Quali scarpe indossare quando il tempo è brutto e fa freddo? 7 risposte ai dilemmi di stile dell’inverno 2026

fashion 13 novembre 2026

Dalle pump invernali agli stivali antipioggia, guida ai modelli irrinunciabili della stagione, a prova di trend e funzionalità

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty Images

Iniziare la giornata con il piede giusto è la sfida fashion (ma non solo) di tutte noi. Quando poi arriva il freddo, i dilemmi di stile si complicano e la domanda ricorrente prima di uscire di casa suona più o meno così: quali scarpe indossare quando il tempo è brutto? Come gestire i nostri look quotidiani di stagione con scarpe a prova di trend e funzionalità? Tra pump accollate, stivali e stivaletti passepartout, fino ai rainboot, ecco 7 risposte in arrivo dalle collezioni moda Autunno/Inverno 2026-2027 per affrontare office look e daily outfit in versione 9-to-9 con le scarpe giuste. Gli stivaletti neri di pelle passepartout

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; ankle boot: Tod’s

Abiti, gonne, pantaloni, tute, non importa: lo stivaletto nero soddisfa ogni desiderio e sposa i look più diversi. È la scarpa ideale da lasciare pronta per essere indossata in un batter d’occhio. Non sapete cosa calzare per uscire di corsa nel rush cittadino? L’ankle boot in pelle nera fa al caso vostro e con qualche dettaglio dorato a donare luce all’accessorio rende la mise ancora più catchy. Un po’ come lo stivaletto Tod’s, elegante e funzionale, impreziosito da studs in stile gommino applicate sul retro della scarpa. Un modello versatile da sfoggiare sempre e comunque, dal giorno alla sera. Le décolletée nera accollata

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; pump: Toteme

Come si può vivere senza un paio di décolletées nere passepartout nell’armadio? Impossibile! Quest’anno il trend le vuole anche a prova di temperature invernali: lo scollo si fa meno profondo et voilà… Le pump accollate dallo stile granny sono sono ormai tra i pezzi iconici del guardaroba di stagione. Hanno la punta più o meno squadrata, mentre il tacco medio in stile rétro le rende l’accessorio perfetto da portare sotto pantaloni classici dal taglio sartoriale. Ideali nelle belle giornate, ma anche quando non si può rinunciare al tacco e fuori comincia a piovere. Se vi piace il mood, le pump Toteme che avvolgono il piede, seguendone la linea naturale, sono le compagne fedeli per salvarvi in tantissime occasioni. Essenziali e dall’estetica less is more, si indossano da mattina a sera. Chelsea boot in versione antipioggia

Street style - Credits: Getty Images; Chelsea boot: Barbour

Quando invece la pioggia si fa incessante, il dilemma ha una sola risposta: rain boots. Ma come trovare uno stivale antipioggia a prova di trend e di stile? La soluzione è lasciarsi ispirare dallo street style londinese, dove il tempo da lupi ha forgiato alla perfezione i look delle it-girl. Nessun timore: non è necessario sfoggiare alti stivali in gomma dallo stile campestre come è d’abitudine a Glastonbury tra Alexa Chung e le altre. Basterà puntare su un più pratico stivaletto in stile Chelsea rigorosamente di gomma. Il più cool del momento è il classico Wellington a quadri tartan ed è firmato Barbour. Arriva alla caviglia, ha la suola carrarmato ed è l’idea stylish per indossare i quadri con un tocco eccentrico. Biker boots in pelle

Street style - Credits: Getty Images; biker boot: Geox

Spirito urban, ricerca di comfort e una coolness che riecheggia di attitudine rock e mood ribelle. In città è tempo di biker boots che con la loro solidità danno forza e carattere anche ai look più femminili, in un gioco di contrasti e mix&match. In pelle marrone e con suola chunky, a prova di pioggia e cattivo tempo, come quelli Geox con fibbia di metallo, sono gli stivali quotidiani da indossare anche con gonne a matita in palette e tocchi rosa pastello, per un combo femminile ma mai leziosa. Gli stivali alti

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; stivali: Jimmy Choo

Femminili, eleganti, a prova di freddo e di stile. Tra le scarpe must-have delle stagioni autunno e inverno svettano (letteralmente) gli stivali in pelle con gambale al ginocchio, a punta e con tacco medio o alto: super versatili, si indossano con pantaloni, gonne e vestiti. Alleati day&night sono ideali soprattutto nelle palette calde tra marrone, testa di moro e burgundy. Come lo stivale Jimmy Choo in pelle bordeaux: un feticcio che coniuga coolness e funzionalità invernale. I texani neri

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; stivali texani: Ralph Lauren

Per vivere al meglio l’imprevedibilità del meteo autunnale basta un cappotto dai volumi ampi in combo con un paio di stivali comodi e pieni di carattere. Come i texani, che continuano a essere in cima ai top trend di stagione: robusti e casual, con la loro estetica folk & country stanno benissimo anche con capi eleganti. Neri come quelli di Ralph Lauren sono un passepartout super chic che non passa mai di moda. Il potere delle sneakers

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; sneaker: adidas Originals