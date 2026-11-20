FASHION 20 novembre 2026

Nuovo status symbol, il second hand adesso si compra anche nell’armadio delle star

Di Serena Savardi

Julia Garner, Paul Mescal, Jessica Chastain ed Elizabeth Stewart sono stati avvistati all’evento Gucci Ancora durante la Settimana della Moda di Milano, il 22 settembre 2023, a Milano, in Italia - Credits: Getty Images

Secondo le principali piattaforme di trend forecasting, il second hand dovrebbe arrivare a 350 miliardi di dollari entro il 2028 con una crescita media annua dal 2023 di oltre il 12% e, a trainare questa tendenza, ci sono le grandi star per cui vestire vintage è diventato un vero e proprio modo di comunicare esclusività, eleganza e coscienza. Ma quali sono le celebrities che hanno precorso i tempi? E, in un mondo digitale sempre più ricco di appuntamenti e closet sale, come replicare certi look memorabili? Bella Hadid, Cate Blanchett e Charli XCX, in che modo le star vestono il passato? Tra le pioniere della tendenza, riportando a nuova vita abiti già vissuti, c’è Bella Hadid che, già nel 2022, aveva illuminato la Croisette, in occasione del 75esima edizione del Festival di Cannes, sfoggiando un look d’archivio dopo l’altro e catalizzando l’attenzione dei fashion editor di mezzo mondo.

Bella Hadid a Cannes nel 2022 in un iconico abito d’archivio Gucci by Tom Ford - Credits: Getty Images

Dietro la scelta della super model c’era un meticoloso lavoro di ricerca sugli anni ’90 portato avanti dalla sua stylist americana Mimi Cuttrell che, con eleganza, sussurrò a chi all’epoca aveva - come si suol dire - “orecchie per intendere”, una tendenza che si sarebbe trasformata da fenomeno di nicchia a linguaggio globale. Da Cannes a Venezia, dai BAFTA agli Oscar, il passo è breve quando si parla di riuso, ce lo ha insegnato anche Cate Blanchett che, da qualche anno, rispolvera in occasioni importanti abiti già indossati, rinnovandoli con accessori e gioielli per interpretarli di nuovo.

Cate Blanchett ai BAFTA del 2023 - Credits: Getty Images

Qualche esempio: l’abito couture Maison Margiela indossato ai BAFTA del 2023 già visto agli Oscar 2015, o l’abito nero Armani Privé del Festival del Cinema di Venezia 2025 già indossato in occasione dei SAG Awards del 2022. Una scelta quella di Cate Blanchett motivata dalla espressa volontà dell’attrice di “voler portare l’attenzione sugli sprechi del settore moda”.

Cate Blanchett durante l'82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia - Credits: Getty Images

Diverso è il discorso che la cantante Charli XCX ha voluto portare sul palco. Per il suo ultimo tour, infatti, invece di ricorrere a collaborazioni speciali con brand e maison (come è consuetudine fare), la cantante, assieme allo stylist e amico Chris Horan, si è messa a cercare e comprare i suoi look su Vinted. Una volta indossati per i concerti del suo Music, Fashion, Film Tour, poi, ha scelto poi di rivenderli sempre sul suo profilo, assieme a una parte del proprio archivio personale. Circolarità nella sua massima forma espressiva.

Charli XCX con il suo stylist Chris Horan alla terza edizione degli InStyle Imagemaker Awards 2026 a Los Angeles; Charli XCX in occasione del gala Airbnb ai Milk Studios di LA indossa un abito vintage Roberto Cavalli della collezione Autunno 2005 - Credits: Getty Images

Un’operazione non di certo inedita, ma ambitissima da tutte le fan della Brat queen. La vendita del guardaroba di Charli XCX (destinata tuttavia solo agli utenti registrati nel Regno Unito, Stati Uniti e Australia) è avvenuta il 16 novembre, e - come prevedibile - è andata sold out in men che non si dica. Il ricavato dell’iniziativa è destinato a Rainbow Railroad, l’organizzazione internazionale che che aiuta le persone LGBTQI+ a sfuggire a violenze, persecuzioni e discriminazioni in tutto il mondo.

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Charli XCX

Ma quali sono i siti e gli account da seguire per fare shopping nel guardaroba delle star? Prendono il nome di closet sale e, da qualche tempo, ci permettono di rovistare (anche) negli armadi dei vip per cercare di portarci a casa piccoli pezzi di “storia del costume”. Il primissimo appuntamento di una lunga serie avvenne nel 2014 quando Vestiaire Collective ebbe la geniale intuizione di esaudire il desiderio del pubblico di possedere (o almeno provarci) uno look indossato da qualche star di Hollywood. In quell’occasione coinvolse l’attrice Jessica Chastain e la sua storica stylist Elizabeth Stewart: nacque così la prima celebrity closet sale di Vestiaire. L’iniziativa riscosse un tale successo che tante altre personalità decisero di parteciparvi. Da Emma Watson e Chloe Fineman, da Carine Roitfeld a Rosie Huntington-Whiteley. Tra loro anche Paris Hilton, che nel 2025 con la sua selezione pare abbia mandato quasi in crash il sistema.