Tutte pazze per la tendenza animalier, che fa sentire il suo ruggito fashionista anche nell’autunno 2026

fashion 26 ottobre 2026

Capispalla ribelli, camicie leopardate, abiti maculati: lo stile sauvage sfila in passerella con nuove variazioni sul tema

Di Valeria Boraldi

Givenchy, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando Monsieur Christian Dior portò in passerella il New Look nel 1947, presentò per la prima volta non solo una nuova silhouette, ma anche un motivo stampato su sete e chiffon chiamato Jungle. Un pattern che fino a quel tempo aveva vissuto del suo carattere naturale, essendo legato ai capi in pelliccia, diventa così un caposaldo della nuova idea di femminilità e dalla Ville Lumière si diffonde in tutto il globo. Con il tempo, le maison più importanti hanno fatto proprio il motivo animalier, tra stampe leopardate, zebrate, effetto pitone o maculate. Anche oggi, nelle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027, l’iconico motivo dall’animo selvaggio si muove sicuro e spavaldo sulle passerelle ed è pronto ad ispirare i prossimi look di stagione con il suo ruggito fashionista. Dai capispalla ai completi, ecco come gli stilisti hanno interpretato la tendenza animalier per la moda Autunno 2026. I nuovi completi animalier Autunno/Inverno 2026-2027

Da sinistra: Patou; Carolina Herrera; Jacquemus - Credits:Launchmetrics.com/Spotlight

Che si tratti di una combo con gonna o pantalone non importa, il completo animalier è un feticcio per le amanti delle stampe wild, con note ruggenti da testa a piedi, per mise più formali o casual da indossare nelle più svariate occasioni. Allure bon ton nel tailleur con boxy jacket e minigonna a palloncino di Patou: il pattern maculato marrone dona un tocco grintoso al completo da “brava ragazza”, confermato da una blusa con fiocco scultoreo e sdrammatizzato da stringate nere. Per Carolina Herrera il maculato è black&white su top con baschina e pantaloni a sigaretta. Un look raffinato che slancia la figura e ha il sapore di un vero passepartout. Note rétro chez Jacquemus, con giacca profilata in stampa leopardo come la pencil skirt. Il tocco in più per un effetto très sauvage? Le piume. La savana in un abito

Da sinistra: Acne Studios, Chanel, Givenchy - Credits:Launchmetrics.com/Spotlight

Un pezzo unico e dalla personalità grintosa, l’abito animalier, un vero must-have. Morbido e dai tessuti impalpabili il modello maculato grigio e nero di Acne Studios, con coulisse in vita e maniche lunghe dai polsini stretti, da portare aperto su una camicia bianca e flat shoe nelle giornate in cui il sole è alto in cielo. Serata très chic grazie al modello lungo a sirena di Chanel dalle maniche corte e un motivo maculato rosso e nero, da indossare di giorno e di sera su Mary Jane bianche a contrasto. Posh&sexy l’abito bustier di Givenchy dalla stampa ghepardo, che esalta la silhouette: attillato e dallo spacco audace, porta movimento alla figura grazie al maxi fiocco che trionfa in vita sul davanti. La scelta perfetta per serate da red carpet dove la scarpa con leather bow spicca in tonalità pop. I capispalla wild style

Da sinistra Etro, The Situationist, Paul Costelloe - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Avvolgere un look con un cappotto animalier è il rebel touch che ci porta dirette verso l’inverno con un quid ultra fashion. Da Etro ci si abbraccia con una pelliccia faux fur che tocca le palette del nero e dei beige, perfetta in abbinamenti che uniscono dettagli contemporanei e sartoriali. Stampa dalmata per il cappotto con maxi sciarpa firmata The Situationist: una teddy texture ideale da abbinare a pantaloni in pelle per un outfit dal carattere strong. Le gambe sono protagoniste del look, invece, con il caban doppiopetto di Paul Costelloe, indossato su naked look velato solo da collant neri, mentre il motivo selvaggio si muove su screziature tra marrone e nero. Animalier at the top

Da sinistra: Isabel Marant; Genny; Ralph Lauren - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight