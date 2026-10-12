Antologia del tailleur, guida ai nuovi completi donna che dettano tendenza dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027

fashion 12 ottobre 2026

Femminili con la gonna o rigorosi con il pantalone? Una cosa è certa: anche questa stagione completi, suit e tailleur sono il passepartout vincente per stile ed eleganza

Di Valeria Boraldi

Tory Burch, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Occasioni formali o serate casual? Un tailleur è sempre la scelta giusta. E le tendenze moda Autunno/Inverno 2026-2027 lo confermano. Ce n’è per tutti i gusti. Elegante al punto giusto o iper sofisticato da diventare quasi couture, dalle linee rilassate e versatile per il giorno e le occasioni più diverse. Ma quale combo scegliere tra tailleur giacca e pantalone o completi con blazer e gonna? Il contesto in cui indossare il completo incide, certamente, ma anche umore e carattere fanno la loro parte. Tra modelli oversize e giacche strette in vita, pantaloni morbidi e gonne midi, ecco la nostra guida ai tanti modi di dire tailleur donna e ai modelli must-have della stagione visti in passerella. Il tailleur da giorno con giacca oversize e pantaloni

Sfilate FW26: da sinistra Calvin Klein; Stella McCartney; Max Mara - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Volumi dall’ampio respiro e linee classiche. I tailleur oversize dalla combo giacca/pantalone non perdono il posto tra i “completi” autunnali più chic. Per chi ama le palette chiare, ecco il modello doppiopetto e con pantaloni fluidi di Calvin Klein, ideale da indossare al lavoro nelle giornate di sole con mocassini in suede. Blu elettrico il completo di Stella McCartney,che schiera un paio di pantaloni con staffa mettendo ancora più in risalto le pump con tacco. Ideale anche out of office. Profumo di caffè da Max Mara con un tailleur scuro dalla giacca doppiopetto. Perfetto all day long su stringate mannish, loafer o stivaletti flat. Fitted suit, il ritorno delle giacche sciancrate e dei pantaloni dritti

Sfilate FW26: da sinistra Louis Vuitton; Celine; Tory Burch - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Seguono il corpo donandogli un’allure d’altri tempi. Sono i tailleur con giacca che “fitta giusta” e pantaloni dritti o a sigaretta. Bianco panna il modello Louis Vuitton adatto alle occasioni più ricercate: la giacca dai revers ovali con profilo a contrasto e il singolo bottone che sottolinea il punto vita si indossa a pelle ed è perfetta per la sera. Rimane più casual, invece, il tailleur Celine con giacca dritta e pantaloni che si infilano negli stivali, per un tocco country chic. Sotto, il dolcevita in tinta crea un effetto total grey perfetto 9-to-9. Al lavoro si va con il completo fumo di Londra Tory Burch, dal colletto in suede marrone che matcha con gli accessori. Per chi ama lo stile bon ton con maglioncino e camicetta bianca. Bar jacket su pantaloni, la combo più chic

Sfilate FW26: da sinistra Ralph Lauren; Antonio Marras; Christian Dior - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Fascino anni ’50 ed eleganza contemporanea nei tailleur in cui la bar jacket, che accentua il punto vita, si indossa insieme a pantaloni sartoriali. È cioccolato il completo Ralph Lauren adatto a giorno e sera, per look dalle vibe calde e super autunnali. Si entra in un giardino dai toni pastello, invece, con Antonio Marras e la creazione dalle note rococò, tra nuance carta da zucchero e fiori rosa e burgundy. Mood total black per Jonathan Anderson, che rilegge l’iconica giacca creata da Monsieur Christian Dior nel 1947 in una costruzione meno rigida, abbinata a pantaloni che scendono morbidi. Una mise adatta sia al giorno sia alla sera, ma senza troppa formalità, grazie a biker boot in suede a contrasto. L’eleganza del tailleur gessato

Sfilate FW26: da sinistra Dolce&Gabbana; Etro; Givenchy - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Righe parallele all over. I tailleur gessati ci catapultano negli anni ’20. Outfit da perfette “gangster” con il completo Dolce&Gabbana nero e bianco dalla giacca monopetto attillata che segna il punto vita e pantalone largo. Sotto, camicia, cravatta e scarpe in pelle lucida confermano il mannish look. Nuance neutre e calde, invece, da Etro, dove una blusa trasparente e una maxi sciarpa check annodata in vita come una fusciacca accompagnano un tailleur sabbia con righe marroni: un gioco di layering e contrasti dal sapore super autunnale. Senza cravatta, ma con uno strangolino in pelle che sa di vendemmia: da Givenchy, il completo blu notte gessato con giacca doppiopetto si indossa con una certa attitude e molta nonchalance. Dall’ufficio a all’aperitivo in un batter d’occhio. Il tailleur rétro con gonna svasata

