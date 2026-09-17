Incursione a La Ruota della Fortuna da parte di Moreno Morello, prossimo concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via giovedì 17 settembre. Durante la puntata in onda mercoledì 16 settembre, lo storico inviato di Striscia la Notizia ha raggiunto Gerry Scotti nello studio del quiz di Canale 5 per raccontare le sensazioni vissute prima di iniziare l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia.



"Abituato io a lanciarti dal bancone di Striscia la Notizia con i tuoi inseguimenti. Invece lì come farai? Chi ti faranno inseguire?", è la prima domanda di Gerry Scotti. "Lì nessuno, immagino che gli stretti siano un po' ristretti", è la risposta ironica dell'inviato, che poi si rivolge a Samira Lui per avere qualche consiglio e una strategia da seguire.

"Siccome quest'anno ci saranno dei concorrenti di lungo corso e degli esordienti che non sono mai stati nella Casa, per me è un salto nel buio, volevo mutuare le conoscenze e i segreti di qualcuno che è stata indimenticata concorrente del Grande Fratello.



"Le telecamere ci sono e non puoi dimenticartele, però devi semplicemente essere te stesso, rilassarti e divertirti senza pensare a quello che le persone possano pensare", è il suggerimento di Samira Lui.