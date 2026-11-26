Un tempo le pellicce erano il capo su cui investire durante la stagione invernale e, a seconda del taglio, della composizione o delle lunghezze, si trasformavano prima di tutto in una dichiarazione di status, poi in un bene di famiglia da tramandare di madre in figlia. Oggi però il mondo è cambiato e anche le “ sciure” sono pronte a dire addio a volpi ed ermellini, parola di Demna chez Gucci.

E così - complici i divieti sulla pelliccia animale decisi da BFC e CFDA - il faux fur o le pellicce etiche compaiono ovunque: in versione cappotto, colletto, bordura o accessorio. Per la serie, fur free ma non furry free! I grandi designer hanno voluto osare con volumi morbidi e pelo extra-fluffy sia per lei, sia per lui.

Per lei: dal cappotto da copertina al dettaglio che cambia il look

Nel guardaroba femminile di quest’inverno il faux fur e le pellicce etiche (ovvero pelli e peli derivanti dalla catena alimentare) sono pronte a giocare su due registri differenti. Il primo è quello del pezzo forte: la pelliccia come statement scenografico.

È la proposta di Chanel, che ha portato in passerella un cappotto con intarsi grafici dal tocco artsy, o quella Valentino che ha aperto la sfilata Autunno/Inverno 2026-2027 con un lungo cappotto in capra color mogano, stretto in vita da una cintura in nappa, a cui è seguita una gallery di capispalla realizzati in shearling e destinati a diventare veri e propri “pezzi da tramandare”. O ancora il cappotto effetto ermellino di Gucci realizzato attraverso intarsi di pelo e organza.