Come abbinare il cardigan d'autunno? 5 look per indossare il passepartout di stagione

Accogliente, versatile e con quell’inconfondibile aura effortless chic che rende sofisticato (all’istante) qualsiasi look. Il cardigan si conferma tra le tendenze protagoniste del guardaroba femminile e della moda Autunno 2026. Non più semplice pezzo "salvavita" per i primi freddi, ma vero e proprio passepartout pronto a dare anima e corpo allo styling.

A dare prova della sua attitudine sono anche i look street style: le it-girl fotografate nelle capitali della moda tra una sfilata e l’altra ci esortano a scommettere sugli abbinamenti più inaspettati, su giochi di sovrapposizioni e silhouette rinnovate. E se vi state chiedendo come abbinare i cardigan quest’autunno e quali comprare, ecco 5 look e altrettante idee di shopping da cui farsi ispirare.

Bon ton parigino: il cardigan corto con il denim