Parola d’ordine: upside-down style . Del resto non è certo una novità che la moda abbia portato alla luce tutto ciò che appartiene alla sfera più intima del guardaroba femminile. Dalle provocazioni di Jean Paul Gaultier alle sottovesti minimaliste degli Anni 90 , il dialogo tra underwear e outerwear, tra esibizione e segreto, tra sfera intima e dimensione pubblica, attraversa da sempre la storia del fashion, in una perfetta metafora che va ben oltre la moda e i vestiti, per farsi affermazione politica e sovversiva, riscrivendo il rapporto e le regole tra ciò che “andrebbe mostrato” e ciò che “andrebbe nascosto”. I casi sulle passerelle anche per questa stagione sono numerosi e sono un invito a giocare con la femminilità, la seduzione e il proprio corpo in totale libertà.

Lingerie dressing , la tendenza che sovverte le regole nel segno del voyeurismo continua a dominare anche le passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027 . Non solo d’estate, quindi, e con la bella stagione, l ’intimo a vista si indossa anche d’inverno: un fashion statement audace che non teme né freddo né perbenismo puritano, e stuzzica invece fantasia e seduzione.

La delicatezza del pizzo e la voluttuosità della seta si accostano al rigore di cappotti maschili e tessuti sartoriali. Il risultato è un guardaroba che gioca con i codici della sensualità e della seduzione e celebra il piacere di (s)vestirsi.

Reggiseni che prendono il posto dei top, culotte indossate come shorts, corsetti che si trasformano in capi da sera e sottovesti trasparenti che abbandonano la camera da letto per esibirsi a (s)cena aperta. Ma non si tratta soltanto di mostrare la biancheria intima, né di semplice “esibizionismo”, la moda Autunno/Inverno 2026-2027 accende piuttosto i riflettori sul tema dello styling: è una questione di accostamenti inaspettati , contrasti e nuovi mix & match.

Ricami preziosi, pizzi delicati e costruzioni essenziali: reggiseni e bralette danno carattere al look e dettano lo stile di una mise. Spuntano sotto cardigan lasciati strategicamente aperti, accompagnando una gonna a matita metallizzata ( N°21 ). Impalpabili e in chiffon, i triangoli firmati Roberto Cavalli si indossano sotto ampie bluse see-through a stampa floreale, mentre da Etro sono il dettaglio femminile che aggiunge un tocco boho a completi sartoriali in lana Principe di Galles dal piglio maschile.

Dolce&Gabbana sceglie la seduttività universale del nero enfatizzando la delicatezza di una sottoveste in seta e pizzo chantilly sotto una maxi pelliccia nera e grigia dal motivo zebra. Da Ferragamo , lo slip dress si fa particolarmente prezioso attraverso accostamenti di sete lisce e sete jacquard e diventa il perfetto abito da cocktail o da sera, da sfoggiare anche nei prossimi party natalizi .

Spalline sottilissime, sete fluide, profili in pizzo e silhouette che scivolano sul corpo. Lo slip dress continua a esercitare il suo fascino sulle passerelle, recuperando l'estetica essenziale e sensuale che ha segnato il guardaroba degli Anni 90. Da Ermanno Scervino , delicati abiti satin in tonalità rosa cipria vengono abbinati a robe cardigan in lana, creando un perfetto connubio tra leggerezza e morbidezza cocoon.

Schiaparelli declina il linguaggio della corsetteria in costruzioni elaborate e bustier doppi, accostati in versione upside-down; mentre sulla passerella di Jean Paul Gaultier il corsetto dà forma al corpo nella sua versione più pura, scultorea ed essenziale con stecche a vista e rigorosamente nude accostato alla rilettura del leggendario conic bra in nero.

Body e corsetti riportano l'attenzione sulla costruzione del corpo. Bustier, steccature e tagli anatomici diventano elementi visibili dell'abito, la lingerie definisce e mette in primo piano la silhouette. Da Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood , l'universo dell'intimo si esprime attraverso body, reggiseni in pizzo e autoreggenti, in una successione di look che mescolano riferimenti storici, provocazione e spirito teatrale.

Le culotte escono definitivamente allo scoperto e diventano protagoniste di look che rinunciano a gonne e pantaloni, portando avanti la tendenza no pants. Da Blumarine, le micro culotte si accompagnano a bomber ricamati, in un contrasto tra volumi e gambe completamente scoperte. Simone Rocha contamina invece il mondo dell'intimo con quello dello sportswear: parigamba di paillettes nere abbinate a capi in pizzo, colli di astrakan e calzettoni sportivi sono la signature di un guardaroba romantico, eclettico e contemporaneo. Ulla Johnson lavora invece sui contrasti materici tra giacche di montone boxy e morbidi shorty in seta e pizzo indossati su collant velati.

esplora la possibilità di trasformare le culotte in un elemento autonomo del look, accostandole a capi più strutturati e ricercati. La chiave di lettura? Giocare con le proporzioni, lasciando che siano giacche, cappotti e volumi oversize a bilanciare l'audacia della lingerie.

Pizzi e trasparenze, la moda Autunno/Inverno 2026-2027 gioca con il vedo-non-vedo