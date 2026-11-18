entertainment 18 novembre 2026

David e Victoria Beckham accompagnano Romeo alla première del suo primo film, mentre Brooklyn e Nicola Peltz continuano a scambiarsi dichiarazioni d'amore sui social. Dopo l'ultimo Natale tutti insieme a Miami, nel 2024, e uno trascorso su due continenti nel 2025, la famiglia più fotografata dello showbiz riuscirà a riunirsi per le prossime feste?

Di Giuditta Avellina

Kim Turnbull, Romeo Beckham, Victoria Beckham e David Beckham partecipano alla prima mondiale di “Forty Love” - Credits Getty Images

Per anni, guardando le foto natalizie dei Beckham sembrava tutto perfetto e quasi invidiabile: David e Victoria al centro e i quattro figli intorno. Poi negli anni si erano aggiunte fidanzate, mogli e nuovi membri della famiglia, senza che nessuno sembrasse intenzionato a rinunciare al tradizionale ritratto delle feste. Quest'anno la fotografia potrebbe essere diversa, ancora una volta. Perché manca poco più di un mese a Natale e, in casa Beckham, la questione non è tanto dove festeggiare, quanto con chi. L'ultimo ritratto di famiglia arriva da Parigi, dove David e Victoria hanno accompagnato Romeo alla première di Forty Love, il film che segna il debutto cinematografico del ventiquattrenne. Al Grand Rex c'era anche Kim Turnbull, fidanzata di Romeo, in abito rosso, mentre Victoria ha scelto un completo nero e David un abito scuro. Una scena alla quale i Beckham ci hanno abituati, con un'assenza che ormai è diventata difficile non notare: quella di Brooklyn.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @davidbeckham e @romeobeckham

Il primogenito, 27 anni, continua nel frattempo a raccontare la propria felicità con Nicola Peltz, l'attrice americana sposata nel 2022. A fine ottobre i due hanno celebrato sette anni insieme con fotografie e dichiarazioni d'amore. Lui l'ha definita il suo mondo, lei il suo migliore amico e il suo tutto. All'inizio di novembre si sono concessi una fuga romantica a New York, naturalmente documentata sui social. Baci, abbracci e dediche che sarebbero la normalissima cronaca di una coppia innamorata, se non fosse per quel cognome che Brooklyn porta ancora e per il rapporto con i genitori, ormai apertamente compromesso.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @brooklynpeltzbeckham

Dal Natale tutti insieme a Miami alle feste separati Per capire quanto siano cambiate le cose bisogna tornare a quel Natale del 2024. Allora David e Victoria avevano riunito tutti a Miami, dove la famiglia aveva trascorso le feste insieme a Brooklyn, Nicola, Romeo, Cruz e Harper. Pigiami natalizi, addobbi, fotografie e l'immancabile messaggio di Victoria, felice di avere tutti intorno. Riguardate oggi, quelle immagini sembrano appartenere a un'altra stagione della famiglia Beckham.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @brooklynpeltzbeckham

Un anno dopo, nel dicembre 2025, il copione era completamente cambiato. David e Victoria avevano festeggiato nelle Cotswolds, la campagna inglese dove possiedono una residenza, insieme a Romeo, Cruz e Harper.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @victoriabeckham

Brooklyn e Nicola, invece, erano rimasti negli Stati Uniti, con Nelson e Claudia Peltz, i genitori dell'attrice. Due case, due alberi e due album natalizi che raccontavano, senza bisogno di spiegazioni, una distanza ormai evidente.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @nicolapeltzbeckham

Nel mezzo, le assenze di Brooklyn agli appuntamenti più importanti della famiglia e le indiscrezioni sui rapporti sempre più difficili. Fino al gennaio 2026, quando il primogenito ha deciso di rompere il silenzio con una lunga dichiarazione su Instagram, accusando i genitori di aver interferito nella sua relazione con Nicola, di aver cercato di controllare il racconto pubblico della famiglia e affermando di non voler cercare una riconciliazione. Una versione dei fatti espressa da Brooklyn, ma sufficiente a rendere pubblica una frattura che fino ad allora era stata soprattutto materia da chiacchiericcio. Dove passeranno il Natale David e Victoria Beckham? Le Cotswolds restano una possibilità concreta per i Beckham. David e Victoria amano la residenza nella campagna inglese, dove hanno già trascorso le festività lo scorso anno. Una casa lontana dalla frenesia londinese, abbastanza grande da accogliere figli e ospiti, e perfetta per quel Natale britannico fatto di camini, decorazioni e pranzi interminabili che negli anni hanno condiviso anche sui social. Ma i Beckham hanno festeggiato spesso anche all'estero, come dimostra proprio il precedente di Miami. Per Brooklyn e Nicola, invece, gli Stati Uniti rappresentano l'ipotesi più naturale. La coppia vive prevalentemente in America, mantiene uno stretto legame con la famiglia Peltz e frequenta spesso New York, dove è tornata anche nelle ultime settimane. Non sarebbe sorprendente se scegliesse nuovamente di trascorrere il Natale con Nelson e Claudia, come nel 2025. Per il momento, però, nessuno ha annunciato i programmi per il 25 dicembre. Né la recente vacanza newyorkese può essere considerata una conferma della destinazione natalizia.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @brooklynpeltzbeckham

I programmi di Brooklyn e Nicola Peltz È la domanda che accompagna ormai ogni nuova apparizione pubblica della famiglia. David e Victoria hanno costruito negli anni un'immagine molto precisa: quella di due genitori presenti, sempre pronti a sostenere i figli, tra debutti professionali, compleanni e anniversari. Brooklyn, invece, sembra aver trovato nel matrimonio con Nicola il centro del proprio racconto familiare. I viaggi, le dediche, le fotografie romantiche e perfino il rinnovo delle promesse nuziali celebrato nell'agosto 2025 con la famiglia Peltz parlano di una coppia che rivendica la propria autonomia.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @brooklynpeltzbeckham

Questo non significa che un riavvicinamento sia impossibile. A marzo, quando gli è stato chiesto se sperasse di riconciliarsi con il fratello maggiore, Cruz aveva risposto di sì. David e Victoria, dal canto loro, in occasione del ventisettesimo compleanno di Brooklyn gli avevano dedicato pubblicamente gli auguri.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @victoriabeckham e @davidbeckham