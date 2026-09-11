Kate Middleton e Meghan Markle: la verità sul loro complicato rapporto

Kate e Meghan sul balcone di Buckingham Palace durante la parata “Trooping the Colour” del 2018 - Credits Getty Images
Harry e Meghan sono tornati a Londra solo da qualche giorno, ma nonostante l’arrivo in sordina a bordo di un aereo privato, stanno già facendo parecchio discutere. In molti si chiedono cosa accadrà ora che i Sussex sono di nuovo in Regno Unito e, soprattutto, come e se influenzeranno gli equilibri familiari. Su tutti, quello già piuttosto fragile legato al rapporto con William e Kate Middleton. I contatti tra i due figli di Lady Diana sono ai minimi storici ormai da tempo. Lo stesso vale per le due cognate, messe spesso a confronto dai media e protagoniste di querelle dalle versioni a volte opposte.
In attesa di addentrarci in un autunno che preannuncia forti turbolenze per i Windsor, ripercorriamo le tappe del mai del tutto ingranato rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle. Dalle (presunte) faide alle dichiarazioni pubbliche.
I primi incontri e il tempo del "Fab Four"
La storia comincia nel gennaio 2017, quando Harry porta Meghan a conoscere il fratello e la cognata. Kate, secondo le ricostruzioni successive, avrebbe trovato l'attrice americana fin troppo espansiva, con quel tocco "californiano" che nella riservatezza britannica suona più come un'osservazione che come un complimento. Sono comunque mesi di ottimismo e di rapporti (apparentemente) idilliaci: i quattro compaiono spesso insieme, il profilo Instagram ufficiale Kensington Royal si allarga per includere anche Meghan (che però nel frattempo è stata costretta a chiudere i suoi account e il blog di lifestyle che curava), e la stampa britannica li ribattezza presto Fab Four, certa di avere davanti una nuova generazione di monarchia più aperta e simile al pubblico che dovrà un giorno rappresentare.
Kate, William, Meghan e Harry partecipano alla funzione religiosa del giorno di Natale, 2017 - Credits Getty Images
Le nozze del 2018 e i primi malintesi
L'armonia dura poco. Nei giorni immediatamente precedenti al matrimonio di Harry e Meghan, il 19 maggio 2018, iniziano a circolare i primi rumors di tensione tra le due cognate. Al centro c'è una prova d'abito per Charlotte, la figlia di Kate e William, chiamata a fare da damigella: la versione riportata inizialmente dai tabloid racconta di una Kate portata alle lacrime da Meghan per un disaccordo sui vestiti. Kensington Palace, che di norma non commenta le indiscrezioni, anche questa circostanza opta per il silenzio. E la voce di un dissidio finisce in secondo piano, in attesa del gossip successivo.
Il giorno del matrimonio tra Meghan e Harry, 2018 - Credits Getty Images
In pubblico, però, le due cercano di trasmettere segnali di distensione: Kate e Meghan partecipano insieme, per esempio, alla finale femminile di Wimbledon nella loro prima uscita pubblica senza i rispettivi mariti, nel tentativo di lanciare un messaggio di sorellanza anche solo apparente.
Kate e Meghan alla dodicesima giornata dei Campionati di tennis di Wimbledon, 2018 - Credits Getty Images
La Megxit e la fine dei “Fab Four”
La fine del 2018 e l’inizio del 2019 rappresentano il momento in cui per i reali diventa impossibile nascondere ciò che è sotto gli occhi di tutti. Le due cognate sono ai ferri corti e tutto finisce nel calderone. Si vocifera di una Kate sconvolta per il modo in cui Meghan si rivolge allo staff di Kensington Palace. Di rivalità dettate dal continuo confronto cui i media le sottopongono (in fatto di look, di modi, di rispetto dell’etichetta o, viceversa, spontaneità), di invidie per i budget destinati ai Cambridge rispetto ai Sussex. La conferma arriva quando gli uffici e gli account social delle due coppie vengono ben distinti. Da un lato i Cambridge (con Kensington Palace), dall’altro i Sussex. Poi, a gennaio 2020, l'exploit finale: l’annuncio dell’imminente partenza di Harry e Meghan per gli Stati Uniti e la presa di posizione della Regina Elisabetta II di privarli del titolo di Altezze reali. Come a dire: se non volete gli oneri, non avrete neanche gli onori.
William, Kate, Harry, Meghan, Carlo e Camilla alla cerimonia del Commonwealth Day 2020
L'intervista a Oprah e la versione di Meghan
Il punto di svolta pubblico arriva nel marzo 2021, quando Meghan si siede davanti a Oprah Winfrey insieme a Harry. È lì che ribalta la narrazione circolata per tre anni: non fu lei a far piangere Kate per i vestiti delle damigelle, ma il contrario. Meghan racconta che la cognata si scusò in seguito, inviandole fiori e un biglietto, un gesto che l'attrice riconosce, pur segnando quel passaggio come l'inizio di un cambiamento nei rapporti tra le due famiglie. A gettare ulteriore benzina sul fuoco arriva anche il libro di Harry, Spare, che conferma – neanche a dirlo – la versione della moglie e rivela altri retroscena, dipingendo una Kate Middleton molto più rigida e snob di come siamo abituati a pensarla.
Dopo la Megxit, le occasioni pubbliche condivise si azzerano. L'ultima immagine delle due duchesse insieme risale al settembre 2022, ai funerali della Regina Elisabetta, un momento di lutto collettivo più che di reale vicinanza.
La famiglia Reale riunita per il funerale della Regina Elisabetta II, 2022 - Credits Getty Images