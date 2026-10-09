Da Milano da bere a Milano glamour: la rivoluzione tra celeb e lusso

lifestyle 09 ottobre 2026

Dua Lipa e Naomi Campbell che prendono casa a Milano sono solo le ultime testimonial di una fase di enorme crescita della città, che attira anche nuovi club, boutique e hotel di lusso

Di Claudia Ricifari

Naomi Campbell partecipa a Vogue World: Milano 2026 presso la Galleria Vittorio Emanuele II il 22 settembre 2026 a Milano, Italia - Credits: Getty Images

Lo scorso anno il New York Times e il Wall Street Journal avevano eletto Milano come nuovo place to be, riportando il fermento culturale ed economico che stava attraversando la città. Chissà se la scelta di Naomi Campbell e di Dua Lipa di prendere casa proprio nel capoluogo meneghino sia stata in qualche modo influenzata anche da quegli articoli. La Venere Nera ha annunciato il suo trasferimento da Londra con un post inequivocabile pubblicato a fine settembre su Instagram. Per quanto riguarda la popstar, si vocifera che il padre sia in giro da qualche mese per occuparsi della ricerca della casa e della logistica. Entrambe avrebbero scelto una delle zone più belle, quella di Conciliazione, proprio vicino al Cenacolo Vinciano che Dua Lipa ha visitato giorni fa (seguita a ruota anche da Mariah Carey). Sta di fatto che mai come oggi Milano rappresenta il baricentro del glamour internazionale. E non solo perché due star hanno deciso di costruire qui parte della loro nuova vita o per la fashion week, ma per tutta una serie di fattori che la rendono sempre più attrattiva.

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di @dualipa

Milano: successo di una città o della sua immagine? Per lungo tempo Milano è stata vista solo come la città in cui si lavora e si produce. Anche nel pieno degli Anni '80 e della celebre Milano da bere, quando il made in Italy stabiliva qui il proprio core business e la settimana della moda cominciava a farsi spazio nei calendari mondiali, si trattava di un successo locale, italiano. Oggi la città è cambiata nel profondo, dallo skyline alla nightlife (sempre meno night e sempre più soft) fino ai grandi eventi. Il primo passo è stato Expo 2015, che ha dato la prima grande spinta al rinnovamento urbano che viviamo oggi. Poi, poco più di dieci anni dopo, Milano-Cortina. Due manifestazioni che hanno attirato un pubblico internazionale ampio e variegato, diverso da quello che arriva in città per la fashion week e differente anche dal popolo del design che si riversa per le strade durante il Salone del Mobile. Milano oggi è diventata una meta turistica, una destinazione non semplicemente di passaggio, ma in cui si sceglie di fermarsi appositamente. Un posto in cui vivere esperienze e condividerle.

La fiamma paralimpica all’interno del braciere prima della cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il 15 marzo 2026, all’Arco della Pace, a Cortina d’Ampezzo, in Italia - Credits: Getty Images

L'apertura di Soho house e delle catene del lusso Se l’hotellerie di altissima gamma e i private members club internazionali hanno scelto questo momento per concentrare i propri investimenti su Milano, non si tratta di una coincidenza congiunturale, ma di una trasformazione strutturale del concetto di accoglienza urbano. Un percorso partito anni fa e che procede trasformando nel profondo il tessuto della città. L'annuncio dell'arrivo di Soho House è emblematico da questo punto di vista. Il club ha annunciato l'apertura del suo secondo centro italiano (dopo l'avamposto romano inaugurato nel 2021) per il 2028, ma il progetto è noto già da più di un anno. Nell'ex Cinema Arti si troveranno oltre alle aree comuni riservate ai soci, oltre 50 camere, una palestra, una terrazza panoramica e ambienti dedicati al lavoro e al benessere. Ma è soprattutto il settore dell'alta ospitalità ad aver visto un'impennata negli ultimi anni. A fine 2025 negli spazi dello storico hotel Baglioni ha aperto The Carlton, del gruppo Rocco Forte Hotel: 71 camere (di cui 30 suite), tra archivi di moda, gioielli d’epoca, grandi pezzi del design e alta ristorazione. Mentre per il 2027 sono attesi il Six Senses in via Brera (interni curati da Tara Bernard, 68 tra camere e suite affacciate su cortili interni e rooftop con vista sulla città) e il The Duke Milan, della catena Hilton, progetto da 11 milioni di euro che prevede 44 camere nel cuore della Stazione Centrale.

The Carlton Rocco Forte Hotel - Credits: Courtesy Press Office

Le boutique come destinazioni culturali Questa metamorfosi ha ridefinito anche la fisionomia del retail nel quadrilatero e nelle arterie storiche del centro. Le boutique diventano luoghi da vivere ben oltre l'esperienza di acquisto e diventano spazi in cui convivono l'architettura, l'alta gastronomia, l'arte e la storia delle maison. Così Prada torna alle origini, in quella Galleria Vittorio Emanuele II dove tutto ha avuto inizio nel 1913 unendo i due estremi del Salotto di Milano, la boutique uomo e quella donna, attraverso un Passaggio Segreto. Ma Prada Galleria è anche di più. Un totale di 8 piani, tra interrati e sopraelevati in cui trovare opere d'archivio (nella mostra permanente Pradasphere, pasticceria artigianale d'eccellenza (Marchesi 1824, sempre parte del Gruppo) e sperimentazione (con l'Osservatorio Fondazione Prada), cui si aggiungono spazi esclusivi come lo Studio e L'Appartamento.

Pradasphere - Credits: Courtesy Press Office

Allo stesso modo Dior durante l'ultima Milano Fashion Week ha inaugurato House of Dior, in via Montenapoleone. Un investimento da parte del colosso del lusso LVMH che segue di un anno quello, simile, di Louis Vuitton, sempre in via Montenapoleone. Anche per Dior la boutique diventa un microcosmo della Maison, all'interno di un palazzo storico neoclassico della fine del XVII secolo che su tre livelli ospita collezioni moda, accessori, gioielleria e un ristorante, Monsieur Dior, affidato a Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia. Un progetto architettonico che punta sulla luce con una grande vetrata e diverse aperture verso l'esterno. Un progetto che, come per la nuova "casa" di Louis Vuitton cerca di rendere anche omaggio alla città in cui si trova. E quindi ecco che l'arte si integra allo spazio, attraverso un ritratto di Christian Dior a opera di Michelangelo Pistoletto.

House of Dior - Credits: Courtesy Press Office