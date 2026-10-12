Kate e Meghan: la sfida a distanza prosegue (sulle orme di Diana)

Il rientro in Regno Unito di Meghan Markle e del Principe Harry non ha portato a un riavvicinamento alla Famiglia Reale. Anzi. Nonostante l'incontro di Re Carlo con Harry e con i nipoti Lilibet e Archie, i rapporti sembrano ancora piuttosto freddi. Soprattutto con William. A quasi due mesi dal ritorno in patria dei Sussex, infatti, i due fratelli non si sono ancora incontrati e – per il momento – non sembrano intenzionati a farlo. E questa volta nemmeno Kate Middleton sembra voler fare da conciliatrice. Lei, che in occasione dei funerali del Principe Filippo, col suo fare composto, aveva fatto sì che William e Harry potessero ritrovarsi uno accanto all'altro a parlare.

Negli ultimi giorni sembra piuttosto che Kate, con il suo solito savoir faire, stia rispondendo colpo su colpo alle mosse di Meghan. La Duchessa di Sussex, infatti, sta facendo sentire la sua presenza, sia online che offline. Entrambe, però, ricalcano le mosse di chi le ha precedute, Lady Diana.