entertainment 23 novembre 2026

Cassel compie sessant’anni. Da Belmondo a Garrel, fino a Chalamet, il cinema francese ci ha abituati a desiderare uomini molto diversi. E a perdonare ai loro personaggi quasi tutto

Di Giuditta Avellina

Alain Delon aveva una bellezza che avrebbe potuto chiudere qualsiasi discussione. Il cinema, invece, ne ha fatto un problema. In Delitto in pieno sole era un usurpatore; nel Gattopardo, Tancredi metteva il proprio splendore al servizio di un lucidissimo opportunismo; in Frank Costello faccia d’angelo, sotto il cappello e il trench, c’era un assassino. Ci si ritrovava a guardarlo, e qualche volta persino a parteggiare per lui, quasi con un certo imbarazzo. Delon era bravissimo a lasciare che la sua avvenenza facesse il primo passo. Poi arrivava qualcosa a turbarla.

Alain Delon sul set di “L’ultimo omicidio”, 1964 - Credits Getty Images

Una parte del fascino che attribuiamo agli uomini francesi viene da questa educazione sentimentale piuttosto discutibile, ricevuta al cinema. Abbiamo imparato ad apprezzare il silenzio, a trovare interessante un’espressione scostante, a sospettare una profondità dietro una risposta sgarbata. Su un grande schermo funziona magnificamente. A cena, dipende. Quest'anno Vincent Cassel compie sessant’anni e offre l’occasione per ripensarci. Con Delon condivide poco, a cominciare dai lineamenti. Ha un viso angoloso, il naso importante, una mobilità che può rendere minaccioso anche un sorriso. Nel 1995, quando Mathieu Kassovitz lo diresse ne L’Odio, il suo Vinz era un ragazzo che provava a farsi paura da solo davanti allo specchio. L’aggressività, l’insicurezza e il bisogno di essere qualcuno passavano tutti da quella faccia. Da allora Cassel ha interpretato uomini che sarebbe spesso prudente evitare, da Irréversible a Nemico pubblico n. 1, fino al direttore artistico de Il cigno nero. Il suo fascino cinematografico deve molto a questa ambivalenza. Possiede un’energia fisica che impedisce di relegarlo nella comoda categoria dell’uomo elegante. Anche in un completo, sembra esserci qualcosa di irrisolto. A sessant’anni, capelli grigi e rughe fanno ormai parte di un volto che il pubblico conosce da tre decenni. Ci ha visto passare rabbia, vanità, crudeltà, desiderio. È anche per questo che chi lo guarda lo trova interessante: il tempo ha accumulato immagini.

Vincent Cassel alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, 2026 - Credits Getty Images

Il privilegio di avere una faccia Prima di Cassel, Jean-Paul Belmondo aveva già dimostrato quanto potesse essere limitata l’idea del bell’uomo. Il naso irregolare, le labbra, il sorriso larghissimo: un volto che sembrava fatto per muoversi, prendere colpi, ridere. In Fino all’ultimo respiro, nel 1960, giocava a essere Humphrey Bogart. Si passava il pollice sulle labbra e attraversava Parigi con un’insolenza che conservava qualcosa di infantile. Accostarlo a Delon era inevitabile, e il cinema lo fece anche riunendoli in Borsalino. Ma la vecchia opposizione fra il bello e il simpatico gli sta stretta. Belmondo aveva una sensualità sfacciata, una confidenza con il proprio corpo che rendeva secondaria qualsiasi obiezione ai lineamenti. Guardandolo si capiva che l’imperfezione, per diventare attraente, non aveva bisogno di essere corretta.

Jean-Paul Belmondo sul set di “La mia droga si chiama Julie”, 1969 - Credits Getty Images

È una lezione che il cinema francese ha saputo riprendere senza produrre soltanto imitazioni. Louis Garrel, per esempio, ha tutt’altra presenza. In The Dreamers di Bernardo Bertolucci, nella Parigi del 1968, il desiderio passava attraverso i film, le discussioni, una promiscuità insieme intellettuale e fisica. Da quel debutto internazionale gli è rimasta addosso un’aria da giovane uomo per il quale una divergenza sul cinema potrebbe avere conseguenze sentimentali. Garrel abita bene questo immaginario, con il vantaggio di saperlo anche prendere in giro. I capelli scuri, i cappotti, i completi morbidi fanno il resto. Jonathan Anderson lo ha voluto nella campagna Dior Primavera-Estate 2026 fotografata da David Sims: una scelta comprensibile, perché certi abiti acquistano interesse quando sembrano appartenere già alla vita di qualcuno.

Louis Garrel all'83ª edizione Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, 2026

Gli eredi hanno preso altre strade Timothée Chalamet, nato a New York e con cittadinanza francese, ha portato nella conversazione un corpo e un guardaroba diversi. La sua interpretazione in Chiamami col tuo nome affidava alla vulnerabilità una forza erotica evidente. Le apparizioni pubbliche hanno poi esteso quella libertà agli abiti: dalle creazioni di Haider Ackermann al completo in pelle giallo burro Givenchy di Sarah Burton, indossato agli Oscar 2025. Guardarlo significa anche aspettare che cosa si metterà, un privilegio dello spettacolo a lungo riservato quasi soltanto alle donne.

Timothée Chalamet alla 97ª edizione degli Oscar, 2025 - Credits Getty Images

François Civil conserva invece qualcosa dell’eroe d’avventura: il movimento, l’impeto, una fisicità che ne I tre moschettieri trova un terreno naturale. In L’Amour ouf la stessa energia si fa passione tormentata.

François Civil alla 79ª edizione del Festival di Cannes, 2026 - Credits Getty Images

Pierre Niney seduce attraverso la trasformazione. È stato Yves Saint Laurent e poi Edmond Dantès nel Conte di Montecristo, passando dalla costruzione di una figura pubblica a quella di un’identità segreta. In entrambi i casi, gli abiti partecipano al personaggio quanto il volto.

Pierre Niney alla 77ª edizione del Festival di Cannes, 2024 - Credits Getty Images

Omar Sy introduce una qualità che in questa galleria rischieremmo di trascurare: il piacere della compagnia. Da Quasi amici a Lupin, il sorriso e il tempo comico sono parte sostanziale del suo carisma. Si può conquistare una scena anche facendo desiderare al pubblico di entrarci, senza tenerlo a distanza.

Omar Sy alla prima parigina della quarta stagione della serie “Lupin”, 2026