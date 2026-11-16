A consegnarglielo è Cher, che si ritrova tra le mani una borsetta di carne cruda; come l'abito, le scarpe e il copricapo della cantante. Il celebre Meat Dress , realizzato da Franc Fernandez con lo styling di Nicola Formichetti, scatena polemiche e diventa immediatamente un caso mediatico. Dietro la provocazione c'è anche un messaggio politico: Gaga lo lega alla battaglia contro il Don't Ask, Don't Tell , la politica che impediva ai militari statunitensi gay e lesbiche di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale.

Un abito di carne cruda, Lady Gaga e Beyoncé complici di un delitto, Leonardo DiCaprio perso nei sogni e un gol al 116° minuto che fa impazzire la Spagna. Nel frattempo nasce Instagram, con le sue fotografie quadrate e quei filtri che oggi sembrano arrivare da un'altra epoca. È il 2010, quando il pop osa praticamente tutto, la moda saluta uno dei suoi più grandi visionari e una nuova applicazione si prepara a cambiare il modo in cui si guarda il mondo. La fotografia più sorprendente arriva il 12 settembre, agli MTV Video Music Awards di Los Angeles: Lady Gaga sale sul palco per ritirare il premio Video of the Year, conquistato con Bad Romance .

Ma il 2010 è anche l'anno di Telephone, il videoclip girato con Beyoncé sotto la regia di Jonas Åkerlund. Quasi dieci minuti tra prigioni, coreografie, costumi spettacolari e una fuga in automobile dopo un avvelenamento di massa in un diner. Più che un video musicale, un piccolo film pop destinato a diventare uno dei lavori più riconoscibili della carriera di Gaga. La moda, intanto, attraversa un momento decisivo. A febbraio muore Alexander McQueen e a marzo vengono presentati a Parigi sedici look della sua ultima collezione, tra suggestioni rinascimentali e riferimenti alla pittura religiosa. Mentre il mondo della moda saluta il suo genio visionario, Phoebe Philo sta affermando da Céline un'estetica quasi opposta: tagli essenziali, cappotti color cammello, pantaloni sartoriali. Un minimalismo destinato a segnare il guardaroba del decennio.

Poi arriva il 6 ottobre 2010. Kevin Systrom e Mike Krieger lanciano Instagram sull'App Store. È un'applicazione per condividere fotografie quadrate, con filtri che ricordano le vecchie pellicole. Il primo giorno raccoglie circa 25mila utenti. Nessuno immagina ancora quanto cambierà la moda, il rapporto con le celebrità e persino il modo di raccontare la propria vita. Al cinema, intanto, Christopher Nolan porta Leonardo DiCaprio nei labirinti della mente con Inception, mentre David Fincher racconta la nascita di Facebook in The Social Network. E con Toy Story 3 Pixar fa commuovere una generazione intera, accompagnando il bambino Andy nel momento in cui deve separarsi dai giocattoli della sua infanzia.

L'altra immagine indimenticabile arriva dal Sudafrica. È l'11 luglio 2010 quando Andrés Iniesta, al 116° minuto della finale contro l'Olanda, segna il gol che regala alla Spagna il suo primo Mondiale. Poi si sfila la maglia e mostra una dedica all'amico Dani Jarque, scomparso l'anno precedente. Un gesto entrato nella storia del calcio quanto quella rete. Un vestito di carne, una fotografia quadrata, un gol nei supplementari. Che cosa hanno in comune? Sono alcune delle immagini che hanno definito il 2010. X-Time, il format di X-Style scritto e realizzato da Giuditta Avellina, torna a quell'anno per ritrovare le icone, i look e i momenti che ancora oggi tutti ricordano. Sedici anni dopo, l'abito di Lady Gaga continua a stupire. E pensare che, allora, Instagram era appena nato.

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