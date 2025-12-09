L’anno del segno: perché l’illustrazione è diventata il nuovo linguaggio dello stile

Poroli la chiama “complessità”. “È la parola che definisce i nostri giorni. Complesso non significa difficile: significa annodato, stratificato. E il nostro compito, come illustratori, è provare a sciogliere quei nodi, o almeno a raccontarli”. Sammicheli, dal suo osservatorio museale, ci arriva da un’altra strada, ma arriva nello stesso punto: “ L’illustrazione, oggi, è una forma di interpretazione del presente . Dalle pagine dei giornali ai foulard, dai manga alle copertine dei vinili, è un modo per fermare lo spirito del tempo”. La loro doppia voce compone un quadro netto: l’illustrazione è tornata centrale perché è uno dei pochi linguaggi rimasti capaci di restituire senso al caos.

Marco Sammicheli , Curatore per il Design, la Moda e l’Artigianato di Triennale Milano e Direttore del Museo del Design Italiano, lo dice senza esitazioni: “L’illustrazione è un sismografo. Registra l’umore del mondo in modo più libero della fotografia, perché non copia: interpreta”.

“Regalare un’illustrazione è regalare un pezzo di storia”, dice Francesco Poroli , uno dei nomi più influenti del disegno italiano contemporaneo. “Quando consegni un’immagine, nel momento in cui esce dal tuo computer e arriva a qualcuno, non è più tua: diventa sua. Ci mettono sopra il loro sguardo, la loro esperienza. Diventa qualcos’altro”. E in questa trasformazione c’è già tutto: il senso dell’illustrazione nel 2025, il bisogno di un segno che non si consuma alla velocità dello scroll, l’urgenza di trovare un linguaggio che non sia preimpostato dall’algoritmo.

C’è un regalo, questo Natale, che sta tornando a circolare con un significato nuovo. Non è un oggetto, non è un gadget tech, non è una nota vocale impacchettata con un fiocco digitale. È un’illustrazione: un’immagine pensata, voluta, costruita da una mano. Una forma di lentezza in un mondo che accelera; una dichiarazione d’amore verso ciò che resta.

Francesco Poroli - Courtesy Francesco Poroli

Per Sammicheli, l’attenzione non è più sulla palette ma sulla voce: “Il tratto distintivo dell’illustrazione di oggi è l’autorialità. Non parliamo più di stili, ma di sguardi . L’illustratrice che costruisce il mondo di Yayoi Kusama partendo da rosso e bianco; chi trasforma un foulard in un manifesto; chi porta la street art dentro i musei. È tutto un dialogo tra segno e significato”. E se la moda ama sempre più collaborare con gli illustratori non è solo estetica, è fate-matching: la moda costruisce immaginari, l’illustrazione li racconta.

Non esistono più “mode” dell’illustrazione, ma fenomeni culturali. Per Poroli, il presente è una palette di contrasti: “Se dovessi fotografare i tempi con tre colori, sceglierei un verde acido, un magenta e un marrone. Sembra una palette che non regge, ma insieme crea un’armonia dirompente. È perfetta per raccontare il contemporaneo”.

La facciata del negozio Louis Vuitton espone un robot di Yayoi Kusama e specchi in Place Vendôme, 2023 Credits Getty Images

Quando la moda si specchia nell’illustrazione (e viceversa)

Poroli è molto chiaro: “Moda e illustrazione fanno lo stesso mestiere: cercano di dare un senso visivo a ciò che ci circonda”. Non serve saper cucire o saper disegnare: serve vedere. La Triennale, negli anni, ha custodito esempi che oggi sembrano profezie. I foulard di Carla Crosta, costruiti con collage analogici prima di diventare stampe. Le visioni di Saul Steinberg, architetto che disegnava Milano con lo stesso sguardo che avrebbe poi portato al New Yorker. Le copertine rap degli anni ’90 e le nuove cover digitali che affidano agli illustratori la loro identità visiva.

Sammicheli sorride: “Quando un’immagine resta, è perché ha un messaggio che continua a comunicare. La tendenza ha la durata di un fuoco d’artificio. L’illustrazione che entra in un museo attraversa le epoche”. E nel 2025, paradossalmente, la moda sembra avere più bisogno che mai di immagini che non passano.