Miss Chiquita prende vita: l’icona pop diventa voce della campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno

Anche il suo styling racconta questo passaggio. L’iconico cappello tutti-frutti lascia il posto a un foulard elegante e contemporaneo, segno visivo di una figura che conserva la propria identità e la porta nel presente.

Quest’anno quel gesto acquista una dimensione ancora più personale. Miss Chiquita lascia il mondo illustrato e appare in carne e ossa, con una voce e un volto capaci di rivolgersi direttamente alle donne.

Ci sono immagini capaci di attraversare le generazioni. Miss Chiquita è una di queste: abito colorato, l’inconfondibile cappello di frutta, una posa rimasta impressa nella memoria collettiva e quel Bollino Blu che da sempre rappresenta il brand. Oggi quell’immagine compie un passo fuori dalla sua cornice. Miss Chiquita prende vita e diventa, per la prima volta, una donna reale.

Piccoli gesti che entrano nella quotidianità

Il debutto della nuova Miss Chiquita coincide con un messaggio importante: ricordarsi di prendersi cura di sé. Significa conoscere il proprio corpo, seguire i controlli raccomandati in base all’età e al proprio profilo di rischio, mantenersi attive, seguire un’alimentazione equilibrata e adottare uno stile di vita sano.

È proprio nella dimensione quotidiana che trova senso il titolo della campagna, “Small Change, Big Difference”: una serie di attenzioni semplici, ripetute nel tempo, può contribuire a una maggiore consapevolezza della propria salute e a fare la differenza nel lungo periodo.

Chiquita e Fondazione AIRC insieme per la ricerca

La campagna si inserisce nel percorso che Chiquita porta avanti in Italia insieme a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della prevenzione e sostenere concretamente la ricerca scientifica.

Dopo due borse di studio biennali finanziate nel 2023 e nel 2025, il progetto sostiene una nuova borsa per il biennio 2026-2027.

La collaborazione porta così il tema della prevenzione nella vita di tutti i giorni, utilizzando la forza comunicativa di un’immagine familiare come Miss Chiquita per raggiungere un pubblico ampio.

I numeri spiegano quanto il tema continui a essere centrale. In Italia ogni anno circa 55.900 donne ricevono una diagnosi di tumore alla mammella e, nell’arco della vita, la malattia interessa una donna su otto. I progressi della ricerca hanno portato la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi dal 78% degli anni Novanta all’89,5%. Ricerca, prevenzione e diagnosi precoce restano quindi strumenti essenziali.

Sei “ricette rosa” per portare il benessere anche a tavola

La filosofia dei piccoli gesti entra anche in cucina attraverso sei “ricette rosa” sviluppate insieme ai nutrizionisti AIRC.

Dal brownie con banana Chiquita e cacao senza zucchero al wrap integrale con banana, hummus e ceci croccanti, passando per smoothie, barrette, budino ai semi di chia e un inedito riso integrale con banana, feta, noci e verdure croccanti: preparazioni semplici pensate all’interno di un’alimentazione varia ed equilibrata.

Un altro modo importante per tradurre il concetto di “Small Change, Big Difference” in gesti concreti, a partire dalle scelte che accompagnano ogni giornata.

Miss Chiquita conquista Milano, Roma e i social

Per tutto ottobre il messaggio della campagna uscirà anche dallo schermo. A Milano e Roma Miss Chiquita sarà protagonista di una campagna outdoor che porterà il nuovo volto dell’icona Chiquita in alcuni dei punti più frequentati delle due città.

Il racconto continuerà, inoltre, in TV e sulle piattaforme digitali, insieme a contenuti social sviluppati con le trainer Jill Cooper e Silvia Fascians, chiamate a interpretare il tema del benessere attraverso linguaggi e prospettive differenti.