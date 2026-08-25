Harry e Meghan tornano in UK: perché questa volta cambia tutto

Di Giuditta Avellina
Meghan Markle potrebbe tornare in Gran Bretagna due volte: con la famiglia e davanti alla macchina da presa. Proprio mentre lei e il principe Harry preparano il ritorno nel Regno Unito con Archie e Lilibet, Netflix ha ufficializzato la terza stagione di The Gentlemen e Meghan, pare sia ancora in trattative per un ruolo nella serie di Guy Ritchie.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Meghan Markle
L’accordo non è ancora chiuso, ma il tempismo è perfetto: la serie è ambientata e girata nel Regno Unito e per l’ex protagonista di Suits sarebbe il ritorno più importante alla recitazione dopo il matrimonio con Harry. È l’ultimo tassello di un’estate che sembra aver rimesso in movimento tutto. Sei anni dopo la Megxit, Harry e Meghan si preparano infatti a trascorrere un periodo prolungato nel Regno Unito insieme ai figli. Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, frequenteranno una scuola britannica da settembre, mentre la famiglia dovrebbe stabilirsi in una residenza privata, non appartenente alla Royal Family, fuori Londra.
La casa di Montecito resterà però nelle loro disponibilità e, almeno per ora, nessuno parla ufficialmente di un addio definitivo alla California. E basta questo per trasformare quello che poteva sembrare un semplice ritorno a casa in un nuovo capitolo della saga dei Windsor. Perché nel frattempo qualcosa è cambiato anche dall’altra parte dell’Atlantico: Carlo ha finalmente rivisto Archie e Lilibet, William resta il grande nodo irrisolto e la questione della sicurezza è tornata al centro del dibattito britannico. Mentre i Windsor trascorrono come da tradizione la fine dell’estate a Balmoral, i Sussex si preparano dunque a rientrare nello stesso Paese. E questa volta non per una visita di pochi giorni.
Harry e Meghan tornano in UK, ma non tornano “royal”
La distinzione è fondamentale. Harry e Meghan resteranno non-working royals: nessun ritorno agli incarichi ufficiali, nessuna residenza reale e nessuna nuova versione della formula “half in, half out” che era stata esclusa al momento della loro uscita dalla vita istituzionale nel 2020.
Reuters conferma che vivranno in una proprietà privata e manterranno la casa di Montecito. Il loro sembra piuttosto un ritorno costruito su un equilibrio nuovo: più Gran Bretagna nella vita familiare, ma senza rientrare nella macchina della monarchia. Meghan continuerà i propri progetti imprenditoriali e creativi e proprio la possibile partecipazione a The Gentlemen rende ancora più interessante questa nuova fase.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Meghan
Markle Archie e Lilibet, la vera svolta
Al centro della scelta ci sono soprattutto i bambini. Il principe Archie, 7 anni, e la principessa Lilibet, 5, inizieranno la scuola nel Regno Unito a settembre. Le sistemazioni scolastiche sono state uno dei fattori che hanno determinato i tempi del ritorno, anche se la famiglia non ha ancora stabilito quanto a lungo resterà nel Paese. È forse questo il dettaglio che rende la decisione così significativa. Non si tratta più soltanto delle brevi visite britanniche degli ultimi anni: Archie e Lilibet avranno finalmente la possibilità di trascorrere un periodo della loro quotidianità nel Paese del padre e di vivere molto più vicino alla famiglia Windsor. E soprattutto al nonno.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Meghan Markle
Il disgelo con Re Carlo è già cominciato
La vera svolta dell’estate risale al 10 luglio, quando Harry, Meghan, Archie e Lilibet sono stati ricevuti da Re Carlo e dalla regina Camilla a Highgrove House, nel Gloucestershire. Per il sovrano è stato il primo incontro di persona con i nipoti dal Giubileo di Platino della regina Elisabetta nel 2022. Buckingham Palace lo ha descritto semplicemente come un incontro familiare privato, senza diffondere immagini o dettagli.
