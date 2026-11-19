Quando si avvicina dicembre e la caccia al regalo perfetto si fa più serrata, non bisogna lasciarsi prendere dal panico. La fretta è cattiva consigliera e a volte fa perdere di lucidità. Per stupire le persone care non servono giochi di prestigio o cifre fantasmagoriche. Basta un oggetto scelto con cura, che abbia un'estetica sofisticata. E in questo la carta ha un potere eccezionale e le guide di viaggio in particolare possono essere un dono che va al di là della mera utilità.

Alcune delle travel guide più celebri, infatti, nascono per essere ammirate e sfogliate anche solo stando comodamente sul divano. Poi ci sono i consigli all'interno, certo. Ma a distinguere questi volumi da altri molto più pratici è la loro bellezza e l'attenzione per ogni dettaglio, dalla rilegatura alla grafica fino alle illustrazioni.