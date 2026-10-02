Quattro food trend virali che potrebbero conquistare l'Italia 

Le mode alimentari sono in continua evoluzione. E i social in questo rappresentano una finestra sul mondo che ci permette di prevedere il futuro e anticipare quelli che diventeranno i trend dei prossimi mesi o anni.

Gli street food diventati virali in giro per il mondo e che potrebbero conquistare l'Italia arrivano da Hawaii, Corea, Cina e Filippine. C'è un rettangolo di riso con Spam grigliato e alga nori, un corn dog ricoperto di patate con un cuore di mozzarella filante, un dolce che sembra un canelé ma nasconde una consistenza elastica e persino una bevanda viola. Si chiamano Spam musubi, Korean corn dog, Butter rice cake e Ube latte e sui social hanno già trovato il loro habitat naturale. Qualcuno in Italia è ancora quasi sconosciuto, altri hanno iniziato a comparire nei locali di Milano. Quattro prodotti in momenti diversi dello stesso viaggio, accomunati da una caratteristica: prima incuriosiscono sullo schermo, poi fanno venire voglia di assaggiarli.

Spam musubi, dalla scatoletta alla casella di posta

Per capire lo Spam musubi bisogna dimenticare per un momento ciò che un italiano pensa della carne in scatola. Nato negli Stati Uniti nel 1937, lo Spam arriva in massa alle Hawaii durante la Seconda guerra mondiale: si conserva a lungo, non richiede refrigerazione e finisce per entrare stabilmente nella cucina locale. La sua storia prende poi una strada imprevedibile. Nel 1970 il gruppo comico britannico Monty Python gli dedica uno sketch surreale in cui la parola Spam viene ripetuta ossessivamente fino a coprire ogni conversazione. Da quella gag nascerà anni dopo il termine usato ancora oggi per indicare i messaggi indesiderati che intasano le nostre caselle e-mail.

Alle Hawaii, intanto, la scatoletta incontra il riso e la forte influenza della cultura gastronomica giapponese. Nei primi anni Ottanta prende forma lo Spam musubi: un parallelepipedo di riso pressato, una fetta di Spam grigliata e una striscia di alga nori a tenere insieme il tutto. Salsa di soia e zucchero possono glassare la carne, mentre furikake (insaporitore) e tamagoyaki (omelette giapponese) arricchiscono alcune varianti. In Italia resta ancora poco conosciuto. E forse la sua forza è proprio questa: trasformare uno degli alimenti meno glamour che si possano immaginare in uno street food sorprendentemente fotogenico.