Harry e Meghan tornano in UK: perché questa volta cambia tutto

Meghan Markle potrebbe tornare in Gran Bretagna due volte: con la famiglia e davanti alla macchina da presa. Proprio mentre lei e il principe Harry preparano il ritorno nel Regno Unito con Archie e Lilibet, Netflix ha ufficializzato la terza stagione di The Gentlemen e Meghan , pare sia ancora in trattative per un ruolo nella serie di Guy Ritchie.

L’accordo non è ancora chiuso, ma il tempismo è perfetto: la serie è ambientata e girata nel Regno Unito e per l’ex protagonista di Suits sarebbe il ritorno più importante alla recitazione dopo il matrimonio con Harry. È l’ultimo tassello di un’estate che sembra aver rimesso in movimento tutto. Sei anni dopo la Megxit, Harry e Meghan si preparano infatti a trascorrere un periodo prolungato nel Regno Unito insieme ai figli. Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, frequenteranno una scuola britannica da settembre, mentre la famiglia dovrebbe stabilirsi in una residenza privata, non appartenente alla Royal Family, fuori Londra.

La casa di Montecito resterà però nelle loro disponibilità e, almeno per ora, nessuno parla ufficialmente di un addio definitivo alla California. E basta questo per trasformare quello che poteva sembrare un semplice ritorno a casa in un nuovo capitolo della saga dei Windsor. Perché nel frattempo qualcosa è cambiato anche dall’altra parte dell’Atlantico: Carlo ha finalmente rivisto Archie e Lilibet, William resta il grande nodo irrisolto e la questione della sicurezza è tornata al centro del dibattito britannico. Mentre i Windsor trascorrono come da tradizione la fine dell’estate a Balmoral, i Sussex si preparano dunque a rientrare nello stesso Paese. E questa volta non per una visita di pochi giorni.

Harry e Meghan tornano in UK, ma non tornano “royal”

La distinzione è fondamentale. Harry e Meghan resteranno non-working royals: nessun ritorno agli incarichi ufficiali, nessuna residenza reale e nessuna nuova versione della formula “half in, half out” che era stata esclusa al momento della loro uscita dalla vita istituzionale nel 2020.

Reuters conferma che vivranno in una proprietà privata e manterranno la casa di Montecito. Il loro sembra piuttosto un ritorno costruito su un equilibrio nuovo: più Gran Bretagna nella vita familiare, ma senza rientrare nella macchina della monarchia. Meghan continuerà i propri progetti imprenditoriali e creativi e proprio la possibile partecipazione a The Gentlemen rende ancora più interessante questa nuova fase.