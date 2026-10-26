I giubbotti più cool del momento? Bomber e aviator jacket, big trend dello street style e must-have della moda autunno 2026

Dalle cabine di pilotaggio dei primi aerei alle capitali della moda di oggi, passando per le sottoculture giovanili delle scorse decadi: pochi capi hanno cambiato così tante volte identità quanto il bomber e l’aviator jacket. Due classici dell’outerwear che affondano le proprie radici nell’abbigliamento militare, nati per proteggere i piloti dal freddo e diventati, nel tempo, protagonisti del guardaroba contemporaneo.

Se le prime giacche da aviatore erano realizzate in pelle robusta, spesso foderata in montone, con colletto e tasche a soffietto, il bomber si è progressivamente evoluto verso silhouette più compatte e materiali leggeri come il nylon, con l’iconico modello MA-1 verde khaki o blu navy creato per i piloti dell'esercito americano dopo la Seconda guerra mondiale. Dalle uniformi militari ai movimenti giovanili - con i punk e gli skin che dagli Anni ‘70 le elessero a propria divisa di ribellione - fino alle passerelle delle recenti stagioni, i giubbotti militari hanno attraversato epoche e immaginari, trasformandosi in simboli di stile, rivolta e appartenenza.

Questa stagione continuano ad essere protagonisti dello street style autunnale. Tra silhouette oversize e spalle bombate, versioni in pelle, modelli iconici e varsity jacket di ispirazione college, i look delle it-girl tracciano nuove rotte di stile suggerendo i modelli must-have dell’autunno 2026 e le idee di styling per abbinarli. Da scoprire con la nostra guida tra shopping e street style.

L’aviator jacket in pelle