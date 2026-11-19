Quando si avvicina dicembre e la caccia al regalo perfetto si fa più serrata, non bisogna lasciarsi prendere dal panico. La fretta è cattiva consigliera e a volte fa perdere di lucidità. Per stupire le persone care non servono giochi di prestigio o cifre fantasmagoriche. Basta un oggetto scelto con cura, che abbia un'estetica sofisticata. E in questo la carta ha un potere eccezionale e le guide di viaggio in particolare possono essere un dono che va al di là della mera utilità.
Alcune delle travel guide più celebri, infatti, nascono per essere ammirate e sfogliate anche solo stando comodamente sul divano. Poi ci sono i consigli all'interno, certo. Ma a distinguere questi volumi da altri molto più pratici è la loro bellezza e l'attenzione per ogni dettaglio, dalla rilegatura alla grafica fino alle illustrazioni.
Belmond - Courtesy Press Office
Quando la guida di viaggio diventa feticcio
Il punto di riferimento per gli appassionati è la collana City Guide di Louis Vuitton, inaugurata nel 1998 con l’idea di applicare al racconto urbano lo stesso savoir-faire riservato ai bauli da viaggio. A fare la differenza, oltre alle copertine cromatiche che le rendono immediatamente riconoscibili, è il taglio autoriale. Per ogni metropoli, infatti, la maison affida le pagine a scrittori, giornalisti e guest contributor locali che affiancano ai grandi alberghi storici gli indirizzi più defilati noti solo a chi certi luoghi li ha davvero vissuti. Sono 8 le città protagoniste del lancio di quest'anno: Chicago, Hong Kong, Pechino, Singapore, Sydney, Seul, Taipei e San Paolo, tutte arricchite da portfolio fotografici e abbinate all’app mobile dedicata, dove poter trovare anche tutte le City Guide precedenti (per un totale di 43 città tra cui scegliere).
Un approccio altrettanto personale all’idea di destinazione è quello delle Cabana Travel Guides, nate come costola editoriale della rivista londinese fondata da Martina Mondadori che ha ridefinito il linguaggio dell’interior design. Già dall’esterno si riconoscono per le copertine rivestite in tessuti d’archivio e pattern storici, mentre all’interno (tra titoli dedicati a Venezia, Roma, Milano, Napoli, Parigi, Londra e Tokyo) si trovano consigli su palazzi privati, botteghe d’artigianato secolare, piccoli musei e luoghi legati alla storia dell’abitare. Spostandosi invece sul terreno della monografia fotografica, il gruppo alberghiero Belmond ha dato vita alla collana As Seen By: volumi dedicati a luoghi iconici come Portofino, Venezia, Ravello, Taormina, Maiorca e il Perù, in cui fotografi internazionali interpretano l’atmosfera e le location con una cura cartotecnica da libro d’artista.
L’arte del tascabile: rilegature sartoriali e tipografia d’epoca
Il formato compatto, da infilare nella tasca del cappotto senza rinunciare alla cura del dettaglio, è sempre quello che va per la maggiore, specie all'estero. In particolare, l’editoria indipendente anglosassone offre alcune delle soluzioni più interessanti in circolazione. A Notting Hill, Seasons Publishing progetta le proprie guide, dedicate a Londra, Parigi, Roma, Firenze, Venezia e Barcellona, come piccoli oggetti di pelletteria d’altri tempi. Le copertine rigide telate con angoli rinforzati in metallo dorato custodiscono una impaginazione ariosa e un taglio stagionale che privilegia gallerie raccolte, ristoranti storici e passeggiate senza fretta.
Ci sono poi le LUXE City Guides, nate tra Hong Kong e Londra e diventate negli anni il segreto meglio custodito dei viaggiatori più esigenti. Il loro celebre formato a fisarmonica (concertina) elimina qualsiasi pagina superflua per lasciare spazio a una selezione rigorosa, compilata esclusivamente da residenti e insider. Per il periodo natalizio è stato ideato il Bespoke Box Set, un cofanetto rigido realizzato artigianalmente che permette di scegliere cinque città per comporre una biblioteca tascabile su misura. Un’attenzione altrettanto maniacale per la forma contraddistingue The Cognoscenti’s Guides, ideate dalla graphic designer newyorkese Louise Fili. Finora dedicate a Parigi, Roma e Firenze, queste piccole guide hanno come fil rouge passeggiate tematiche legate ai mestieri storici, dalle antiche profumerie alle legatorie, fino alle pasticcerie d’epoca.
Seasons Publishing - Courtesy Press Office
Lo sguardo contemporaneo: architettura, quartieri e creativi locali
Il regalo perfetto per l'amico (o l'amica) che osserva le città attraverso l’urbanistica, il design e la qualità della vita quotidiana è un volume della Monocle Travel Guide Series, curata dalla redazione londinese del magazine con il suo linguaggio grafico distintivo. Dalle capitali europee fino a metropoli come Tokyo, Seoul o New York, questi volumi cartonati e telati alternano indirizzi per mangiare e dormire a focus sui quartieri in trasformazione, sulle botteghe indipendenti e sugli itinerari da percorrere a piedi al mattino presto.
Infine, una chicca. Con sede a Berlino, il progetto indipendente LOST iN City Guides stampa su carta opaca pesante, includendo mappe pieghevoli, servizi fotografici d’atmosfera e lunghe interviste a creativi, chef e musicisti del posto. Le edizioni più riuscite sono quelle su Tokyo, Lisbona, Stoccolma e New York, ma tutte le guide sono pensate per esplorare le zone meno battute attraverso il racconto diretto di chi le abita.
Monocle Travel Guide Series - Courtesy Press Office