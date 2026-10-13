Victoria apparecchia la tavola, ma in casa Beckham il clima resta freddo

Per lanciare la sua nuova collezione di tableware, ‘Serving Style’, Victoria Beckham dà consigli sul suo profilo social su cosa fare e non fare durante l'hosting, come una perfetta esperta di cene tra amici e di famiglia: niente tovaglioli di carta (“inaccettabili”); le forchette devono avere “un certo peso”; le coppe di champagne possono diventare “Martini cup”. E poi svela un piccolo retroscena sul marito David in veste di padrone di casa: “quando vuole che la gente vada via, inizia a spegnere tutte le candele accese della stanza, sperando che gli altri capiscano l’antifona”.
Ma quello che Victoria non dice è che a quelle cene con i propri cari, da mesi, manca un pezzo della famiglia Beckham. Dietro la voce serafica, il racconto ironico e la sua posa sempre impeccabile, rimane l’ombra di quel primogenito, Brooklyn, che da quando si è sposato con Nicola Peltz a casa non è più tornato. In mezzo, una saga familiare che da anni si consuma sotto gli occhi del pubblico mondiale e una distanza che sembra ormai insanabile, sfociata persino nel coinvolgimento degli avvocati.
La distanza con Brooklyn
Dopo mesi di distanza e silenzi, anche durante i giorni trascorsi all’ultima Parigi Fashion Week il primogenito dei Beckham non avrebbe avuto nessun contatto con la famiglia. Mentre la stilista presentava la sua collezione Primavera/Estate 2027, lui e la moglie Nicola Peltz erano in città, ma impegnati in altri eventi. Lui aspirante chef e fotografo, lei modella, sono passati dal front row di Balenciaga a quello di Messika, ma non alla sfilata di Victoria Beckham, per l’ennesima volta.
Un’assenza che è un paradosso: essere per una volta vicini (i Beckham vivono a Londra, mentre Brooklyn e Nicola abitano in California) ma non incontrarsi. Gli altri figli, Romeo, Cruz e Harper, hanno come di consueto supportato la madre, chiudendo il fashion show con la foto di rito insieme con papà David e le fidanzate dei due ragazzi, la modella Kim Turnbull, in coppia con il secondogenito, e Jackie Apostel, al fianco di Cruz. Con una dedica: “Siamo così orgogliosi di te: ancora una volta dimostri la tua eleganza, la tua passione e la tua bellezza nel modo in cui vuoi far sentire le persone indossando le tue creazioni. Ci sentiamo davvero fortunati a far parte di questa splendida serata, in un luogo che amiamo così tanto”.
I messaggi (a distanza) lanciati sui social
Spenti i riflettori sulla settimana della moda e tornati ognuno a casa propria, sui social sono comparsi altri post, che molti hanno letto come segnali lanciati a distanza tra le due parti. Da un lato David, che compare in un video diventato virale mentre gattona per raggiungere il nuovo cane del figlio Cruz, un golden retriever che è stato battezzato Sandy Jean Beckham, come un vero nuovo membro dei Beckham. Una scena familiare divertente, su cui il figlio ironizza, ostentando un clima sereno: "Tuo padre con il cane che non voleva che prendessi”.
Dall’altra Brooklyn, che continua a costruire il proprio racconto a distanza, postando per esempio un video in cui si cimenta nella ricetta degli spaghetti all'Assassina, attirando su di sé le critiche di qualcuno per aver usato il brodo di pollo. E poi quello scatto: un bacio con Nicola ai piedi della Tour Eiffel, seguito da un carosello di foto ricordo del soggiorno a Parigi. Una scelta che pare un messaggio di sfida e gelida distanza. Immagini che raccontano mondi paralleli: da un lato la quotidianità domestica condivisa da David, Cruz, Romeo e Harper; dall'altro Brooklyn, ormai sempre più concentrato sulla sua vita con la moglie Nicola Peltz e sui suoi progetti personali.
Victoria, il suo brand e la passione per le cene di famiglia
Sullo sfondo di una situazione privata tesa, Victoria compensa con i successi del suo brand, che ha chiuso il 2025 con buoni risultati, in crescita per il quinto anno consecutivo. Un traguardo significativo, a cui ora si aggiunge la nuova avventura nel mondo dell’interior. L’imprenditrice britannica, ha infatti debuttato nel settore in collaborazione con il brand tedesco di arredamento Westwing, con la collezione ‘Serving Style’.
La linea riunisce tableware, tessili e accessori decorativi ispirati all’estetica personale di Beckham e alla sua passione per le cene in famiglia, appunto. Ci sono posate con finitura martellata, piatti con motivo a catena e bicchieri verde bosco e, tra i pezzi di punta, le coppe da champagne e una burriera in metallo martellato. Ma anche qui, il contrasto è palpabile: Victoria lancia una collezione pensata per riunire le persone attorno alla stessa tavola, mentre la storia dei Beckham continua a suggerire un tavolo familiare diviso in due.
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