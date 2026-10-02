Dua Lipa, Milano è la sua nuova ossessione: in arrivo una data a sorpresa?

Qualche giorno fa aveva realizzato uno dei suoi sogni: assistere a un’opera (La Traviata) nel suo teatro preferito, alla Scala di Milano. Una settimana dopo, fa impazzire fan e milanesi con il suo tour serratissimo per le vie della città, i ristoranti tipici e i luoghi d’arte. Dua Lipa è pazza di Milano, e lo racconta sui social con la naturalezza di una turista qualsiasi, postando un carosello in cui si mostra ora di spalle mentre ammira la bellezza del Cenacolo o mentre visita la mostra permanente di Fondazione Prada, ora sorridente mentre prende dolce e caffè in una trattoria tappezzata di quadri o mentre beve un cocktail in un elegante cortile meneghino. Poi la palestra e persino una enorme luna gialla fotografata sopra la città. 14 scatti con una dedica: “Milan, such a good place”.

Quella dedica di Dua Lipa alla città

La popstar è stata anche avvistata in pieno centro, tra Piazza della Scala e Galleria Vittorio Emanuele II, mentre realizzava un servizio fotografico, di cui si sa poco. Ma a far impazzire i social, ci ha pensato un video in cui la cantante ironizza guardando in camera sulle sue abilità con l’italiano: “Ci vediamo dopo, ok? Baci”, citando ancora il tormentone legato al suo ruolo di testimonial per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: quel “Milan… such a good place!”.