fashion 27 novembre 2026

Dalle passerelle arrivano le ispirazioni per look ricercati e festosi, dove piccoli particolari sono grandi protagonisti

Di Valeria Boraldi

Valentino, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono i dettagli a fare la differenza. Pensiamo ai mini tasselli che compongono un look: piccoli particolari che diventano grandi protagonisti. Alcuni esempi? Fiocchi, frange, piume, balze, dettagli déco che riportano al passato, facendoci respirare un’aria Anni 20. Veniamo catapultati, così, in piena epoca Art déco, movimento artistico che a Parigi trova la sua capitale e nel Charleston la sua danza signature, con le flapper girl che rendono iconico uno stile fatto di piume, paillettes, long gloves che ciclicamente ritorna. Lo conferma la moda Autunno/Inverno 2026-2027, intrisa di dettagli déco, pronti a rendere i look delle feste magici, scintillanti e ricchi di energia, senza rinunciare a note bon ton e romanticismo. Lasciatevi ispirare dalle suggestioni in arrivo dalle passerelle, per dare un tocco decorativo in linea con le tendenze del momento. Fiocchi à gogo

Sfilate FW26: da sinistra Uma Wang, Genny, Valentino - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando si pensa a un dettaglio déco, la mente vola subito ai fiocchi. Eleganti e dal sapore rétro, con la loro forma bombata donano un tocco da “brava ragazza” a ogni look. Per Uma Wang sono maxi e sostituiscono i bottoni, chiudendo sul davanti una blusa verde oliva. Genny li sceglie rosa shocking per illuminare décolletées nere in raso e non si fa mancare il dettaglio gioiello con cristalli che illuminano le pump, mentre Valentino vira verso il viola, puntando su un fiocco che sigilla una cintura in pelle, perfetta per dare una nota di contrasto alla giacca dalle spalle over e con ricami vintage a ricciolo in paillettes. Sotto, una gonna leggera a balze plissé aggiunge al mix elementi che richiamano l’atmosfera del Charleston. Fringe time

Sfilate FW26: da sinistra Gabriela Hearst, Patbo, CFCL - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando si vuole regalare un tocco déco a un capo, le frange scendono subito in campo. Gabriela Hearst le sceglie color sabbia, per decorare i profili di un abito in raso a collo alto color vino. Il contrasto delicato evidenzia altri due aspetti vintage del long dress: spacco asimmetrico e silhouette longilinea. Super corto, invece, l’abito rosa firmato Patbo con maniche lunghe a campana. Tra stampa bucolica e inserti a zig zag con perline, si fanno strada golden fringe che arricchiscono il prezioso scollo a V e l’orlo della gonna. Atmosfera spaziale da CFCL, dove frange scintillanti nere e argentee coprono la parte superiore di un abito lungo e nero. Long gloves

Sfilate FW26: da sinistra Carven, Zimmermann, Mugler - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I guanti lunghi ci riportano indietro nel tempo. Per Carven sono in pelle testa di moro, da indossare insieme ad abiti senza maniche, ma perfetti anche sotto maglioni larghi. Da Zimmermann, invece, si declinano in verde salvia, per accompagnare un abito ricoperto di piume in palette. Il look da perfetta diva Anni 20 è assicurato. Per Mugler sono in nuance baby pink e si sposano con un blazer oversize grigio, dando vita a una combo chic ed aggraziata. La delicatezza delle piume

Sfilate FW26: da sinistra Chanel, Jacquemus, Etro - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

In un look che predilige dettagli déco non possono mancare le piume. Eccole sul midi dress Chanel rosa cipria a donare brio all’abito da cocktail. Da Jacquemus, invece, adornano un tailleur giacca/gonna bianco con simpatici pon pon neri a contrasto: sui polsi della bar jacket e lungo l’orlo della pencil skirt al ginocchio, piume in tinta portano movimento alla mise dal sapore rétro. Si torna alle trasparenze con l’abito midi firmato Etro: tra paillettes all over che riprendono l’iconica stampa Paisley e piume su orlo e maxi sciarpa, è il capo ideale per vestire le flapper girl contemporanee. Fiori invernali

Sfilate FW26: da sinistra Carolina Herrera, Givenchy, Christian Dior - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight