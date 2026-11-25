fashion 25 novembre 2026

Ogni stagione ha le sue icone e il camel coat si conferma passepartout di stile e must-have assoluto

Di Valeria Boraldi

Max Mara, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ogni stagione ha le sue icone. E sul podio di quella fredda, come una tradizione che accoglie e rassicura, il cappotto cammello trionfa anno dopo anno. Anche per questo inverno, infatti, si conferma compagno fedele, passepartout di stile e must-have assoluto. Caldo ed elegante, il camel coat è da sempre un vero e proprio status symbol, consacrato sul grande schermo da icone come Alain Delon in Mr. Klein (1976) o da Richard Gere in American Gigolò (1980), che con il suo guardaroba firmato Armani cambiò per sempre l’immaginario della moda maschile.

L’attore francese Alain Delon in una scena tratta dal film Mr. Klein (1976) di Joseph Losey - Credits: Getty Images

Oggi il genere camel coat racchiude all’interno della categoria non solo i preziosi cappotti in lana di cammello, ma anche tutti quei capispalla che vanno dalle nuance miele alle tonalità beige e biscotto. E rimane un timeless piece incredibilmente versatile, capace di completare qualsiasi look, dai più casual a quelli più formali, grazie a un’eleganza innata. Certo, c’è modo e modo di interpretarlo! Per questa stagione sono 3 le tendenze con cui viene declinato sulle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027. Scopritele con noi per indossarlo ispirandovi alle passerelle. Il cappotto cammello monopetto

Sfilate FW26: da sinistra Balenciaga, Luisa Beccaria, Max Mara - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da portare abbottonati o aperti con una certa nonchalance, i cappotti monopetto si confermano un grande classico. Da Balenciaga ha una linea essenziale, ma un collo ampio con revers che sbocciano come la corolla di un fiore: chic e ladylike, dona eleganza a ogni look. Ricorda un trench, invece, il modello Luisa Beccaria in velluto a costine, che strizza l’occhio agli Anni ’70 tra grandi revers e linee slim fit: perfetto su abiti leggeri a fiori, per un mix romantico e hippie. Iconico, ampio e avvolgente il maxi camel coat Max Mara, che arriva fino alle caviglie: è il cappotto passepartout per antonomasia e dona una coolness immediata a ogni outfit. Il cappotto cammello doppiopetto

Sfilate FW26: da sinistra Celine, Stella McCartney, Burk Akyol - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Più formale e rigoroso, il cappotto cammello doppiopetto non può mancare nell’armadio di chi ama avere le chiavi delle tendenze di stagione. Celine lo sceglie chiaro, oversize e con spalle squadrate, da abbinare a uno sciarpone color burro super caldo, per una mise a prova di gelo. Da Stella McCartney è in eco fur e dalla linea dritta, a colonna, enfatizzata dalla lunghissima sciarpa furry che arriva a sfiorare il pavimento. Burk Akyol, invece, sceglie volumi over per un cappotto che fa le veci di un abito midi a collo alto. Da sfoggiare anche la sera. Il camel coat con collo in pelliccia

Sfilate FW26: da sinistra Hermès, Tanaka, Lanvin - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight