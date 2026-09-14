La Ruota della Fortuna, Marco dei Fortuna Five lascia il programma: "Vorrei riprendere in mano i progetti che avevo sospeso prima di questa avventura"

"Da qualche mese a questa parte mi ha bussato alla porta una scelta che pian piano è diventata una necessità palpabile - ha dichiarato Marco dei Fortuna Five durante la puntata in onda il 13 settembre - La prima cosa che ho fatto è stata parlarne con i miei compagni di viaggio di questa avventura meravigliosa che porterò sempre nel mio cuore. Loro hanno compreso la mia esigenza, l'hanno ascoltata. La mia esigenza è quella di, ovviamente, continuare a fare musica, però al di fuori di questa trasmissione ".

Nella corso della puntata di domenica 13 settembre de La Ruota della Fortuna Marco - il pianista dei Fortuna Five, la band che fa da accompagnamento musicale al programma - ha fatto un importante annuncio legato alla sua vita professionale. Introdotto da Gerry Scotti, il musicista, emozionato, ha comunicato la sua intenzione di lasciare il programma e la band.

Sui motivi della scelta che l'hanno portato a lasciare la band de La Ruota della Fortuna, Marco ha precisato: "Vorrei riprendere in mano i progetti che avevo sospeso prima di questa avventura con, però, la resilienza e il coraggio che questo programma, solo questo programma, mi ha insegnato. Devo fare un plauso a tutta questa produzione, a Gerry per continui elogi alla band, al resto della band, a Samira, grazie di cuore per tutto quello che mi avete dato. Mi avete trasformato".

Marco dei Fortuna Five conclude il suo emozionante annuncio dando il benvenuto al nuovo membro della band che lo sostituirà: "Vi lascio nelle mani di nuovi professionisti. Alex continuerà a farvi divertire insieme ai ragazzi. Tanta musica per voi, vi auguro il meglio e voglio un gran bene".

"Grazie di cuore a te e alla tua persona, sempre corretta ed educata - ha aggiunto Gerry Scotti nel rivolgersi a Marco - Ti auguriamo il meglio! Questa rimane casa tua, quando vuoi venirci a trovare sei sempre il nostro Marco dei Fortuna Five".

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE