fashion 19 novembre 2026

A ogni vestito il suo stivale e viceversa. Dai cuissardes con minidress ai texani con gli abiti lunghi, è tutta una questione di styling

Di Giulia Pacella

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Dilemmi di stile, winter edition. Puntuale come l’arrivo del freddo, da metà novembre in poi la domanda ricorrente dal punto di vista dei look è sempre la stessa: come abbinare stivali e vestiti questo inverno? Con quali boots portare un abito corto? E come indossare un vestito lungo quando non abbiamo più voglia di portare le pump? Per la serie a ogni vestito il suo stivale e viceversa, è tutta una questione di styling. Lo street style dalle capitali della moda arriva in soccorso con look, idee e ispirazioni di tendenza. Dai cuissardes con minidress ai texani con gli abiti lunghi guida alle fashion combo stivali + vestiti più amate del momento, per indossare il duetto più cool e insidioso del guardaroba da vera fashion girl. Abito in lana corti e stivali al ginocchio, il daily look a prova di freddo

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Caldi, morbidi e avvolgenti, gli abiti corti in maglia sono un grande classico del guardaroba invernale e stanno benissimo con stivali al ginocchio, per un dailywear easy, comodo e di tendenza. Le idee dallo street style da seguire? Sicuramente i maxi pull oversize da indossare come minidress, come suggerisce Yoyo Cao, che sceglie un modello rosso acceso con stivali neri. Per un look più casual si punta su un abito dolcevita bianco di maglia lavorata e stivali in suede in stile texano. E per chi ama osare con il colore, l'idea da copiare è il total red, vero prografonista di questa stagione: abito in maglia e stivali coordinati per farsi notare, da completare con un cappotto nero per un contrasto da manuale. Abiti eleganti e stivali con tacco, l'alternativa chic alle décolletées

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Se è vero che quest’autunno abbiamo avuto l’imbarazzo della scelta con le nuove pump, è altrettanto vero che gli stivali con tacco possono diventare l’alternativa perfetta man mano che ci si avvicina alle temperature invernali per non rinunciare ai look più sofisticati. Da provare con abiti lunghi in maglia lavorata, impreziositi da frange, come quello grigio indossato da Renee Bellerive con stivali neri a punta, oppure con un little black dress dalla linea svasata, morbido e fluido, per un'eleganza passepartout. E per chi ama i contrasti cromatici, l'ispirazione arriva da Nicole Warne, che abbina un abito nero con mantella a triangolo e frange déco a un paio di boots bianchi con tacco: un look essenziale, minimal e super cool. Tre modi di interpretare il dress code elegante e gli abiti lunghi d’inverno, senza rinunciare agli stivali neppure nelle occasioni più ricercate. Abito midi e stivali, how to wear it?

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E con gli abiti longuette, quali stivali indossare? Le lunghezze intermedie si prestano a diverse interpretazioni, ma gli stivali al ginocchio che scompaiono sotto l'orlo del vestito sono sicuramente la scelta migliore per alleggerire la silhouette. Da copiare il contrasto tra un abito in pelle verde e gli stivali neri che avvolgono bene la gamba oppure l'abbinamento più romantico tra uno slip dress lilla con dettagli in pizzo, stivali a punta e un cappotto furry. Per un look dal carattere più deciso e trendy, l'ispirazione arriva da Tamu McPherson, che abbina a un abito lingerie in seta nera un paio di stivali animalier slouchy, il fondo è sempre nascosto dall’orlo del vestito come negli altri due casi, ma qui si crea un gioco di volumi con il gambale più generoso e arricciato. Tre modi di interpretare il midi dress anche durante la stagione fredda, giocando con materiali, proporzioni e sovrapposizioni. Minidress e cuissardes, una combo sempre vincente

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Se l’abito si accorcia, lo stivale sale sopra il ginocchio. È la regola di styling che rende i cuissardes i migliori alleati dei minidress invernali. Da provare con abitini romantici e giacche in pelle, vestiti in pizzo e cappotti furry o abitini in seta in stile lingerie che staranno benissimo con cuissardes stringati. Il segreto per indossarli come fanno le it-girl? Lasciare scoperti pochi centimetri di gamba. Abito lungo e stivali, il boho style anche d’inverno

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