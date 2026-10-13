Victoria apparecchia la tavola, ma in casa Beckham il clima resta freddo

Per lanciare la sua nuova collezione di tableware, ‘Serving Style’, Victoria Beckham dà consigli sul suo profilo social su cosa fare e non fare durante l'hosting, come una perfetta esperta di cene tra amici e di famiglia: niente tovaglioli di carta (“inaccettabili”); le forchette devono avere “un certo peso”; le coppe di champagne possono diventare “Martini cup”. E poi svela un piccolo retroscena sul marito David in veste di padrone di casa: “quando vuole che la gente vada via, inizia a spegnere tutte le candele accese della stanza, sperando che gli altri capiscano l’antifona”.

Ma quello che Victoria non dice è che a quelle cene con i propri cari, da mesi, manca un pezzo della famiglia Beckham. Dietro la voce serafica, il racconto ironico e la sua posa sempre impeccabile, rimane l’ombra di quel primogenito, Brooklyn, che da quando si è sposato con Nicola Peltz a casa non è più tornato. In mezzo, una saga familiare che da anni si consuma sotto gli occhi del pubblico mondiale e una distanza che sembra ormai insanabile, sfociata persino nel coinvolgimento degli avvocati.

La distanza con Brooklyn

Dopo mesi di distanza e silenzi, anche durante i giorni trascorsi all’ultima Parigi Fashion Week il primogenito dei Beckham non avrebbe avuto nessun contatto con la famiglia. Mentre la stilista presentava la sua collezione Primavera/Estate 2027, lui e la moglie Nicola Peltz erano in città, ma impegnati in altri eventi. Lui aspirante chef e fotografo, lei modella, sono passati dal front row di Balenciaga a quello di Messika, ma non alla sfilata di Victoria Beckham, per l’ennesima volta.

Un’assenza che è un paradosso: essere per una volta vicini (i Beckham vivono a Londra, mentre Brooklyn e Nicola abitano in California) ma non incontrarsi. Gli altri figli, Romeo, Cruz e Harper, hanno come di consueto supportato la madre, chiudendo il fashion show con la foto di rito insieme con papà David e le fidanzate dei due ragazzi, la modella Kim Turnbull, in coppia con il secondogenito, e Jackie Apostel, al fianco di Cruz. Con una dedica: “Siamo così orgogliosi di te: ancora una volta dimostri la tua eleganza, la tua passione e la tua bellezza nel modo in cui vuoi far sentire le persone indossando le tue creazioni. Ci sentiamo davvero fortunati a far parte di questa splendida serata, in un luogo che amiamo così tanto”.