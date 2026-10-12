Kate e Meghan: la sfida a distanza prosegue (sulle orme di Diana)

Caterina, Duchessa di Cambridge, e Meghan, Duchessa di Sussex, nel Royal Box sul Campo Centrale durante la dodicesima giornata dei Campionati di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il 13 luglio 2019 a Londra, Inghilterra - Credits: Getty Images
Il rientro in Regno Unito di Meghan Markle e del Principe Harry non ha portato a un riavvicinamento alla Famiglia Reale. Anzi. Nonostante l'incontro di Re Carlo con Harry e con i nipoti Lilibet e Archie, i rapporti sembrano ancora piuttosto freddi. Soprattutto con William. A quasi due mesi dal ritorno in patria dei Sussex, infatti, i due fratelli non si sono ancora incontrati e – per il momento – non sembrano intenzionati a farlo. E questa volta nemmeno Kate Middleton sembra voler fare da conciliatrice. Lei, che in occasione dei funerali del Principe Filippo, col suo fare composto, aveva fatto sì che William e Harry potessero ritrovarsi uno accanto all'altro a parlare.
Negli ultimi giorni sembra piuttosto che Kate, con il suo solito savoir faire, stia rispondendo colpo su colpo alle mosse di Meghan. La Duchessa di Sussex, infatti, sta facendo sentire la sua presenza, sia online che offline. Entrambe, però, ricalcano le mosse di chi le ha precedute, Lady Diana.
Diana, Principessa del Galles, il Principe William e il Principe Harry visitano il parco divertimenti «Thorpe Park» - Credits: Getty Images
Kate Middleton in metropolitana con Charlotte
I passeggeri che si sono trovati nella stessa carrozza con Kate Middleton e la Principessa Charlotte hanno descritto la situazione come "surreale". E in effetti non deve essere stato un giorno come un altro. Le due hanno preso la Elizabeth Line (la linea metropolitana inaugurata in occasione del Giubileo di Platino della defunta Regina) nella zona ovest di Londra per quello che sembrava un'intima giornata madre-figlia. Kate e Charlotte sarebbero infatti scese a Tottenham Court Road, nel centro di Londra, vicino al British Museum, a famosi teatri, bar e ristoranti di Soho e allo shopping di Oxford Street.
Alcuni filmati pubblicati online dai passeggeri mostrano Kate e Charlotte viaggiare al fianco di pendolari e turisti senza essere importunate (una scorta era presente al loro fianco con discrezione). Una mossa finora inedita, ma che riporta alla mente una delle ossessioni della Principessa Diana: che i due figli, William e Harry, non perdessero il contatto con la realtà per via del loro status. Lady D. infatti più volte dopo la separazione da Carlo ha portato i ragazzi in giro con l'autobus o la metro.
Caterina, Principessa del Galles, e la Principessa Charlotte del Galles assistono alla semifinale di netball tra la squadra australiana e quella giamaicana durante i Giochi del Commonwealth di Glasgow 2026, presso la Hydro, il 1º agosto 2026 a Glasgow, in Scozia - Credits: Getty Images
Meghan Markle, tra passeggiate con i figli e incontri prestigiosi
Nelle stesse ore Meghan Markle ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritrae i suoi figli e quelli del Principe Harry, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, mentre passeggiano lungo un sentiero alberato nella campagna inglese.
Archie, 7 anni, sembra essere a bordo di un monopattino; Lilibet, 5 anni, lo segue a poca distanza, mentre un gruppo di cervi selvatici passa in lontananza. Anche il cane della famiglia, Pula, trotterella al loro fianco, fermandosi di tanto in tanto ad annusare l'erba. Non si tratta del primo video di questo genere pubblicato dalla Duchessa di Sussex. Già lo scorso 13 settembre, a poche settimane dal loro trasferimento in Regno Unito, Meghan aveva pubblicato un reel con vari momenti delle loro nuove giornate, tra passeggiate con Harry e scorci dei bambini davanti al camino. Ritratti di famiglia, insomma. Quasi di una comune famiglia inglese, non fosse che si tratta di alcune delle persone più seguite al mondo.
Credits: Immagini tratte dalle storie Instagram di Meghan Markle
Solo 48 ore prima la stessa Meghan era stata vista per un pranzo elegante al Claridge's con la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai. Incontro poi spiegato sempre sui suoi social: "Per la Giornata internazionale delle ragazze, in collaborazione con Archewell Philanthropies, il 100% dei ricavi dalle vendite di As Ever tea e marmellate, andrà a sostegno del Malala Fund e il suo lavoro vitale per assicurare che ogni ragazza abbia accesso a libera educazione di qualità", ha scritto.
Anche in questo caso, c'è un legame con la Principessa Diana. Il Claridge's è il luogo in cui Elisabetta II organizzò la wedding reception in occasione delle nozze di Carlo e Lady D. Non sembra un caso che proprio questo sia lo stesso luogo scelto da Meghan per la sua prima apparizione pubblica dal rientro in Regno Unito (e nonostante le sue preoccupazioni sulla sua sicurezza personale).
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Meghan Markle
Due principesse molto diverse, ma con lo stesso approccio
Al di là dei riferimenti all'indimenticata Diana, però, sembra che entrambe le Duchesse affidino alla maternità la loro narrazione. Sia per Kate che per Meghan i figli rappresentano il modo più immediato per comunicare una parvenza di normalità, ben consapevoli della presa che hanno sui media e sull'opinione pubblica. Un botta e risposta non ufficiale. Silenzioso e a distanza, ma che non passa inosservato.
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