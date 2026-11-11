I cappotti di pelle dettano tendenza dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 in versione day&night

fashion 11 novembre 2026

Oversize, rigorosi o casual, 5 trend per indossare i leather coat di stagione come farebbe una vera it-girl

Di Valeria Boraldi

Hermès, FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il fashion diktat in arrivo dalle passerelle della moda Autunno/Inverno 2026-2027 è chiarissimo: it’s leather mania! Una dimensione tattile pervade le passerelle e - accanto a faux fur e shearling coat - quest’anno sfila una vera e propria antologia di cappotti di pelle, che donano immediatamente una certa grinta ai look di stagione. Lungo e morbido, per chi ama gli outfit classici, oppure corto e versatile, ma anche in stile trench, per un mood quasi marziale. E se il leather coat vi sembra troppo leggero per le temperature invernali in picchiata, vale sempre la buona regola del layering sotto cui “nascondere” sottili strati di duvet: è il fashion trick delle it-girl da fare subito nostro. Oversize, rigorosi o casual, in versione day or night, guida ai 5 trend per indossare i cappotti di pelle questa stagione. Il cappotto di pelle lungo

Sfilate FW26: da sinistra Boss, Cult Gaia, Ferrari - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Minimalismo ed essenzialità per long coat in pelle in puro stile Anni ‘90: un’eleganza low profile che rievoca i look delle celeb e delle socialite di quella decade, come Carolyn Bessette Kennedy. Si scalda di color ruggine il modello Boss con le sue note aristo-chic, da indossare su outfit dal piglio country. Austero ed elegante il cappotto in pelle testa di moro firmato Cult Gaia: con impunture sui profili dei revers accentua il sapore artigianale e lussuoso del capospalla. Un passepartout perfetto per il giorno e ideale per la sera. Interpretazione nei toni del burro per la versione doppiopetto con maxi bavero di Ferrari. I trench in pelle sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027

Sfilate FW26: da sinistra Giorgio Armani, Tory Burch, Laura Biagiotti - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando lo spirito british incontra il leather mood, il risultato è super stylish e si declina in trench di pelle a prova di fashion girl. Quello doppiopetto in nappa di Giorgio Armani porta la nuance della giada - tra le cromie iconiche del marchio - a tingere di raffinatezza ed eleganza senza tempo un capospalla morbido e confortevole, da portare di giorno su mise casual. La classica “office combo” formata da camicia, maglioncino e pantalone si veste di note rock con il trench double-breasted total black in vernice di Tory Burch che sfiora il ginocchio: chiuso con cintura in vita, diventa un’armatura fashion con cui proteggersi dal freddo 24/24. Si declina nei toni del cioccolato, invece, il long coat di Laura Biagiotti, da indossare su maglioni chiari e gonne in pelle. Il cappotto di pelle oversize

Sfilate FW26: da sinistra Bottega Veneta, Carven, Uma Wang - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Spazio all’oversize, che continua a dominare le passerelle di stagione. Come da Bottega Veneta,dove il cappotto in pelle blu notte è alleato di balaclava e layering look a prova di freddo. Da Carven maxi maniche e tasche funzionali in un coat da portare all day long come capo passepartout. Uma Wang sceglie, invece, un taglio più sporty per il cappotto viola dalle spalle arrotondate: comodo e avvolgente, si indossa anche con i look più casual. Il cappotto di pelle corto

Sfilate FW26: da sinistra Miu Miu, Patou, Hermès - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

In una perfetta combinazione tra mini dress e giacca longuette, il cappotto di pelle al ginocchio è tra i modelli più versatili di stagione. Da Miu Miu si declina in un blazer burgundy dalle proporzioni super strette e si indossa di giorno sopra mise casual o di sera su outfit eleganti da smorzare con l’effetto stropicciato. Per Patou assume le sembianze di un abito a ruota con zip ed è perfetto con stivali rossi per un look che gioca di contrasti cromatici. Mood equestre, invece, da Hermès, che porta in passerella capispalla a ricordare le giacche da dressage, corte e scanalate nei profili frontali, lunghe dietro: chic e funzionale, è ideale da indossare anche in città. Il caban di pelle doppiopetto

Sfilate FW26: da sinistra Ferragamo, Balenciaga, Alaïa - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight