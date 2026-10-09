Come abbinare il cardigan d'autunno? 5 look per indossare il passepartout di stagione

Mariacarla Boscono - Credits Getty Images
Accogliente, versatile e con quell’inconfondibile aura effortless chic che rende sofisticato (all’istante) qualsiasi look. Il cardigan si conferma tra le tendenze protagoniste del guardaroba femminile e della moda Autunno 2026. Non più semplice pezzo "salvavita" per i primi freddi, ma vero e proprio passepartout pronto a dare anima e corpo allo styling.
A dare prova della sua attitudine sono anche i look street style: le it-girl fotografate nelle capitali della moda tra una sfilata e l’altra ci esortano a scommettere sugli abbinamenti più inaspettati, su giochi di sovrapposizioni e silhouette rinnovate. E se vi state chiedendo come abbinare i cardigan quest’autunno e quali comprare, ecco 5 look e altrettante idee di shopping da cui farsi ispirare.
Bon ton parigino: il cardigan corto con il denim
Da sinistra: Credits Getty Images; Cardigan Fabiana Filippi; Jeans Saint Laurent
Tra le strade della capitale della moda francese, il cardigan nero a girocollo ritrova la sua giovinezza espressiva: questo look street style dimostra come una giacca-cardigan corta dalla struttura nitida e arricchita da bottoni dorati possa trasformarsi nel top perfetto per elevare lo styling del denim quotidiano. È il classico fascino effortless chic di ispirazione francese, dove la compostezza della maglieria incontra la disinvoltura dei jeans (très chic!).
Per replicare questo equilibrio impeccabile tra attitudine urban e rigore sartoriale, la formula vincente si compone del cardigan cropped nero con bottoni gioiello firmato Fabiana Filippi, abbinato al lavaggio scuro e al taglio scivolato dei jeans Saint Laurent. Dulcis in fundo, ben venga completare il tutto con una borsa a spalla in pelle nera.
Questione di sfumature: il cardigan cammello in accostamenti cromatici inaspettati
Da sinistra: Credits Getty Images; Cardigan Burberry; Jeans Blazé Milano
Lo street style autunno 2026 suggerisce cardigan in tonalità caldeda indossare secondo accostamenti cromatici inaspettati e sovrapposizioni morbide. Il cardigan in maglia color cammello, lasciato leggermente sbottonato sopra un colletto bianco che emerge con (velata) discrezione, diventa il fulcro attorno a cui ruota uno styling sofisticato ma confortevole.
Il segreto sta nel bilanciare il calore neutro del knitwear con il carattere deciso dei pantaloni a contrasto: un'idea di stile replicabile unendo la morbidezza del cardigan morbido a girocollo color cammello di Burberry alla fluidità sartoriale dei jeans a gamba dritta nella nuance rosa firmati Blazé Milano, per un risultato finale avvolgente, cromaticamente chic e perfetto da mattina a sera (sì, anche in ufficio).
Contrasti di texture: il rigore del cardigan grigio, la leggerezza della panna
Da sinistra: Credits Getty Images; Cardigan Prada, Gonna Loro Piana
In questa lezione di street style, il cardigan grigio mélange rivela tutta la sua potenza minimale se accostato alla delicatezza dei tessuti impalpabili. Il look della modella italiana propone infatti il cardigan a V corto grigio lavorato a maglia come elemento di rottura su una gonna midi fluida e leggera (che è parte di un abito): un gioco di volumi e matericità che regala un’eleganza che non passa inosservata.
Per ricreare da capo a piedi questa silhouette dall’attitudine romantica, basta abbinare la struttura essenziale del cardigan corto grigio con scollo a V firmato Prada alla gonna midi plissettata color panna di Loro Piana, aggiungendo un paio di décolletées o di slingback con tacco stiletto per slanciare la figura con estrema naturalezza.
Stratificazioni boho-chic: il cardigan jacquard sullo slip dress in pizzo
Da sinistra: Credits Getty Images; Cardigan Woolrich; Vestito Self-Portrait
L'arte del layering autunnale trova la sua massima espressione nell'incontro tra l'attitudine cozy della maglieria lavorata e la sensualità sottile del pizzo. Questo look street style cattura l’occhio esterno grazie all'effetto sorpresa che è frutto di una strategia chiara: un cardigan jacquard a motivi geometrici posato sopra un lungo abito sottoveste romantico, creando un contrasto visivo unico che sdogana l'abito da sera anche nelle ore diurne.
Ben venga rendere propria questa estetica d'ispirazione bohémien sovrapponendo il cardigan jacquard con geometrie nei toni del marrone e nero firmato Marni all'intramontabile leggerezza dell'abito lungo in pizzo bianco di Self-Portrait, chiudendo il look con uno stivaletto in pelle per un tocco grintoso.
Vibrant color blocking: il cardigan blu cobalto incontra l'animalier graffiante
Da sinistra: Credits Getty Images; Cardigan Woolrich; Vestito Roberto Cavalli
L'autunno non è solo sinonimo di palette neutre e rassicuranti, ma si accende di elettrizzanti contrasti cromatici e stampe grintose. Questo look street style dimostra come un cardigan corto in un'intensa tonalità blu cobalto riesca a smorzare e al tempo stesso valorizzare l'anima audace di un minidress leopardato, regalandogli un’attitudine fresca, pop ed estremamente contemporanea.
Il tocco finale delle it-girl? Uno stivale alto in pelle marrone che bilancia le proporzioni e dona un’allure anni '70 irresistibile. Un mix (ad alto impatto visivo) da riproporre accostando la vibrante sfumatura del cardigan in lana blu cobalto firmato Woolrich alla silhouette graffiante e femminile del vestito corto leopardato di Roberto Cavalli, completando l'ensemble con stivali in pelle tono su tono per uno styling deciso.
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