È un passaggio tutt’altro che secondario. Dopo l’intervista con Oprah Winfrey, il documentario Netflix, Spare e anni di rapporti difficilissimi, la distanza fra Harry e suo padre sembra essersi almeno ridotta. Reuters riferisce che Carlo avrebbe accolto positivamente la prospettiva di avere il figlio e i nipoti più vicini, pur mantenendo il rapporto sul piano familiare e non istituzionale. È una riconciliazione? Ancora no. Ma rispetto al gelo degli ultimi anni è certamente un cambiamento.
E William? È qui che comincia il vero royal drama
Se con Carlo qualcosa sembra essersi mosso, con William il ghiaccio resta. Reuters riferisce che Harry e il fratello sono ancora praticamente senza rapporti e, al momento, non ci sono segnali concreti di una riconciliazione. La fotografia di questi giorni sembra quasi costruita per una serie televisiva. Il 23 agosto, William e Kate sono apparsi a Crathie Kirk, vicino Balmoral, insieme a George, Charlotte e Louis, Re Carlo, Camilla e altri membri senior della famiglia reale: la prima grande immagine pubblica dei Windsor dopo la notizia del ritorno dei Sussex. Fra poche settimane due rami della famiglia che per anni hanno vissuto a migliaia di chilometri di distanza si ritroveranno di nuovo nello stesso Paese. Non significa che Harry e William si incontreranno. Ma rende quella possibilità molto meno teorica di quanto sia stata negli ultimi anni.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di The Prince and Princess of Wales
Il nodo sicurezza torna al centro
Rimane la questione che Harry ha indicato per anni come uno dei principali ostacoli alla presenza della sua famiglia nel Regno Unito: la sicurezza. Dopo aver lasciato il ruolo di working royal, il principe ha perso il diritto automatico allo stesso livello di protezione finanziata dallo Stato e ha combattuto a lungo contro quella decisione. Con Archie e Lilibet destinati a frequentare una scuola britannica e la famiglia pronta a trascorrere molto più tempo nel Paese, il dossier torna inevitabilmente di attualità.
Secondo The Times, la questione è nuovamente all’esame degli organismi competenti, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. Ed è già diventata anche una questione politica e di opinione pubblica: un sondaggio YouGov pubblicato dal quotidiano britannico mostra che la maggioranza degli intervistati non vorrebbe che l’intero costo della protezione dei Sussex ricadesse sui contribuenti.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Meghan Markle
Meghan torna in Inghilterra. E forse torna anche a recitare
È però Meghan ad aggiungere alla storia il colpo di scena più fresco. Il 23 agosto Netflix ha annunciato ufficialmente la terza stagione di The Gentlemen, la serie crime creata da Guy Ritchie e interpretata da Theo James e Kaya Scodelario. Il giorno successivo People ha confermato che Meghan resta in trattative per entrare nel cast. Nessun contratto è stato ancora firmato e il ruolo è ancora in fase di definizione, quindi parlare di ritorno ufficiale alla recitazione sarebbe prematuro.
Ma la trattativa esiste. E l’incastro è interessante: The Gentlemen è ambientata e prodotta nel Regno Unito e People riferisce che la proposta professionale è stata uno degli elementi che hanno contribuito al timing della decisione della famiglia. Per Meghan sarebbe un ritorno simbolico quasi perfetto. Prima di sposare Harry aveva lasciato Suits e la carriera da attrice; ora potrebbe rientrare nel Regno Unito senza tornare a essere una working royal, ma recuperando proprio una parte della vita professionale che aveva abbandonato.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Meghan Markle
Non è una Megxit al contrario
Ecco perché definirla semplicemente una “Megxit al contrario” sarebbe troppo facile. Harry e Meghan non stanno tornando per riprendersi il posto lasciato nel 2020. Stanno provando a costruire qualcosa di diverso: una casa privata, una presenza britannica più stabile, Archie e Lilibet a scuola, attività professionali indipendenti e un rapporto con i Windsor da ricostruire un passo alla volta. Con Carlo, quel passo è già cominciato. Con William, ancora no. Meghan, intanto, potrebbe ritrovarsi su un set britannico quasi dieci anni dopo aver lasciato Suits. Ed è forse questo il dettaglio che racconta meglio il nuovo capitolo dei Sussex: stesso Paese, stessa famiglia, ma regole completamente diverse.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Meghan Markle