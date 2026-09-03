La puntata de La Ruota della Fortuna in onda mercoledì 2 settembre su Canale 5 si è conclusa con l'importante vittoria della campionessa Giulia, che al termine del gioco finale pesca la busta da 100mila euro e arriva a un montepremi complessivo di oltre 186mila euro.

La Ruota della Fortuna, la campionessa Giulia

Giulia, giovane imprenditrice di Urbino che gestisce una scuola privata di lingue, ha conquistato il titolo di campionessa de La ruota della fortuna durante l'appuntamento in onda lunedì 31 agosto. In quell'occasione, dopo aver spodestato il precedente campione Fabio, aveva dimostrato grande lucidità e freddezza durante la Ruota delle Meraviglie risolvendo tutti e tre i tabelloni. La busta da 20mila euro le aveva permesso di conquistare un montepremi complessivo di 42.300, per poi misurarsi nuovamente nella sfida durante la serata.



La puntata di martedì 1 settembre ha visto Giulia pescare la busta da 100euro e raggiungere quota 67.700 euro.

Nell'appuntamento del 2 settembre, la giovane imprenditrice è riuscita a respingere i tentativi di vittoria degli altri concorrenti Giusy e Fabio. Alla Ruota delle Meraviglie, Giulia ha nuovamente risolto i tre tabelloni, facendo ricadere la scelta della busta su quella contenente 100mila euro.

"Vuole allargare la scuola e la allargherà, se lo merita", ha commentato il conduttore Gerry Scotti, riferendosi alle ambizioni della concorrente.