Il nylon di Prada è l'emblema di un modo di pensare, prima ancora che il materiale simbolo di un brand. E quel modo di pensare riflette la personalità di una donna, Miuccia Prada, anticonformista per nascita e anche per scelta.

Perché quando ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia, fino a quel momento dedita alla produzione di bauli e pelletteria di lusso, lo ha fatto con un'idea ben chiara in mente. Sovvertire le regole.

“All’epoca, non mi piaceva niente di ciò che vedevo: mi sembrava tutto così vecchio, borghese, noioso. Io ricercavo l’opposto”, ha raccontato ripensando a quei tempi, alla fine degli anni Settanta. Nasce così l'idea di prendere un tessuto fino a quel momento utilizzato per i paracadute militari e renderlo un materiale di lusso.

Ci sono voluti anni di studio e di lavoro, ma quando il nylon firmato Prada arriva sul mercato è una rivoluzione. Culturale, più che di stile. Perché nessuno fino a quel momento aveva mai pensato che un tessuto industriale potesse essere lavorato come un filato pregiato. Ancora di più: nessuno si sarebbe mai sognato di portarlo in passerella.

“Ho deciso quindi di introdurlo in collezione e in sfilata e questo ha inevitabilmente messo in discussione, quasi sovvertito, la percezione tradizionale e convenzionale del lusso. Ad oggi, il nylon, è ancora una mia ossessione”.

Ma è questo l'approccio che continua a contraddistinguere la Maison, ancora adesso. Una maison che, oggi, va ben oltre la moda: ha un intero ramo d'azienda dedicato alla vela; ha un proprio magazine (Prada Index), una Fondazione – con sedi a Milano e Venezia - che promuove l'arte e il cinema; una boutique, allo stesso civico del primo negozio in Galleria Vittorio Emanuele, in cui immergersi nella storia del marchio e in qualche modo anche nella storia di Milano e della Moda. Per non parlare degli altri investimenti che riguardano in generale il Gruppo Prada.

Nella nuova puntata di X-Pills ripercorriamo la nascita del nylon per raccontare un modo di pensare fuori dagli schemi e di essere sempre un passo avanti. Senza lasciarsi influenzare da ciò che dicono gli altri e ciò che accade attorno.

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