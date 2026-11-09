Tendenza country, guida allo stile più chic d’autunno tra eleganza e comfort

Fashion 09 novembre 2026

Verde bosco, burgundy e stampe check: lo stile countryside conquista le passerelle e si fa strada nel guardaroba metropolitano. Per la moda Autunno/Inverno 2026-2027 si declina così

Di Valeria Boraldi

Chloé, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Eleganza rilassata e comfort: sono la quintessenza dello stile country, che si conferma tra i trend più ricercati della moda Autunno/Inverno 2026-2027 e che trova in una palette cromatica ben definita la sua perfetta espressione estetica. Verde, burgundy, marrone, grigio, blu e rosso (scaldato il giusto), ma anche toni pastello e polverosi. Il mood bucolico autunnale, tra british countryside e folk style, invade le passerelle ed è pronto a conquistare anche gli spazi urbani, per contaminare i daily look con dettagli alla Downton Abbey. Come essere delle vere lady delle brughiere anche in città? Ecco la nostra guida allo stile country e alla sua palette distintiva con i look più belli a cui ispirarsi, in arrivo dalle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027. Verde bosco, muschio e oliva: l’essenza (cromatica) dello stile country

Sfilate FW26: Ermanno Scervino, Ferrari, Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Lo stile country può vantare tante declinazioni cromatiche. Ma se c’è una nuance con cui fa coppia fissa, quella è il verde: color bosco, oliva, verde salvia o bottiglia sono parte del codice genetico di questo core. Tonalità che vestono la figura con note “rustiche” dall’eleganza senza tempo. Ermanno Scervino esaudisce i desideri di chi ama unire bluse impalpabili, pantaloni dal taglio sartoriale e ampi capispalla proponendo un look in cui questa nuance è protagonista. Un outfit da indossare di giorno, per sentirsi immerse nella natura autunnale. Il verde si fa più chiaro da Joseph con un trench british style, ideale da portare in città per ripararsi dalla pioggia: gli stivali di camoscio in palette completano la mise monochrome. Maxi volumi nel cappotto in stampa check di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, che porta l’animo inglese del brand su un capo dal forte carattere country. Da perfetta country girl in città. Stile country e note burgundy

Sfilate FW26: da sinistra Etro, Burberry, Proenza Schouler - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

È tra i colori più trendy di questa stagione, ma anche una delle nuance tipiche dell’estetica country e folk. Il burgundy scalda e rassicura, e lo fa con estrema eleganza. Non a caso Etro sceglie queste note per i suoi maglioni jacquard e la gonna quadrettata, da portare aperta con nonchalance + cintura dai dettagli western. Un look in stile ragazza della prateria, con cui affrontare l’autunno in città. Per le più freddolose, il trench tartan Burberry con collo faux fur e revers in pelle marrone. Da Proenza Shouler il burgundy si indossa in look dégradé: la giacca senza maniche in suede dalle linee minimaliste e asimmetriche e i pantaloni super attillati “seconda pelle” creano una mise ricercata e dai contrasti volumetrici, ideale anche per una serata easy chic. Il calore del marrone

Sfilate FW26: da sinistra Ralph Lauren, Max Mara, Altuzarra - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Brown shades ed è subito country chic. Ralph Lauren gioca con le diverse sfumature del marrone, che si rincorrono tra dolcevita color cioccolato, blazer dai toni desertici e gonne trompe-l'œil decorate con scene di vita equestre. Completano il look gli accessori in pelle tono su tono, per un'eleganza dal fascino senza tempo. Stesse suggestioni, ma texture differenti, per Max Mara, che ci avvolge in un cappotto lungo fino ai piedi, stretto su un fianco da una cinghia di pelle in tinta. Morbido, dall'effetto furry, sembra preso in prestito dal guardaroba di un lord inglese e si abbina a stivali in camoscio nella stessa palette. È invece il layering a dettare lo stile da Altuzarra, che sovrappone dolcevita nero, camicia bianca e pullover a rombi. Sotto, una gonna in pelle marrone scivola morbida su stivali neri, disegnando il guardaroba di una moderna signora del West. Country style in versione cloudy grey

Sfilate FW26: da sinistra Tod’s, Lanvin, Kent & Curwen - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nuvole grigie e qualche riflesso nella palette degli azzurri. Il rainy mood da english countryside si indossa in grande stile. Come? Con la cappa di Tod’s a maxi quadri portata su pantaloni neri attillati con staffe: è perfetta grazie al contrasto di volumi che dona movimento alla figura. Il perfect look da country lady in città? Il tailleur grigio scuro dalla stampa check ton-sur-ton Lanvin: il blazer con le spalline over strizza l’occhio agli Anni ’80, mentre la gonna longuette svasata e asimmetrica su stivali in stile equestre rievoca uno stile da ragazza nella prateria. Il tocco in più? Il maxi cappello dalla falda larga. Linea a ruota e quilted mood per Kent & Curwen, che trasforma la barn jacket in un perfetto abito per l’autunno in campagna: in città si indossa con scarpe Mary Jane e calzettoni color canna di fucile per un dailywear dallo spirito british. La delicatezza dei toni pastello per uno stile soft country

Sfilate FW26: da sinistra Luisa Beccaria, Anteprima, Acne Studios - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando la pioggia concede una tregua, lo stile country si tinge di sfumature pastello. Da Luisa Beccaria si respira un'aria bucolica e romantica grazie a un abito svasato a stampa check che intreccia azzurro, verde menta e bianco. Una cintura sottolinea il punto vita, mentre le Mary Jane aggiungono un'ulteriore nota bon ton all'insieme. Più casual l'interpretazione di Anteprima, dove l'azzurro carta da zucchero incontra sfumature marroni e beige in un gioco di sovrapposizioni di maglie morbide e avvolgenti. I pantaloni dal taglio sartoriale color cacao sono un must-have dall’eleganza disinvolta, ideali da mattina a sera. Acne Studios, invece, sperimenta con il motivo check, accostando quadri di dimensioni e colori differenti. Blazer, camicia e gonna longuette a pieghe dialogano in un mix di fantasie, interrotto da stivali aderenti bluette. Il risultato è un incontro tra suggestioni rustiche e silhouette Anni 50, super ricercato. Blue mood, il lato più elegante del country

Sfilate FW26: da sinistra Antonio Marras, Gucci, Patou - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il blu è un grande classico dell’estetica country, soprattutto quando incontra il denim. Ma c’è spazio anche per qualche incursione romantica, tra fiori, ricami e dettagli preziosi. Come abbiamo visto da Antonio Marras, dove le rose rosse donano un tocco soft al jeans indigo: per vere ragazze della prateria. Cambia registro Gucci, che guarda al mondo equestre per un look iper sofisticato: tailleur blu navy, camicia in tinta e stivali cuissardes. Pochi elementi per un’eleganza rigorosa, che funziona anche nelle occasioni più formali. Da Patou, invece, il country si fa preppy con gonna tartan svasata indossata assieme a un maglioncino bianco e a una camicia verde smeraldo. Quadri rossi, il lato più festoso del country

Sfilate FW26: da sinistra, Vivetta, Zomer, Chloé - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight