Kate Middleton e Meghan Markle: la verità sul loro complicato rapporto

Harry e Meghan sono tornati a Londra solo da qualche giorno, ma nonostante l’arrivo in sordina a bordo di un aereo privato, stanno già facendo parecchio discutere. In molti si chiedono cosa accadrà ora che i Sussex sono di nuovo in Regno Unito e, soprattutto, come e se influenzeranno gli equilibri familiari. Su tutti, quello già piuttosto fragile legato al rapporto con William e Kate Middleton. I contatti tra i due figli di Lady Diana sono ai minimi storici ormai da tempo. Lo stesso vale per le due cognate, messe spesso a confronto dai media e protagoniste di querelle dalle versioni a volte opposte.

In attesa di addentrarci in un autunno che preannuncia forti turbolenze per i Windsor, ripercorriamo le tappe del mai del tutto ingranato rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle. Dalle (presunte) faide alle dichiarazioni pubbliche.

I primi incontri e il tempo del "Fab Four"

La storia comincia nel gennaio 2017, quando Harry porta Meghan a conoscere il fratello e la cognata. Kate, secondo le ricostruzioni successive, avrebbe trovato l'attrice americana fin troppo espansiva, con quel tocco "californiano" che nella riservatezza britannica suona più come un'osservazione che come un complimento. Sono comunque mesi di ottimismo e di rapporti (apparentemente) idilliaci: i quattro compaiono spesso insieme, il profilo Instagram ufficiale Kensington Royal si allarga per includere anche Meghan (che però nel frattempo è stata costretta a chiudere i suoi account e il blog di lifestyle che curava), e la stampa britannica li ribattezza presto Fab Four, certa di avere davanti una nuova generazione di monarchia più aperta e simile al pubblico che dovrà un giorno rappresentare.