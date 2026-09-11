Da Gigi Hadid a Kate Moss: cosa copiare dalle star alla conquista della New York Fashion Week

entertainment 11 settembre 2026

Dal preppy americano al denim effortless, passando per animalier, tailoring e glamour da sera: il celebrity spotting della Fashion Week diventa una guida alle idee di stile da copiare

Di Giuditta Avellina

Kate Moss viene vista arrivare alla sfilata di Tommy Hilfiger della New York Fashion Week, al Plaza Hotel, nell’Upper East Side, il 10 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

New York torna a essere la città dove moda e celebrity si incontrano, e la Fashion Week appena iniziata lo conferma già dalle prime ore. Fino al 15 settembre la Grande Mela ospita le collezioni Primavera-Estate 2027, ma accanto alle passerelle ufficiali c’è un altro spettacolo che attira fotografi e curiosi: quello delle star. Il front row si trasforma così in una passerella parallela, dove attrici, popstar, modelle e icone della moda arrivano con outfit studiati per essere fotografati, commentati e, soprattutto, reinterpretati. Senza dimenticare le stelle che sfilano. Gigi Hadid, il nuovo preppy americano Tra le protagoniste assolute c’è Gigi Hadid, che ha aperto la sfilata Primavera-Estate 2027 di Tommy Hilfiger al Plaza Hotel con pantaloni rossi dalla silhouette morbida, blazer color sabbia e bucket hat blu navy. Un look che traduce alla perfezione il nuovo preppy americano: niente rigore da college, ma proporzioni rilassate, colori decisi e un accessorio sporty a rompere la formalità. L’idea da copiare? Prendere un capo sartoriale classico e abbinarlo a un elemento più casual, per rendere il tailoring immediatamente più contemporaneo.

Gigi Hadid sfila in passerella per la sfilata di moda di Tommy Hilfiger durante la New York Fashion Week, al Plaza Hotel, il 10 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

Kate Moss, la lezione dell’eleganza effortless Al Plaza c’è anche Kate Moss, per assistere allo show, e basta il suo arrivo per trasformare il front row in una passerella. Camicia, jeans dalla linea morbida, décolleté neri e borsa marrone: pochi elementi, ma tutti scelti per costruire quella nonchalance che è da sempre la sua firma. La lezione da rubare è semplice: il jeans "rilassato" con una scarpa elegante resta uno dei mix più facili da replicare.

Kate Moss viene vista arrivare alla sfilata di Tommy Hilfiger della New York Fashion Week, al Plaza Hotel, nell’Upper East Side, il 10 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

Camila Cabello, il glamour senza effetto costruito Camila Cabello porta da Tommy Hilfiger una versione più pop e contemporanea del glamour newyorkese. Il suo look conferma quanto oggi il front row sia diventato parte integrante dello spettacolo della moda: non soltanto abiti da fotografare, ma styling capaci di raccontare una personalità. Da copiare il principio: scegliere un elemento più sofisticato e bilanciarlo con qualcosa di semplice, evitando l’effetto “troppo costruito”.

Camila Cabello è stata vista alla sfilata di moda di Tommy Hilfiger durante la New York Fashion Week, al Plaza Hotel, a Manhattan, il 10 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

Helena Christensen, Jessica Chastain e Anne Hathaway, tre modi di intendere il glamour Non solo passerelle e prime file. All’evento per l’apertura del nuovo flagship Moncler sulla Fifth Avenue, Helena Christensen, Jessica Chastain e Anne Hathaway riuniscono tre generazioni e tre interpretazioni diverse dell’eleganza. Un appuntamento che dimostra come, durante la Fashion Week, anche gli eventi mondani diventino vere passerelle di stile. La chiave da osservare è proprio questa: il glamour non ha una sola formula, ma può passare dalla sensualità sofisticata alla semplicità più raffinata.

Helena Christensen, Jessica Chastain e Anne Hathaway partecipano all’inaugurazione del flagship store Moncler sulla Fifth Avenue, al 767 di Fifth Avenue, il 10 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

Julia Roberts, il glamour in versione black & white All’evento Moncler sulla Fifth Avenue, Julia Roberts punta su un’eleganza sofisticata e senza eccessi: camicia bianca dal taglio pulito, collo arricchito da un grande fiocco nero e capelli sciolti, per un contrasto black & white che rende più grafica e contemporanea la silhouette. Accanto a lei, il total black di Jessica Chastain gioca invece sulla sensualità del nero, mentre Edward Enninful sceglie un tailoring scuro completato da occhiali da sole. L’idea da copiare? Prendere una base minimal e trasformarla con un solo dettaglio forte, come un maxi fiocco, un accessorio statement o un contrasto cromatico deciso.

Julia Roberts partecipa all’inaugurazione del flagship store Moncler sulla Fifth Avenue, al 767 di Fifth Avenue, il 10 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

Dakota Johnson, Simone Biles, Rita Ora, Pamela Anderson e Salma Hayek: il total black non è mai banale Al Kering Foundation’s Caring For Women Dinner, il nero diventa il filo conduttore dei look, ma nessuna lo interpreta allo stesso modo. Dakota Johnson sceglie una silhouette sensuale con cut-out e maxi fiocco, Simone Biles punta su un abito strapless lungo con guanti sopra il gomito, Rita Ora illumina il total black con una texture brillante, mentre Pamela Anderson sceglie una linea più minimale e sofisticata. Salma Hayek, invece, gioca con il volume attraverso un abito nero dalle spalle importanti e un drappeggio scenografico. L’idea da copiare? Dimostrare che il total black non è mai banale: basta cambiare silhouette, texture o proporzioni per trasformare completamente il risultato.

Dakota Johnson, Simone Biles, Rita Ora, Pamela Anderson e Salma Hayek Pinault partecipano alla quinta edizione annuale della cena “Caring For Women” della Kering Foundation, al The Pool, il 10 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

Dua Lipa, il tailoring con una dose di sensualità Alla vigilia dell’inizio ufficiale della Fashion Week, Dua Lipa accende New York al party Bvlgari Serpenti Infinito con un look che mescola sensualità e tailoring: top color crema ricoperto di decorazioni, pantaloni neri sartoriali, décolleté a punta e accessori preziosi, completati da una borsa leopardata. L’idea da copiare? Usare i pantaloni sartoriali neri come base e renderli più personali attraverso un top gioiello, una borsa statement o un dettaglio prezioso.

Dua Lipa partecipa all’evento della mostra “Bvlgari Serpenti Infinito” nel Meatpacking District, il 9 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images

Elle Fanning, come il leopardato cambia registro Tra le protagoniste dello show Coach c’è Elle Fanning, che interpreta una femminilità rétro riletta in chiave contemporanea: gonna di pelle rossa, camicia scollata e basco. Sopra un capotto animalier. Da rubare soprattutto il modo di dosare le tendenze: invece di indossarle tutte insieme, scegliere un pezzo forte come il cappotto leopardato e costruirgli intorno il resto del look.