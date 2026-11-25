L'inverno porta con sé anche la propensione a guardare verso il nuovo anno e a immaginare una nuova versione di sé. E allora: chi lo ha detto che il corto si porta solo d'estate? Chi lo ha detto che anche durante la stagione fredda non venga voglia di darci un taglio e vedersi diverse. Le star lo sanno, e sanno anche che il carattere, l'umore e la predisposizione alle cose passa proprio attraverso l'hair look.

Da Emilia Clarke a Charlize Theron, passando per Lily Collins, Margot Robbie e Cate Blanchett, il capello corto continua a essere uno dei tagli più amati dalle celebrity. Perché non è vero che il corto rimane sempre uguale a se stesso: al contrario, è versatile, valorizza i lineamenti e può assumere personalità molto diverse a seconda della lunghezza, della piega e della texture. C'è chi lo interpreta in chiave sofisticata e minimale, chi lo porta spettinato e moderno, chi punta su volumi raffinati o su un finish ultra sleek. Ecco come replicare i bob delle star.

Il caschetto morbido di Emilia Clarke

Il suo è un bob corto e morbido, leggermente scalato sulle punte per incorniciare il viso senza appesantirlo; un taglio che sembra nato per addolcire i lineamenti. La piega dell'attrice di solito è naturale con movimento delicato, oppure dritto con riga centrale, a seconda dell'outfit. Come replicarlo: al parrucchiere va chiesto un caschetto che sfiori la mandibola con leggere scalature interne; per la piega invece bisognerà asciugare i capelli con una spazzola tonda di medio diametro e definire le punte verso l'interno per ottenere un risultato elegante, oppure verso l'esterno per un effetto più spontaneo.