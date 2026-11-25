Fashion 25 novembre 2026

Il loro obiettivo? Farsi notare. Sono glam, preziose e scenografiche: ecco i must-have di stagione dalle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027

Di Valeria Boraldi

Chanel, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Un guardaroba da 10 e lode non può non comprendere una borsa da sera. Ma quale indossare per lanciarsi nelle serate in cui la magia delle feste inizia a farsi sentire? In questa moda Autunno/Inverno 2026-2027 ce n’è per tutti i gusti e le passerelle ci offrono l’ispirazione perfetta: borse piccole e scenografiche, in cui può andare solo l’essenziale, clutch dal sapore rétro, che donano subito un tocco sofisticato, minaudière preziose come sculture e gioielli. Se si vogliono creare look da sera perfetti per le feste e il Natale 2026, la scelta della borsa è un dettaglio chiave. Curiose? Seguite la nostra guida di stile con i 6 trend in arrivo dalle sfilate a cui ispirarsi ì’per l’Holiday Season. Le borse gioiello

Dalle sfilate FW26: da sinistra Christian Dior, Chanel, Zimmermann - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Piccole e preziose, scenografiche e super glamourous, le mini borse gioiello sono tornate protagoniste sulle passerelle a raccontare mondi fantasiosi e scintillanti. Quella disegnata da Jonathan Anderson per Christian Dior è un omaggio all’iconico medaglione della Maison francese, in una rilettura giocosa che mima la sagoma di una tartaruga, tra argento e velluto verde bosco. Ricorda un maxi chicco di caffé la bijoux bag Chanel con emblematica chiusura a doppia “C” e maxi catenina. Scultorea e con finiture dorate, la Facet pochette di Zimmermann si porta anche a tracolla e con le sue sfumature marmoree e i dettagli oro illumina ogni mise. Pochette nere passepartout

Dalle sfilate FW26: da sinistra Bottega Veneta, Michael Kors, Givenchy - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Piccola e corvina. Una borsa nera per la sera è un pezzo passepartout da tenere sempre pronto all’occorrenza. Morbida e rettangolare la clutch in pelle di Bottega Veneta con l’iconico intrecciato. Sta bene letteralmente su tutto. Si piega come un sacchetto tagliato a vivo, invece, la pochette di Michael Kors: risalta su mise red per contrasti decisi ed eleganti. Dalla forma irregolare la clutch Pinch di Givenchy in pelle nera, pizzicata da anelli dorati sui lati. Perfetta su look da sera o per aggiungere un tocco fancy ad outfit casual. Le borsine di velluto

Dalle sfilate FW26: da sinistra Giorgio Armani, Erdem, Luisa Beccaria - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le serate più eleganti non possono rinunciare al velluto. Se in modalità petite e sottoforma di borse dall’allure aristo-chic, ancora di più. Per Giorgio Armani si porta al polso nelle sembianze di un morbido sacchetto blu notte, perfetto quando il dress code è elegante e super classy. La borsa mignon di Erdem, in velluto burgundy con manico dorato a tulipano, è poetica e très chic. Da Luisa Beccaria il duo azzurro cielo e ricami floreali si unisce in un sacchetto dalle note bon ton, da scegliere quando trionfa il romanticismo. Borse argentee

Dalle sfilate FW26: da sinistra Stella McCartney, Gucci, Ferragamo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le borse piccole e total silver? In uno spettacolo di riflessi lunari, questi accessori scintillanti si indossano facilmente anche sui look più basici e minimal, per donare un tocco di festa all’ensemble. Stella McCartneyrende spaziale l’iconica Falabella tra maglie e dettagli metallici, Con gli immancabili manici a catena, è così morbida e maneggevole che si porta anche come una clutch. È un trionfo di cristalli e perle su linee geometriche, invece, la pochette rigida di Gucci, da indossare come un gioiello prezioso sugli abbinamenti da gran gala. Da Ferragamo l’argento si unisce all’oro nella clutch dagli angoli smussati da matchare con outfit silver o gold per amplificare lo sparkling. Clutch rigide

Dalle sfilate FW26: da sinistra Hermès, Cult Gaia, Sportmax - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nella loro compattezza, le clutch rigide sembrano quasi delle sculture o degli oggetti di design, capaci di dare personalità a ogni outfit. È in pelle color mattone quella di Hermès, che mima un grande portamonete. Profumo di legno e foresta con la Laguna clutch di Cult Gaia dalla forma ad arco: con i suoi materiali ispirati alla natura e il dettaglio in oro, è un vero fashion statement. Tonda e azzurro cielo la borsa piccola di Sportmax dall’effetto coccodrillo, che - ricordando quasi una boccetta rétro - assicura la giusta dose di colore e ironia. Mini boxy bag dorate

Dalle sfilate FW26: da sinistra Annie’s, Tokyo James, Pierre Guillarme - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight