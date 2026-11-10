Guida agli stivali con tacco alto della moda Autunno/Inverno 2026-2027 tra ispirazioni dalle passerelle e idee shopping

fashion 10 novembre 2026

A punta, femminili e ipersensuali, in suede o pelle, sono il feticcio di stagione a prova di stile e sex appeal

Di Valeria Boraldi

Veronica Beard, FW26

High heel boot: tra tutte le scarpe di tendenza della moda Autunno/Inverno 2026-2027 gli stivali con tacco alto sono tra i must-have assoluti di stagione, veri e propri feticci del guardaroba femminile: in pelle o suede, fascianti come calze o slouchy, con punta affilata e tacchi a spillo vertiginosi oppure in stile texano e con tacchi più larghi, sono tendenza sulle passerella e in cima alle wishlist del momento. Femminili, sensuali, sofisticati e dal carattere deciso, per la sera ma non solo, seguite la nostra guida ai modelli più cool da avere ora, tra ispirazioni dalle sfilate e idee shopping, al ritmo di these boots are made for walking. Gli stivali in pelle con tacco alto

Sfilate FW26: da sinistra Cividini, Ralph Lauren, Bronx and Banco - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Classici e femminili, sono un vero passepartout, slanciano la figura e donano un tocco sexy all’ensemble. Cividini propone un modello wide calf in pelle nera effetto pitone con tacco leggermente a rocchetto, in passerella da Ralph Lauren hanno un mood equestre e sono in pelle liscia color cioccolato, mentre gli shark boots total black di Bronx and Banco coniugano glamour e sensualità.

Da sinistra: Aquazzura, Stuart Weitzman, Le Silla

Se amate questo stile fanno per voi gli stivali in pelle lucida marrone effetto pitone di Aquazzura, da prima serata con tacco stiletto e punta a mandorla, la quintessenza della sensualità. Quelli in pelle di Stuart Weitzman dalle linee strutturate e zip funzionale sono adatti a vivere il giorno grazie al comodo tacco dallo stile rétro. Sotto blazer, camicia e gonna svasata saranno perfetti. Grandi volumi per lo stivale dal maxi gambale firmato Le Silla: con il suo sottilissimo tacco a spillo completa i night look di stagione. Gli stivali a punta e con tacco alto in suede

Sfilate FW26: da sinistra The Garment, Christian Siriano, Herskind - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Suede mania. Quest’anno la pelle scamosciata è protagonista non solo sulle borse must-have di stagione, ma anche sugli stivali a punta e con tacco alto in arrivo dalle passerelle. Dai boots color khaki firmati The Garment - da portare sotto capispalla in teddy style - ai maxi cuissardes neri di Christian Siriano dal gambale oversize e slouchy fino allo stivale in suede cioccolato di Herskind, ideale da portare anche risvoltato per donare un tocco casual in più alla mise. Le ispirazioni non mancano.

Da sinistra: Gianvito Rossi, Patrizia Pepe, Identità Shoes

Per seguire il mood, il vero must-have tra fashioniste e cultrici del genere è senz’ombra di dubbio il cuissard pull on di Gianvito Rossi in camoscio tobacco: cambia letteralmente il look. Gli stivali Patrizia Pepe dalla doppia anima, invece, accostano suede e pelle lucida, mostrando una versatilità day&night. Per le serate più sexy, però, sarà perfetto il modello alto sopra il ginocchio di Identità Shoes, soprattutto se in combo con micro gonne. Camperos a punta e con tacco, il lato femminile del Texas mood

Sfilate FW26: da sinistra Chloé, Gabriela Hearst, Diesel - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Il fascino da Signora del West non stanca mai. Tra gli stivali a punta e con tacco, infatti, non possono non mancare gli iconici camperos nelle varianti più femminili, che tuttavia non rinunciano a grinta e robustezza. Da Chloé sono alti e neri, da calzare sotto abiti ampi e folk. Vincono cuoio, profili e decorazioni colorate nel modello firmato Gabriela Hearst. Rivisitazione rétro, invece, per Diesel, che su stivali aderenti in pelle color burro porta linee e dettagli tipici dei famosi texani, per un 9-to-9 time rilassato.

Da sinistra: Paris Texas, Metisse, Guess