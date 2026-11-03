Come abbinare stivali e minigonna, il match più sexy (e difficile) della moda Autunno/Inverno 2026-2027 punta tutto sui cuissardes

Fashion 03 novembre 2026

Thigh-high boots e gonne cortissime creano la fashion combo più sensuale di stagione, tra look street style e idee shopping ecco 5 idee moda per abbinarli insieme.

Di Federica Caiazzo

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Osare, sperimentare, scoprire il corpo con sensualità ma allo stesso tempo sfoggiare un look femminile abbastanza caldo e a prova di temperature autunnali. Ecco che puntualissima anche per la moda Autunno/Inverno 2026-2027 torna la combinazione più cool dello street style per ricordarci che tutto è possibile: stivali cuissardes + minigonna. Ne danno prova le it-girl che con i propri look, tra una sfilata e l’altra, nelle capitali della moda ci servono su un piatto d’argento la lezione di stile definitiva per affrontare la stagione fredda, ovvero come indossare (bene) gli stivali over the knee con le gonne corte e cortissime. L’identikit da tracciare? Si può dire a gran voce che la silhouette degli stivali è essenzialmente inconfondibile. Unica e distintiva, l’abbraccio del gambale a tutto il polpaccio sale fin sopra la linea del ginocchio creando uno spaccato decisivo in termini di opinioni. Ma, che li si ami o li si odi, gli stivali thigh-high sono di nuovo sul podio delle scarpe di tendenza moda Autunno/Inverno 2026-2027 aggiudicandosi il titolo di must-have a pieno merito. In pelle o camoscio, con tacco altissimo o bassi e in stile marziale, si abbinano con grande semplicità sotto le minigonne, canalizzando differenti interpretazioni dello spirito femminile. Dalla versatilità quotidiana ai look da sera in stile dominatrice, ce n’è per ogni carattere, mood e personalità.

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Per ispirarvi nella creazione della fashion combo più sensuale ma anche più difficile di stagione, vi basterà seguire il nostro prontuario di stile: 5 idee di look su come abbinare stivali e minigonna quest’autunno e altrettante idee shopping per realizzarli. Total black (o quasi), formula vincente a tutta sensualità

Da sinistra: Credits Getty Images; Minigonna Ganni; Stivali Stella McCartney

Il nero ha sempre una carta in più da giocare, soprattutto quando si tratta di costruire un look sensuale. La combinazione da appuntarsi? Minigonna nera svasata e cuissardes in pelle effetto vernice, una coppia che punta tutto sul gioco di volumi e sulla diversa luminosità delle superfici. Un’idea moda da replicare questo autunno con la miniskirt di Ganni e i cuissardes di Stella McCartney: abbinati insieme, danno vita a uno styling dall'attitudine decisa, perfetto per una serata in cui passare inosservate non è un’opzione considerabile. Anzi, basta intervenire sugli accessori per cambiarne completamente il carattere della mise: un cappotto bianco, dalla silhouette avvolgente, e una borsa in camoscio portata a tracolla introducono contrasti materici e cromatici che smorzano l'allure più audace degli stivali. Così, anche una combinazione apparentemente serale potrebbe trovare il suo posto nel guardaroba quotidiano. Cuissardes marroni + mini svasata, la perfetta combo 9-to-9

Da sinistra: Credits Getty Images; Minigonna Marni; Stivali Chloé

Il look street style che accosta una minigonna celeste in tulle e stivali marroni al ginocchio fa fatica a passare inosservato, del resto il merito è anche della blusa fantasia animalier in un mix & match di stampe e contrasti cromatici. È il gusto dell'eccesso, quello che gioca con accostamenti apparentemente inconciliabili per dare vita a un nuovo ordine visivo. Per tradurre questa stessa attitudine in una versione più facile da replicare e perfetta per il giorno, possiamo partire da un paio di cuissardes marroni di Chloé, dalla punta arrotondata e il tacco largo comodi da indossare all day long a cui abbinare la minigonna celeste di Marni, profilata con cinturino di pelle in vita. Un abbinamento meno convenzionale del solito, in cui la freschezza di una nuance cristallina incontra la profondità calda del marrone. Cuissardes stringati + mini nera, per uno stile dark e dominatrix

Da sinistra: Credits Getty Images; Minigonna Blazé Milano; Stivali Le Silla

Cinquanta sfumature di nero, e oltre. Il look qui protagonista punta su una minigonna nera ricamata, abbinata a una bralette coordinata e a una giacca nera lasciata strategicamente aperta. A catalizzare l'attenzione sono però i cuissardes: a punta, con tacco a spillo e una lunga allacciatura stringata in stile corsetto che percorre l’intero gambale. Il risultato ha un'attitudine dichiaratamente dominatrix, tra suggestioni dark e richiami boudoir, senza rinunciare a una costruzione studiata nei dettagli. Per replicare l'idea in fase di shopping, il consiglio è lasciare che siano gli stivali Le Silla a dettare il carattere dello styling, mantenendo il resto della palette rigorosamente nera grazie alla minigonna Blazé Milano, preziosa nella sua semplicità. Cuissardes con tacco quadrato + gonna military green, un look da giorno a prova d’autunno

Da sinistra: Credits Getty Images; Minigonna Loewe; Stivali Dolce&Gabbana

Chi ha detto che i cuissardes siano riservati esclusivamente alle occasioni più speciali? La prova arriva dallo street style, dove gli stivali over the knee in una delicata tonalità crema incontrano una minigonna a portafoglio military green, dando vita a un abbinamento sofisticato, ma senza troppe formalità. Il segreto sta tutto nell'equilibrio cromatico e per replicarlo basterà la minigonna Loewe in camoscio verde militare. La sua anima utility incontra il taglio della silhouette a portafoglio, enfatizzata dalla luminosità degli stivali in suede color crema di Dolce&Gabbana, un contrasto misurato che funziona alla perfezione anche alla luce del giorno. Ben venga completare il look con una felpa quarter zip, aggiungendo una nota sportiva che alleggerisce l'insieme. Per una versione più adatta all'ufficio, via libera invece a un blazer dalla linea morbida e a una camicia: il risultato sarà altrettanto disinvolto, ma con un twist decisamente più formale. Pizzo e burgundy: la sensualità, con nonchalance

Da sinistra: Credits Getty Images; Minigonna Rixo; Stivali Saint Laurent