Sfilate FW26: da sinistra Lanvin; Akris; Michael Kors - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sopra, blazer dalle linee più diverse. Sotto, gonna longuette e svasata che dona movimento alla silhouette. Risultato? Un tailleur dal sapore rétro. Per Lanvin si guarda un po’ all’english countryside con la giacca dalle spalle over e la linea sciancrata portata su gonna ampia e fluida: gli stivali scuri attillati e la palette grigio scuro enfatizzano il mood. Per una donna in carriera d’altri tempi. Colori pop per Akris, dove il fucsia regna su boxy jacket dai bottoni a contrasto, skirt e spolverino che avvolge il tutto. Sotto, un dolcevita verde acido conferma la palette alla Andy Warhol. Il leisure time più glamour e ricercato non può farne a meno. Iper sofisticato e dalla scollatura profonda a V il tailleur visto in passerella da Michael Kors, perfetto per i gala più chic. Il tailleur con giacchino e gonna a matita

Sfilate FW26: da sinistra Chanel; Jacquemus; Carolina Herrera - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Pencil skirt al ginocchio e blazer senza revers, un match perfetto per un tailleur super femminile. Da Chanel è rigorosamente di tweed con giacca girocollo e gonna dai profili sfrangiati. Una mise classy e senza tempo per una donna che si muove disinvolta su Mary Jane bicolor ad ogni ora del giorno. Sembra un omaggio al New Look di Christian Dior e all’iconico profumo Shocking Elsa Schiaparelli, invece, il tailleur di Jacquemus, che unisce nero e sabbia in un completo dall’architettura sinuosa. Romantico e très chic il completo in pied-de-poule di Carolina Herrera con profili e dettagli floreali colorati. Le scarpe seguono il mood. Tailleur con minigonna

Sfilate FW26: da sinistra Luisa Spagnoli; Alexander McQueen; Gucci - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Chi ama i tailleur non deve rinunciare alle minigonne, anzi! In questa stagione le proposte per scoprire le gambe ben oltre il ginocchio non mancano. Da Luisa Spagnoli un mix di viola e glicine prende forma su un completo dalla linea mini(mal) con dolcevita in tinta e camicia bianca a contrasto. Di giorno o di sera, sexy&chic. Da Alexander McQueen la giacca argento dalla silhouette iperdefinita e la micro gonna completano una scenografica blusa dai volumi en fleur con gorgiera. Per Gucci il tailleur è in lana blu cinzata Principe di Galles e segue linee morbide e fluide: si indossa con collant logati e décolletées con morsetto per darsi un tono iconic. College style, il tailleur con gonna preppy

Sfilate FW26: da sinistra Onitsuka Tiger; Emporio Armani; Bora Aksu - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il fascino della divisa scolastica cattura da sempre le fashion addicted. E conquista anche i tailleur. Un esempio è quello di Onitsuka Tiger, grigio chiaro e con bottoni a contrasto neri su blazer e gonna a pieghe, da perfetta high school girl che abbina calzettoni e sneakers. Sotto, una camicia in tartan dona un tocco country al preppy look. Ideale per il daily wear. Da Emporio Armani il completo 3 pezzi con giacca, gilet e gonna si arricchisce di dettagli vintage (la catena che ricorda gli orologi da taschino), accessori mannish (la coppola) e calze parigine. Per Bora Aksu il tailleur celebra lo stile girlish: la gonna gioca con lunghezze, trasparenze e sovrapposizioni creando un effetto doppio e trompe-l’oeil. Tra gonna e pantalone, il tailleur in velluto

Sfilate FW26: da sinistra Giorgio Armani; Boss; Alaïa - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il velluto è tra le texture più preziose di ogni stagione fredda. Poteva non conquistare anche i tailleur? Certo che no. Per Giorgio Armani il completo giacca/pantalone è blu notte, morbido e fluido su stivaletti nella stessa texture. Sotto, decorazioni brillanti riprendono i riflessi lunari esterni. Da Boss, invece, giacca monopetto e long skirt vestono di ambra la silhouette sdrammatizzata da leather boot, mentre da Alaïa - tra chiusura double breasted e pantaloni a sigaretta - si fa largo la palette burgundy. Tre look che uniscono classicità e note contemporanee, perfetti sia di giorno sia di sera. I tailleur di pelle

Sfilate FW26: da sinistra Balmain; Hermès; Elie Saab - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight