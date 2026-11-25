L'inverno porta con sé anche la propensione a guardare verso il nuovo anno e a immaginare una nuova versione di sé. E allora: chi lo ha detto che il corto si porta solo d'estate? Chi lo ha detto che anche durante la stagione fredda non venga voglia di darci un taglio e vedersi diverse. Le star lo sanno, e sanno anche che il carattere, l'umore e la predisposizione alle cose passa proprio attraverso l'hair look.
Da Emilia Clarke a Charlize Theron, passando per Lily Collins, Margot Robbie e Cate Blanchett, il capello corto continua a essere uno dei tagli più amati dalle celebrity. Perché non è vero che il corto rimane sempre uguale a se stesso: al contrario, è versatile, valorizza i lineamenti e può assumere personalità molto diverse a seconda della lunghezza, della piega e della texture. C'è chi lo interpreta in chiave sofisticata e minimale, chi lo porta spettinato e moderno, chi punta su volumi raffinati o su un finish ultra sleek. Ecco come replicare i bob delle star.
Il caschetto morbido di Emilia Clarke
Il suo è un bob corto e morbido, leggermente scalato sulle punte per incorniciare il viso senza appesantirlo; un taglio che sembra nato per addolcire i lineamenti. La piega dell'attrice di solito è naturale con movimento delicato, oppure dritto con riga centrale, a seconda dell'outfit. Come replicarlo: al parrucchiere va chiesto un caschetto che sfiori la mandibola con leggere scalature interne; per la piega invece bisognerà asciugare i capelli con una spazzola tonda di medio diametro e definire le punte verso l'interno per ottenere un risultato elegante, oppure verso l'esterno per un effetto più spontaneo.
Emilia Clarke - Credits Getty Images
Il glamour ribelle di Rita Ora
Rita Ora punta su un bob strutturato e grintoso, caratterizzato da texture e volume alla radice. Un look contemporaneo che non passa inosservato, ad alto tasso glam. Come replicarlo: chiedere un bob netto all'altezza del mento, leggermente scalato sui lati verso la nuca, e con la riga laterale. Per mantenerlo, applicare sempre uno spray texturizzante sulle lunghezze e lavorare i capelli con le dita per creare movimento. Ideale per chi ama uno stile rock-chic e disinvolto.
Rita Ora - Credits Getty Images
Il bob parigino di Lily Collins
Il suo corto è l'eleganza francese in versione bob: linee pulite, lunghezza leggermente sotto il mento e finish lucido. Come replicarlo: scegliere un bob dalla forma geometrica, senza sfilacciare i capelli e con la riga in mezzo. Per mantenerlo, realizzare sempre una piega liscia con ferro o piastra e applicare alla fine qualche goccia di olio illuminante, per esaltare brillantezza e definizione.
Lily Collins - Credits Getty Images
Il corto iconico di Sharon Stone
L'attrice sfida il tempo con un bob in versione corta, sofisticata e volumizzata; perfetta per valorizzare zigomi e occhi chiari, perché incornicia il viso senza appiattirlo. L'attrice gioca con la piega a seconda delle occasioni, dimostrando come un corto possa letteralmente trasformarsi: leggermente mosso e con il ciuffo centrale che fa una leggera torsione per gli outfit più eleganti; liscio, con le punte leggermente all'infuori e tirato indietro sulla fronte per quelli più informali. Come replicarlo: chiedere un caschetto corto con leggere scalature nella parte superiore. Durante l'asciugatura sollevare sempre le radici con una spazzola rotonda, per creare volume e movimento controllato. Usare uno spray testurizzante per dare definizione, e una lacca leggera per fissare la piega mossa.
Sharon Stone - Credits Getty Images
Il bob con la frangia di Margot Robbie
Il bob di Margot Robbie gioca con la frangia. Caratterizzato da un'allure effortless e luminosa, con texture morbida e onde appena accennate, il suo corto cambia ogni volta che cambia il look. Frangia laterale con lunghezze mosse su un completo nero, frangia centrale con semi raccolto su outfit più aggressivi. Come replicarlo: scegliere una lunghezza che sfiori le clavicole o risalga appena sopra le spalle, senza scalare. Creare onde morbide con un ferro grande e spazzolarle delicatamente per ottenere un finish naturale e raffinato.
Margot Robbie - Credits Getty Images
Il caschetto raffinato di Cate Blanchett
Essenziale e impeccabile, il suo è un bob elegante e scolpito, dalla silhouette pulita e raffinata. Cate Blanchett lo porta con piega drittissima e riga laterale, oppure quasi senza piega, al naturale, assecondando la forma dei capelli. Come replicarlo: puntare su un taglio pari con lunghezza all'altezza della mandibola. Per lo styling utilizzare una spazzola piatta e un siero lisciante per esaltare la precisione delle linee.
Cate Blanchett - Credits Getty Images
Il romantico e messy di Keira Knightley
Il suo bob ha spesso un carattere romantico e spettinato, con morbide onde che aggiungono volume e leggerezza: delicato, ma deciso. Come replicarlo: al parrucchiere chiedere un caschetto leggermente scalato appena sopra le spalle. Per la piega, creare beach waves morbide con piastra o ferro, e pettinarle poi con le dita per un effetto naturale e vissuto, con l'aiuto di un gel leggero.
Keira Knightley - Credits Getty Images
Il corto power glamour di Charlize Theron
Tra le sue firme beauty spicca il bob corto e grafico, essenziale ma estremamente sofisticato. Il suo è un taglio corto che incarna il power glamour, perché è forte, deciso e raffinatissimo.Come replicarlo: chiedere un taglio netto, con linee pulite e lunghezza che incornici il viso. Lo styling ideale è ultra-liscio, con riga laterale profonda e finish glossy per enfatizzarne il carattere deciso, ma si può portare anche leggermente mosso, con onde sottili con cui giocare, spostando con le mani il ciuffo sul davanti ogni volta che cambia l'umore.
Charlize Theron - Credits Getty Images