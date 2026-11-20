Il venticello autunnale li scombina, li spettina, e spesso ci si ritrova con la frangia scomposta o, peggio, la piega demolita. Allora, per gestire il breve cambio di stagione, si può ricorrere ai raccolti facili, quelli che si sistemano in un attimo, e che, se si segue la tecnica precisa e qualche trucco, funzionano tutto il giorno. Da dove cominciare? Dalle celeb, che nello street style o ai photocall stanno sfoggiando in queste settimane acconciature semplici da riprodurre, e incredibilmente glam.
Su cosa puntare? Chi ha i capelli molto lunghi può optare per treccia e coda, purché sia laterale; per il medio-lungo meglio una coda bassa o un semi raccolto con i ciuffi lasciati liberi sul davanti. Ecco tutte le altre acconciature easy viste di recente sulle teste delle star, da copiare subito.
Per i capelli lunghi: la treccia e la coda laterale di McKenna Grace
Per chi ha capelli lunghissimi, è McKenna Grace l'esempio perfetto da seguire. Più che un'acconciatura, l'attrice ha di recente fatto una citazione: la sua treccia laterale era una versione morbida e contemporanea della celebre acconciatura di Katniss Everdeen, la protagonista e voce narrante della trilogia letteraria di Hunger Games. È una treccia olandese (alla francese rovesciata) diagonale e leggermente spettinata: a differenza della treccia classica, le ciocche passano sotto anziché sopra, creando un rilievo ben visibile.
Quella di McKenna Grace è un'acconciatura volutamente rilassata, realizzata dalla metà delle lunghezze, e costruita con riga laterale e i capelli portati rigorosamente tutti su una sola spalla. Alcune ciocche sono lasciate libere sul davanti per incorniciare il viso, mentre la frangia lunga e sfilata sfuma nella treccia. Texture leggermente ondulata, con punte non perfettamente disciplinate.
Come riprodurre la treccia laterale
Per preparare la chioma, il trucco è farlo la sera prima: vaporizzare uno spray texturizzante sulle lunghezze e intrecciare i capelli umidi. La mattina, per creare volume, pettinare i capelli all'indietro con le dita, lasciare libere le ciocche che incorniciano il volto e l'eventuale frangia; a quel punto spostare tutto su una spalla, fissando leggermente la parte posteriore con una forcina nascosta, se i capelli tendono a scivolare, per poi intrecciare tre ciocche, senza stringere troppo: l'effetto deve rimanere morbido. Infine, una volta fissata con un elastico sottile, aprire la treccia tirando delicatamente i bordi delle maglie. Questo passaggio creerà volume e l'effetto effortless del look di McKenna.
McKenna Grace, New York - Credits Getty Images
L'acconciatura laterale funziona talmente bene per McKenna, che l'attrice ha proposto anche la versione coda, alla prima di "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", voluminosa e ricca di movimento, studiata per valorizzare l'abito scenografico con grandi ali blu applicate. I capelli biondo platino erano raccolti in una ponytail fissata sulla sommità del capo, con lunghezze lavorate in ampi ricci morbidi e poi lasciate cadere di lato sulla spalla. Sul viso, invece, l'effetto era tirato, per un risultato elegante da red carpet, in equilibrio tra movimento e disciplina.
Come riprodurre la coda laterale
Per creare volume alle radici, applicare una mousse volumizzante sui capelli umidi e asciugare sollevando le radici con una spazzola tonda. Poi si può realizzare la coda, che deve essere molto alta, fissandola con un elastico robusto, da coprire avvolgendo una sottile ciocca di capelli attorno alla base. Si possono lavorare le lunghezze con un ferro per creare ricci ampi e verticali, da spazzolare delicatamente per trasformarli in onde soffici e luminose, da lasciare su una spalla. Ultimo trucco: vaporizzare uno spray lucidante sulle lunghezze, e non sulle radici.
McKenna Grace alla prima di “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, New York - Credits Getty Images
Per i capelli medi e lisci: la coda bassa di Nicole Kidman
Per Nicole Kidman, invece, la coda si porta bassa, centrale e rilassatissima. Perfetta per chi ha capelli di media lunghezza e lisci. L'attrice ha scelto questo raccolto per completare un look che richiamava l'estetica Regency e l'immaginario di Jane Austen: un completo composto da una giacca in lana e da pantaloni coordinati della collezione Autunno/Inverno 2026 di Givenchy by Sarah Burton, una camicia bianca in pizzo dal collo alto, mocassini neri in pelle e la Chanel 25.
