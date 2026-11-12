Il ritorno dei jeans a vita bassa nella moda Autunno/Inverno 2026-2027, tra street style, sfilate e idee shopping

Amati oppure odiati, non conoscono vie di mezzo. I jeans a vita bassa sono tra i capi più divisivi della moda recente, e dopo aver segnato l’immaginario degli Anni 90 e l’estetica Y2K, - legati a doppio filo ai rivoluzionari bumster (leggi i pantaloni a vita bassa e aderentissimi) disegnati da Alexander McQueen nel 1993 e poi all’estetica indie sleaze - ciclicamente tornano sulle passerelle e nello street style, tra provocazioni di stile e nuove interpretazioni.

Così dopo averli sepolti nell’armadio per qualche anno, già dalla scorsa stagione con la collezione Miu Miu Autunno/Inverno 2025-2026, la signora Prada aveva riacceso i riflettori sulla vita bassa, portando in sfilata jeans skinny a vita bassissima, aprendo la strada al fashion revival più controverso del guardaroba. Così in questa stagione Autunno/Inverno 2026-2027 sono stati tantissimi i brand che hanno riportato in passerella jeans a vita bassa, proponendoli non solo attraverso silhouette skinny e fit aderentissimi dall’effetto sottovuoto ma anche per modelli wide leg e dal taglio relaxed.