Dua Lipa, Milano è la sua nuova ossessione: in arrivo una data a sorpresa?

Immagini tratte dal profilo Instagram di @dualipa
Qualche giorno fa aveva realizzato uno dei suoi sogni: assistere a un’opera (La Traviata) nel suo teatro preferito, alla Scala di Milano. Una settimana dopo, fa impazzire fan e milanesi con il suo tour serratissimo per le vie della città, i ristoranti tipici e i luoghi d’arte. Dua Lipa è pazza di Milano, e lo racconta sui social con la naturalezza di una turista qualsiasi, postando un carosello in cui si mostra ora di spalle mentre ammira la bellezza del Cenacolo o mentre visita la mostra permanente di Fondazione Prada, ora sorridente mentre prende dolce e caffè in una trattoria tappezzata di quadri o mentre beve un cocktail in un elegante cortile meneghino. Poi la palestra e persino una enorme luna gialla fotografata sopra la città. 14 scatti con una dedica: “Milan, such a good place”.
Quella dedica di Dua Lipa alla città
La popstar è stata anche avvistata in pieno centro, tra Piazza della Scala e Galleria Vittorio Emanuele II, mentre realizzava un servizio fotografico, di cui si sa poco. Ma a far impazzire i social, ci ha pensato un video in cui la cantante ironizza guardando in camera sulle sue abilità con l’italiano: “Ci vediamo dopo, ok? Baci”, citando ancora il tormentone legato al suo ruolo di testimonial per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: quel “Milan… such a good place!”.
Immagine tratta dal profilo Instagram di @dualipa
Perché Dua Lipa è a Milano?
Ma perché così tante attenzioni alla città? Tra le ipotesi è che Dua Lipa stia preparando uno show. L'indizio? A un fan che l’ha fermata per strada per un autografo chiedendole se stesse preparando un concerto a Milano ha risposto: “spero di tornare presto”. L'ultima esibizione di Dua Lipa in Italia risale al giugno 2025, all'Ippodromo SNAI La Maura a Milano, dove la popstar era salita sul palco come prima grande headliner del festival I-Days Milano 2025, davanti a una folla record di oltre 70.000 fan. Lo spettacolo faceva parte del Radical Optimism Tour, ed è rimasto l'unico appuntamento italiano di tutta la tournée. Chissà che ne stia preparando un altro. Intanto, oltre agli impegni di lavoro blindatissimi, la cantante si sta godendo la città.
Immagine tratta dal profilo Instagram di @dualipa
Dua Lipa e l’Italia, un vecchio amore
Non è la prima volta che Dua Lipa manifesta il suo affetto per l’Italia: negli ultimi mesi la popstar ha raccontato con dettagliati caroselli di foto le sue vacanze italiane e i suoi tour gastronomici, dal gelato caprese alla pizza napoletana. E che il Belpaese sia il suo posto del cuore lo ha dimostrato la scelta di festeggiare le nozze con Callum Turner - dopo la cerimonia civile a Londra il 31 maggio 2026 – in Sicilia, lo scorso giugno. E poi il viaggio di nozze, tra Sicilia e Calabria, toccando anche Matera, Napoli e la Costiera Amalfitana. In questo caso “Italy, such a good place”.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @dualipa