Perfettamente in linea con l'estetica del look la sua coda bassa minimalista, che puntava tutto sulla pulizia delle linee: i capelli lisci e luminosi erano pettinati all'indietro con una riga morbida e raccolti all'altezza della nuca; nessun volume eccessivo né onde elaborate. La finitura era setosa, quasi liquida, con la chioma che seguiva naturalmente i contorni del viso e del collo, mentre alcune leggere scalature frontali contribuivano ad addolcire l'insieme, evitando un effetto severo.
Come replicare la coda bassa
Per questo effetto discreto, raffinato e incredibilmente chic, bisogna levigare la chioma applicando un siero anti-crespo, asciugare i capelli con spazzola piatta per ottenere una superficie liscia e creare una riga morbida, meglio se centrale, oppure leggermente laterale. Raccogliere poi i capelli alla nuca, fissando una coda bassa all'altezza dell'osso occipitale, con un elastico sottile nella tonalità dei capelli. Per dare luce, infine, passare una goccia di olio sulle lunghezze e vaporizzare uno spray shine, per ottenere il caratteristico effetto seta.
Nicole Kidman, New York - Credits Getty Images
Per i capelli ricci: il semi raccolto di Jordyn Woods
La sfida più difficile, però, è disciplinare i ricci. La coda bassa rischia di cedere sotto il peso della chioma, quella laterale risulterebbe troppo indisciplinata, per non parlare della treccia. Allora, si può fare come Jordyn Woods all'evento Bumble x Alix Earle a New York. La modella ha sfoggiato un semi raccolto glamour e ultra femminile, una delle acconciature più amate della Gen Z, perché unisce glamour e naturalezza.
Perfetta quella di Jordyn Woods perché combinava la pulizia di un raccolto con il movimento di una chioma portata sciolta. La parte superiore dei capelli era tirata delicatamente all'indietro e fissata sulla sommità posteriore della testa, creando un leggero effetto lifting sul viso, mentre le lunghezze restavano libere sulle spalle, lavorate in onde morbide e brillanti che aggiungevano volume e dimensione. Il finish? Lucido e impeccabile, ma senza rigidità.
Come riprodurre il semi raccolto per capelli ricci
Per ricreare questo effetto, bisogna creare una base morbida vaporizzando un termoprotettore; raccogliere poi tutta la parte superiore della chioma, dando volume con un leggero backcombing alla radice (cioè la tecnica che consiste nel pettinare le ciocche di capelli verso il cuoio capelluto per creare volume) pettinando poi delicatamente la superficie per disciplinare. Fissare infine il semi raccolto con un elastico invisibile o una piccola clip nascosta, sollevando leggermente la ciocca raccolta prima di fissarla, per ottenere l'effetto lift. Per completare, applicare qualche goccia di olio leggero sulle punte.
Jordyn Woods, New York - Credits Getty Images
Per i capelli fini: il semi raccolto di Charli D'Amelio
Per chi invece non deve lottare tutte le mattine con una chioma da leonessa, ma, al contrario, deve dare volume a capelli molto sottili, la chiave la dà Charli D'Amelio, che in occasione dell'evento natalizio di Old Navy a New York il ha scelto un semi raccolto sofisticato. L'hair look, con la sezione superiore raccolta delicatamente sulla parte posteriore della testa e il resto dei capelli lasciato libero sulle spalle in morbide onde lucide, aveva un leggero volume sulla corona, per creare quell'effetto "cool girl" tipico di Charli. Le lunghezze, invece, erano luminose e leggermente movimentate.
Come riprodurre il semi raccolto per capelli fini
Per iniziare bisogna prepara una piega morbida applicando una mousse leggera, evitando oli pesanti sulle radici, cere e gel effetto wet o piastre ultra lisce che appiattiscono il capello. E qui il trucco più importante per i capelli molto fini: invece di raccogliere tutta la sezione superiore in una volta sola, bisogna realizzare due piccoli semi raccolti sovrapposti: raccogliere una prima sezione dalla sommità e fissarla; poi una seconda sezione appena sotto e unirla alla prima. E attenzione: mai tirare eccessivamente. Questo trick crea un effetto push-up naturale che fa sembrare la chioma più folta, senza extension.
Charli D'Amelio, New York - Credits Getty Images