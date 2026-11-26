Bottega Veneta FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Un tempo le pellicce erano il capo su cui investire durante la stagione invernale e, a seconda del taglio, della composizione o delle lunghezze, si trasformavano prima di tutto in una dichiarazione di status, poi in un bene di famiglia da tramandare di madre in figlia. Oggi però il mondo è cambiato e anche le “sciure” sono pronte a dire addio a volpi ed ermellini, parola di Demna chez Gucci.
Gucci FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
E così - complici i divieti sulla pelliccia animale decisi da BFC e CFDA - il faux fur o le pellicce etiche compaiono ovunque: in versione cappotto, colletto, bordura o accessorio. Per la serie, fur free ma non furry free! I grandi designer hanno voluto osare con volumi morbidi e pelo extra-fluffy sia per lei, sia per lui.
Per lei: dal cappotto da copertina al dettaglio che cambia il look
Nel guardaroba femminile di quest’inverno il faux fur e le pellicce etiche (ovvero pelli e peli derivanti dalla catena alimentare) sono pronte a giocare su due registri differenti. Il primo è quello del pezzo forte: la pelliccia come statement scenografico.
È la proposta di Chanel, che ha portato in passerella un cappotto con intarsi grafici dal tocco artsy, o quella Valentino che ha aperto la sfilata Autunno/Inverno 2026-2027 con un lungo cappotto in capra color mogano, stretto in vita da una cintura in nappa, a cui è seguita una gallery di capispalla realizzati in shearling e destinati a diventare veri e propri “pezzi da tramandare”. O ancora il cappotto effetto ermellino di Gucci realizzato attraverso intarsi di pelo e organza.
Chanel, Valentino, Gucci FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il secondo registro riguarda invece la scelta dei volumi che diventano volutamente maxi come proposto da Bottega Veneta che, con Louise Trotter alla regia, porta in passerella capi eco-fur realizzati in seta, shearling spazzolato e fibre tecniche, o da Schiaparelli che, abbandonate le teste animali, torna a vestire look spendibili dal giorno alla sera.
Bottega Veneta, Schiaparelli FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Ma la vera novità di stagione sta nella ricerca dei materiali che rendono il pelo sintetico così realistico da essere difficile distinguerlo da quello vero. Prepariamoci dunque a far entrare nei nostri armadi una quantità di colli, bordature e accessori faux fur che funzionano bene anche quando il freddo non è così pungente da richiedere una pelliccia lunga fino alle caviglie.
Prada, Lanvin, Shiatzy Chen FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Per lui: il faux fur diventa una dichiarazione di stile
Ma se in passato, quanto meno in Occidente, la pelliccia sembrava un vezzo quasi esclusivamente femminile, le sfilate maschili di quest’Autunno/Inverno 2026-2027 hanno smentito questa consuetudine. Dolce&Gabbana, ad esempio, ha scelto il faux fur come linguaggio per veicolare una certa “mascolinità” e, attraverso volumi esagerati e superfici dense, lo ha reso il materiale più iconico della propria collezione.
Dolce&Gabbana, Dsquared2, Willy Chavarria FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Willy Chavarria punta sul pelo animalier declinato su un giubbotto con zip: un vero fashion statement per non passare inosservati. Da Dsquared2, invece, l’ecopelliccia raggiunge lo sportswear e viene concepita per proteggere dal freddo di città tanto quanto da quello in alta quota, rispolverando, tra gli altri accessori, anche il colbacco.
Ma la pelliccia sintetica, in questa stagione, è molto di più di un semplice capo o accessorio di tendenza: è il territorio dove superare i confini tra styling e sartorialità, maschile e femminile. Lo abbiamo visto da Diesel a Calvin Klein, dove ciò che funziona per lei, risulta benissimo anche per lui.
Diesel, Calvin Klein FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight