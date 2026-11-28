LIFESTYLE 28 novembre 2026

Dieci mostre da vedere nel 2027, da Dior e McQueen a Basquiat e Marina Abramović: date, città e percorsi tra moda, arte e performance

Di Giuditta Avellina

George Michael and Andrew Ridgeley of Wham! photographed in London, 1983 © Gered Mankowitz, Iconic Images | Punk to Pop - V&A South Kensington, Londra - Credits: Courtesy Press Office

Le corone di Basquiat sono finite sulle magliette, gli strappi del punk sulle passerelle dell’alta moda. Di alcune delle più grandi provocazioni creative del Novecento abbiamo ormai assimilato l’estetica, dimenticando forse quanto fossero radicali. Il calendario espositivo del 2027 offre l’occasione per riscoprirle, ma anche per avvicinarsi a universi artistici meno familiari. A San Francisco un tailleur di Dior incontra una scultura di Louise Bourgeois, a Venezia un ex pugile diventato uno dei più grandi architetti del mondo si racconta attraverso le proprie fotografie, a Prato un pianoforte meccanico introduce il visitatore in un mondo abitato dalle fate. Dieci mostre, fra Europa e Stati Uniti, tre delle quali già aperte, accomunate da una salutare insofferenza per le convenzioni. Dior e McQueen, l’anatomia di un abito Nel 1947 Christian Dior rivoluzionava il guardaroba femminile con il New Look: vite sottilissime, fianchi accentuati e una ritrovata opulenza dopo le privazioni della guerra. Negli stessi anni Louise Bourgeois, scultrice francese trasferitasi a New York, lavorava a Persistent Antagonism, una composizione in legno dipinto dall’equilibrio apparentemente precario. Saranno il celebre tailleur Bar e questa scultura ad aprire la prima grande mostra dedicata alla moda dello SFMOMA da oltre quarant’anni. Quarantacinque designer, fra cui Alexander McQueen, Cristóbal Balenciaga, Rei Kawakubo e Daniel Roseberry per Schiaparelli, dialogheranno con quindici scultori. L’accostamento permette di osservare gli abiti da una prospettiva diversa, apprezzando la ricerca sulla materia, le proporzioni e le possibilità di trasformare la silhouette umana. Del resto, da Dior a McQueen, alcuni dei più grandi couturier della storia hanno avuto l’ambizione di ridisegnare il corpo.

Dior to McQueen: Fashioning Form - SFMOMA, San Francisco | 15 maggio - 7 settembre 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Punk to Pop, quando vestirsi era una dichiarazione Prima che Vivienne Westwood diventasse una delle grandi signore della moda britannica, gli abiti venduti nella sua boutique di King’s Road scandalizzavano la Londra perbene. Erano gli anni in cui bastava una maglietta per dichiarare la propria appartenenza a una sottocultura. Il V&A ripercorre quella straordinaria stagione creativa, dal 1972 al 1985, attraverso circa trecento oggetti: la prima chitarra di Mick Jones dei Clash, i testi manoscritti di Ian Curtis dei Joy Division, gli abiti di scena di George Michael mai esposti prima e le immagini di Grace Jones realizzate da Andy Warhol. Dal glam alla disco, dal punk ai New Romantics, il percorso racconta quanto musica, moda e grafica abbiano contribuito insieme alla costruzione dell’immaginario contemporaneo. Un sistema di ascolto in cuffia accompagnerà la visita, restituendo a quelle estetiche la loro originaria dimensione sonora. Perché molti degli abiti che oggi ammiriamo nei musei erano nati per essere indossati nelle strade e nei club.

Artwork for gatefold sleeve interior for Grace Jones, Fame, Island Records, 1978. Artwork by Richard Bernstein © The Estate of Richard Bernstein | Punk to Pop - V&A South Kensington, Londra | Dal 13 marzo 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Flaminia Veronesi, dalla parte dei mostri Milanese, classe 1986, formatasi tra Central Saint Martins e Chelsea College of Arts a Londra, Flaminia Veronesi ha fatto del meraviglioso una materia di ricerca, muovendosi liberamente fra pittura, scultura, illustrazione e ceramica.Nel suo universo convivono sirene, creature ibride ed esseri in continua metamorfosi, lontani dalle tradizionali distinzioni fra umano, animale e vegetale. La personale curata da Paola Ugolini nasce da una residenza nei laboratori di Officine Saffi, dove l’artista ha realizzato un nuovo ciclo di opere in ceramica, concepite per dare vita a un ambiente da esplorare. Il titolo recupera idealmente il significato latino di monstrum, qualcosa di prodigioso, degno di essere mostrato. Interessante anche il risvolto sociale del progetto, che prevede laboratori in collaborazione con il centro antiviolenza SVS Donna Aiuta Donna. Attraverso il linguaggio apparentemente innocente della fiaba, Veronesi mette in discussione il nostro modo di guardare e giudicare la diversità.

Flaminia Veronesi | Mostro, Mostro, Mostro - Fondazione Officine Saffi, Milano | 27 gennaio - 31 marzo 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Tadao Ando e l’arte di abitare il vuoto Prima di diventare uno degli architetti più celebrati al mondo, Tadao Ando era stato un pugile. Nato a Osaka nel 1941, autodidatta, ha costruito la propria formazione attraverso letture e viaggi, arrivando a conquistare nel 1995 il Pritzker Prize, il più prestigioso riconoscimento internazionale dell’architettura. La Pinault Collection gli dedica una mostra proprio all’interno di uno degli edifici veneziani che ha ripensato, Punta della Dogana, rivelando un aspetto meno conosciuto della sua ricerca: la fotografia. Le immagini dell’architetto dialogheranno con le opere di Mono-ha, la cosiddetta scuola delle cose, movimento giapponese nato alla fine degli anni Sessanta e interessato alle relazioni fra materiali, oggetti e spazio. Ai quattro elementi tradizionali - aria, acqua, terra e fuoco - si aggiunge il calcestruzzo, che Ando ha saputo rendere sorprendentemente poetico. Un’occasione per comprendere anche il concetto giapponese di ma, l’intervallo fra le cose, e il valore che il vuoto può assumere in architettura.

Tadao Ando & Mono-ha. I cinque elementi - Punta della Dogana, Venezia | 21 marzo - 21 novembre 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Sonia Boyce, l’arte a più voci Quando nel 2022 ha conquistato il Leone d’oro per il Padiglione britannico alla Biennale di Venezia, Sonia Boyce ha portato sotto i riflettori una ricerca cominciata quarant’anni prima. Londinese, nata nel 1962, protagonista del British Black Arts Movement, l’artista ha esordito interrogandosi sulla rappresentazione delle donne nere nella società e nella storia dell’arte. Nel tempo ha sviluppato un interesse sempre più marcato per la musica, la voce e l’improvvisazione collettiva. Nel 2024, a Bergamo, ha lavorato intorno a Bella ciao, indagando la capacità di una canzone di attraversare generazioni, lingue e appartenenze. Ne è nata Benevolence, una videoinstallazione commissionata dalla GAMeC. La Tate Britain ripercorrerà l’intera carriera dell’artista, dedicando spazio anche a Devotional, un archivio che recupera la memoria delle musiciste nere. La particolarità del suo lavoro risiede nella disponibilità a lasciare che siano gli altri, con le loro storie e le loro voci, a determinare parte dell’opera.

Sonia Boyce. Untitled (Kiss) 1995. Courtesy the artist and Hauser & Wirth © Sonia Boyce. All Rights Reserved, DACS 2027 | Sonia Boyce – Tate Britain, Londra | 24 marzo - 22 agosto 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Eva Hesse, la bellezza dell’imperfezione La vita di Eva Hesse è stata breve quanto intensa. Nata ad Amburgo nel 1936 da una famiglia ebrea, fuggita bambina dalla Germania nazista e cresciuta a New York, è diventata una delle figure più originali dell’arte americana degli anni Sessanta, prima di morire a soli trentaquattro anni. Mentre il minimalismo celebrava il rigore delle formegeometriche, Hesse sperimentava materiali inconsueti e deperibili come il lattice e la fibra di vetro, introducendo nella scultura una dimensione più organica e vulnerabile. Il MoMA le dedica la prima grande mostra museale newyorkese da oltre vent’anni, con particolare attenzione al disegno, fondamentale per comprendere la genesi delle sue opere. Fra i prestiti più preziosi figura Contingent (1969), otto grandi elementi sospesi che per l’occasione lasceranno l’Australia per la prima volta dal 1974. Nelle sue opere anche l’irregolarità, il deterioramento e il trascorrere del tempo diventano parte integrante della bellezza.

Contingent, 1969 Orizzontale | Eva Hesse: Wild Space, 1957–1970 - MoMA, New York | 30 maggio - 25 settembre 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Basquiat, l’americano che guardava al Rinascimento Nato a Brooklyn da madre portoricana e padre haitiano, Jean-Michel Basquiat cominciò a farsi conoscere attraverso le scritte firmate SAMO sui muri di Manhattan, prima di diventare, poco più che ventenne, uno dei protagonisti della scena artistica internazionale. La sua storia, spesso raccontata attraverso l’amicizia con Andy Warhol e la morte prematura a soli ventisette anni, ha però un capitolo italiano meno conosciuto. Nel 1981, a Modena, la Galleria Emilio Mazzoli ospitò la sua prima personale europea. L’artista tornò in città l’anno successivo per realizzare i celebri Modena Paintings. Palazzo Strozzi riparte da questo legame per proporre una lettura della sua pittura attraverso oltre sessanta opere, selezionate da Dieter Buchhart e Anna Karina Hofbauer. Leonardo da Vinci, l’anatomia, la classicità e l’eredità rinascimentale convivono con i fumetti, la pubblicità e i linguaggi della strada. Dietro l’apparente spontaneità del segno di Basquiat si scopre così un patrimonio di riferimenti colti, assimilati e reinventati con straordinaria libertà.

Jean Michel Basquiat, Untitled 1982 MK © Estate of Jean Michel Basquiat | Basquiat. In Italian - Palazzo Strozzi, Firenze | 25 settembre 2027 - 23 gennaio 2028 - Credits: Courtesy Press Office

Marina Abramović, il privilegio di fermarsi Il 30 novembre 2026 Marina Abramović compie ottant’anni. Nata a Belgrado, cresciuta nella Jugoslavia socialista, ha fatto del proprio corpo il principale strumento di una ricerca artistica che ha ridefinito il rapporto fra opera, artista e spettatore. Dopo gli anni del sodalizio sentimentale e creativo con Ulay, ha raggiunto una popolarità senza precedenti per una performer con The Artist Is Present, al MoMA di New York nel 2010. La mostra romana, curata da Shai Baitel e Andrea Tarsia, ripercorre alcuni dei momenti fondamentali della sua carriera, da Imponderabilia a Balkan Baroque, affiancandoli ai Transitory Objects, strutture realizzate con pietre e minerali che invitano il pubblico a sedersi, sdraiarsi o semplicemente sostare. In un’epoca in cui anche la visita a una mostra rischia di ridursi alla produzione compulsiva di fotografie, Abramović chiede ai visitatori qualcosa di apparentemente elementare e sempre più raro: concederle del tempo.

Marina Abramović: Historical Works and Transforming Energy - Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma | Già aperta, fino al 4 aprile 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Karen Kilimnik, il lato eccentrico del glamour Lady Diana, Brigitte Bardot, i balletti romantici, le dimore aristocratiche e le serie televisive degli anni Sessanta. Nata a Philadelphia nel 1955, Karen Kilimnik ha costruito il proprio immaginario attingendo con disinvoltura tanto alla storia dell’arte quanto alle immagini delle celebrità e della cultura popolare. Con una sensibilità insieme romantica e ironica, l’artista americana trasforma queste fascinazioni in dipinti, fotografie e installazioni dalle atmosfere talvolta fiabesche, talvolta inquietanti. La mostra del Centro Pecci, curata da Michele Bertolino e Stefano Collicelli Cagol, riunisce oltre cento lavori dagli anni Ottanta a oggi. Fra le nuove opere, un pianoforte meccanico che suona brani dal Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn, accompagnato da fotografie incorniciate di una famiglia di fate. Particolarmente interessante per chi ama la moda è il modo in cui Kilimnik restituisce dignità artistica a immagini e desideri spesso liquidati come frivoli, interrogandosi sul fascino che continuano a esercitare su di noi.

Installation views | Karen Kilimnik. Abracadabra - Centro Pecci, Prato | Già aperta, fino al 4 aprile 2027 - Credits: Courtesy Press Office

Na Mira, l’eleganza dell’indistinto Nata in Kansas nel 1982 e cresciuta fra Stati Uniti e Asia orientale, l’artista di origini coreane Na Mira appartiene a una generazione che ha fatto della tecnologia anche uno strumento per esplorare la memoria, l’identità e i limiti della percezione. Fra i suoi riferimenti figura Nam June Paik, il pioniere della videoarte che negli anni Sessanta immaginava la televisione come un mezzo attraverso cui comunicare persino con gli spiriti. Per la sua prima personale museale a New York, Mira indaga le origini militari delle tecnologie audiovisive, rielaborando riprese effettuate a Fort Bliss e al White Sands Missile Range. Ne nasce un ambiente immersivo fatto di immagini a infrarossi, interferenze cromatiche, effetti olografici e suggestioni sonore. La particolarità è che ciò che si vede cambia a seconda della posizione occupata nella sala. Per chi è ormai abituato a pretendere da ogni schermo una definizione impeccabile, l’esperienza suggerisce un’altra possibilità: riscoprire il fascino di ciò che sfugge allo sguardo.