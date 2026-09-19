Puntata da record a La Ruota della Fortuna, con la campionessa Chiara Sangiovanni che si aggiudica un montepremi totale di oltre 370mila euro, la cifra più alta di sempre in una sola puntata.

La studentessa diciannovenne di Vasto si era affermata come campionessa durante l'appuntamento in onda giovedì 17 settembre, quando era riuscita ad accumulare un bottino di oltre 36mila euro. Nella sua seconda partecipazione al quiz, Chiara si è superata e ha messo a segno un'impresa straordinaria.



Nella prima parte del gioco, la ragazza si è confermata campionessa con un montepremi di 30.100 euro, al quale ha aggiunto il Jackpot da 142.800 euro. Arrivata al gioco finale, Chiara ha risolto in maniera corretta i tre tabelloni, conquistando anche l'automobile e guadagnandosi la scelta di pescare tra le tre buste a sua disposizione. La sua decisione è andata sulla numero 3, quella contenente il premio massimo di oltre 200mila euro, che hanno così portato la sua vincita totale a ben 372.900 euro.