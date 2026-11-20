Il venticello autunnale li scombina, li spettina, e spesso ci si ritrova con la frangia scomposta o, peggio, la piega demolita. Allora, per gestire il breve cambio di stagione, si può ricorrere ai raccolti facili, quelli che si sistemano in un attimo, e che, se si segue la tecnica precisa e qualche trucco, funzionano tutto il giorno. Da dove cominciare? Dalle celeb, che nello street style o ai photocall stanno sfoggiando in queste settimane acconciature semplici da riprodurre, e incredibilmente glam.

Su cosa puntare? Chi ha i capelli molto lunghi può optare per treccia e coda, purché sia laterale; per il medio-lungo meglio una coda bassa o un semi raccolto con i ciuffi lasciati liberi sul davanti. Ecco tutte le altre acconciature easy viste di recente sulle teste delle star, da copiare subito.

Per i capelli lunghi: la treccia e la coda laterale di McKenna Grace

Per chi ha capelli lunghissimi, è McKenna Grace l'esempio perfetto da seguire. Più che un'acconciatura, l'attrice ha di recente fatto una citazione: la sua treccia laterale era una versione morbida e contemporanea della celebre acconciatura di Katniss Everdeen, la protagonista e voce narrante della trilogia letteraria di Hunger Games. È una treccia olandese (alla francese rovesciata) diagonale e leggermente spettinata: a differenza della treccia classica, le ciocche passano sotto anziché sopra, creando un rilievo ben visibile.

Quella di McKenna Grace è un'acconciatura volutamente rilassata, realizzata dalla metà delle lunghezze, e costruita con riga laterale e i capelli portati rigorosamente tutti su una sola spalla. Alcune ciocche sono lasciate libere sul davanti per incorniciare il viso, mentre la frangia lunga e sfilata sfuma nella treccia. Texture leggermente ondulata, con punte non perfettamente disciplinate.

Come riprodurre la treccia laterale

Per preparare la chioma, il trucco è farlo la sera prima: vaporizzare uno spray texturizzante sulle lunghezze e intrecciare i capelli umidi. La mattina, per creare volume, pettinare i capelli all'indietro con le dita, lasciare libere le ciocche che incorniciano il volto e l'eventuale frangia; a quel punto spostare tutto su una spalla, fissando leggermente la parte posteriore con una forcina nascosta, se i capelli tendono a scivolare, per poi intrecciare tre ciocche, senza stringere troppo: l'effetto deve rimanere morbido. Infine, una volta fissata con un elastico sottile, aprire la treccia tirando delicatamente i bordi delle maglie. Questo passaggio creerà volume e l'effetto effortless del look di McKenna.