante quasi come una seconda pelle il modello di Moschino color carta da zucchero, con inserti di maglieria a rombi e frange di lana. Rigoroso e formale come una divisa scolastica, ma con uno spacco laterale che dona un tocco sensuale, il tubino Hermès con zip obliqua sul davanti valorizza la silhouette, in un mix tra austerità e sex appeal. I vestiti longuette in pelle moda Autunno/Inverno 2026-2027

Sfilate FW26: da sinistra Giada, Tod’s, Isabel Marant - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Chiari o scuri, i midi dress in pelle sono passepartout dalle vibe rock che ci vestono in un batter d’occhio, garantendo quel tocco ribelle che piace anche alle brave ragazze. Scollo Halter per l’abito color caffè firmato Giada: scende lungo il corpo con una gonna a matita ed è in perfetta palette autunnale. Ideale anche abbinato a un maglioncino a contrasto. Illumina la figura, invece, il modello chemisier color burro di Tod’s. Chi ama sfoggiare ricami maliziosi anche nel daily time può scegliere l’abito blu elettrico Isabel Marant, con inserti macramé e spacco audace. La maxi cintura nera lo rende perfetto per il giorno. I vestiti longuette fantasia

Sfilate FW26: da sinistra Gucci, Altuzarra, Etro - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight