Il ritorno dei jeans a vita bassa nella moda Autunno/Inverno 2026-2027, tra street style, sfilate e idee shopping

Amati oppure odiati, non conoscono vie di mezzo. I jeans a vita bassa sono tra i capi più divisivi della moda recente, e dopo aver segnato l’immaginario degli Anni 90 e l’estetica Y2K, - legati a doppio filo ai rivoluzionari bumster (leggi i pantaloni a vita bassa e aderentissimi) disegnati da Alexander McQueen nel 1993 e poi all’estetica indie sleaze - ciclicamente tornano sulle passerelle e nello street style, tra provocazioni di stile e nuove interpretazioni.
Così dopo averli sepolti nell’armadio per qualche anno, già dalla scorsa stagione con la collezione Miu Miu Autunno/Inverno 2025-2026, la signora Prada aveva riacceso i riflettori sulla vita bassa, portando in sfilata jeans skinny a vita bassissima, aprendo la strada al fashion revival più controverso del guardaroba. Così in questa stagione Autunno/Inverno 2026-2027 sono stati tantissimi i brand che hanno riportato in passerella jeans a vita bassa, proponendoli non solo attraverso silhouette skinny e fit aderentissimi dall’effetto sottovuoto ma anche per modelli wide leg e dal taglio relaxed.
Dolce&Gabbana Autunno-Inverno 26-27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
A confermare il grande interesse per questo modello ci pensano poi anche i numeri. Secondo i dati Google Trends relativi agli Stati Uniti, nell'aprile 2026 le ricerche online di low-rise jeans hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 5 anni. A confermare la tendenza anche nel mercato europeo ci pensa un'analisi di Retviews by Lectra secondo cui i jeans a vita bassa hanno registrato una crescita del 22% negli assortimenti europei e quella di Heuritech che segna nell'agosto 2026 una crescita del 28% tra le donne in Europa rispetto all'agosto 2025 per i jeans a vita bassa. Ma in che modo le tendenze di stagione hanno riletto il low-rise denim? Quali sono i modelli must-have e come si indossano quest’anno secondo i trend più cool dello street style? Ecco il nostro manuale di stile per conoscere e interpretare il trend tra sfilate e idee shopping e look a cui ispirarsi.
I jeans skinny a vita bassa dalle passerelle
Da sinistra: 7 For All Mankind; Isabel Marant; Gucci Autunno-Inverno 26-27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Strettissimi e aderenti alla gamba, fedelissimi all’indie sleaze oppure dal taglio più dritto ma sempre con un’allure nostalgica. Fianchi in vista, ombelico scoperto e un’attitude sexy e provocante: sulle passerelle è un’ode allo skinny jeans a vita bassissima, a cominciare dal brand losangelino sinonimo del denim, ovvero 7 For All Mankind che propone blue denim effetto used dalle proporzioni ridottissime. Stesso mood anche per Gucci che punta sulla tela nera. Mentre Isabel Marant punta su una silhouette meno esasperata, senza rinunciare a scoprire l’ombelico con un jeans chiaro abbinato a una cintura western style.
Jeans a vita bassa wide leg
Da sinistra: Kegels; Acne Studios; Erdem Autunno-Inverno 26-27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Questione di opposti. Il trend della vita bassa sulle passerelle di stagione si declina anche in modelli dalle linee over e dal fit relaxed. Ampi wide leg denim riscrivono il classico immaginario del low rise jeans senza attingere al mood iper sexy di fine Anni 90 (quando la combo con tanga a vista scandalizzava i benpensanti) ma diventando parte di look dal sapore urban o ricercato.
Come accade da Coach che abbina un classico blue jeans a una camicia bianca, o da Erdem che regala uno styling di grande ispirazione con crop top in seta ricamato super femminile e perfetto per enfatizzare fianchi e pancia + scarpe furry dal tono giocoso. Fino al casual look da manuale di Acne Studios, dove il denim raw è protagonista.
I jeans a vita bassa da comprare ora
Da sinistra: Liu-Jo; Diesel; Miu Miu
Dalle passerelle all’armadio, per trasformare le suggestioni dalle sfilate in idee di shopping concrete basterà sintonizzarsi sul taglio di jeans preferito a cui applicare la “variabile” vita bassa. Per chi ama i grandi classici in versione bootcut è perfetto il jeans Diesel in denim stretch con vita bassa sagomata e gamba slim.
Se l’idea invece è quella di indossare un jeans dalla linea ampia e dal taglio maschile, la scelta da vera fashion girl è quella firmata Miu Miu che propone un denim dall’effetto vissuto alleato dei daily look più cool di questa stagione. Infine per le vere nostalgiche dello spirito Nineties sarà perfetto il nuovissimo jeans Liu Jo The Gigi Hadid Edit: un denim a vita bassa, gamba dritta e fondo cropped che accende i riflettori su ombelico e caviglia. Più sexy e cool di così!
Come si portano street style