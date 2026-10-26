I giubbotti più cool del momento? Bomber e aviator jacket, big trend dello street style e must-have della moda autunno 2026

Street style - Credits: Getty Images
Dalle cabine di pilotaggio dei primi aerei alle capitali della moda di oggi, passando per le sottoculture giovanili delle scorse decadi: pochi capi hanno cambiato così tante volte identità quanto il bomber e l’aviator jacket. Due classici dell’outerwear che affondano le proprie radici nell’abbigliamento militare, nati per proteggere i piloti dal freddo e diventati, nel tempo, protagonisti del guardaroba contemporaneo.
Se le prime giacche da aviatore erano realizzate in pelle robusta, spesso foderata in montone, con colletto e tasche a soffietto, il bomber si è progressivamente evoluto verso silhouette più compatte e materiali leggeri come il nylon, con l’iconico modello MA-1 verde khaki o blu navy creato per i piloti dell'esercito americano dopo la Seconda guerra mondiale. Dalle uniformi militari ai movimenti giovanili - con i punk e gli skin che dagli Anni ‘70 le elessero a propria divisa di ribellione - fino alle passerelle delle recenti stagioni, i giubbotti militari hanno attraversato epoche e immaginari, trasformandosi in simboli di stile, rivolta e appartenenza.
Questa stagione continuano ad essere protagonisti dello street style autunnale. Tra silhouette oversize e spalle bombate, versioni in pelle, modelli iconici e varsity jacket di ispirazione college, i look delle it-girl tracciano nuove rotte di stile suggerendo i modelli must-have dell’autunno 2026 e le idee di styling per abbinarli. Da scoprire con la nostra guida tra shopping e street style.
L’aviator jacket in pelle
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Getty Images
Se in molti casi la giacca da aviatore conserva i dettagli delle sue origini militari, in tanti altri si presta ad interpretazioni stilistiche molto diverse. Nella versione più classica, in pelle marrone con colletto shearling e tasche a soffietto, si indossa con jeans e stivali brown per un look casual che non rinuncia a un tocco sofisticato. Nera e oversize, invece, acquista un'attitudine più sportiva, da smorzare con gonne midi svasate e stivali con kitten heel. Il contrasto si fa ancora più interessante quando la giacca da aviatore è in suede, con spalle strutturate a pagoda e interno in montone: basta sovrapporla a uno slipdress leggerissimo e completare il look con un paio di stivali alti per creare una mise inattesa, che sa farsi notare.
Da sinistra: Weekend Max Mara; Blauer; Claudie Pierlot
A prova di freddo e temperature in discesa il modello in pelle marrone Weekend Max Mara, da portare con o senza colletto in shearling. Blauer, invece, esaudisce i desideri di chi ama il total black con il bomber high neck multitasche in pelle: animo versatile, ideale da giorno a sera. L’aviator jacket di Claudie Pierlot in suede foderato di montone ha tutte le carte in regola per essere la giacca cozy chic da sfoggiare tutto l’inverno.
Il bomber in nylon
Street style - Credits: Getty Images
I bomber in nylon a tinta unita sono diventati a tutti gli effetti i nuovi caban, in una sola parola: passepartout. Il giubbotto blu navy sta benissimo su jeans bianchi e pullover off-white. La giacca bomber nera dal fit regular, invece, si abbina per contrasto a jeans baggy e oversize. Per dare un’interpretazione più audace al classico bomber verde militare basterà puntare su un layered look con track pants rossi e uno slipdress asimmetrico in seta azzurra.
Da sinistra: Alpha Industries; GCDS; Celine
Qualche idea per dare vita a look simili? La versione blu denim dell’MA-1 di Alpha Industries rimanda al modello iconico realizzato per i piloti dell’Aeronautica militare e della Marina degli Stati Uniti negli anni ’50. Il bomber GCDS nero è, invece, un passepartout dallo stile super minimal, che tuttavia si fa notare con il motivo logo lettering stampato all over. Colletto in maglia elastica e palette khaki per la bomber jacket Celine con zip asimmetrica: declinata su outfit chiari è da 10 e lode.
Varsity jacket, il bomber in stile college
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Dalle divise delle squadre di baseball ai guardaroba dei college americani fino all'immaginario legato a film e serie TV: il bomber è da sempre connesso ai codici dello sportswear, tra lettering, stemmi e accostamenti cromatici a contrasto. Le varsity jacket - con le loro grafiche e i loghi identificativi - richiamano un'estetica high school che ha fatto del senso di appartenenza un vero codice di stile. Il color block diventa protagonista anche nelle interpretazioni più essenziali, come le giacche a vento dalle linee sportive, da abbinare a jeans baggy e capi casual per un look urban.
Da sinistra: bomber vintage dei Dodgers; Off-White; H&M