Black is back, non solo ad Halloween, il nero è la tendenza assoluta tra i colori della moda Autunno/Inverno 2026-2027

Saint Laurent FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Il nero d’inverno? Una certezza di stile, ça va sans dire! Nero ad Halloween? Un binomio inossidabile of course! Eppure quest’anno il nero va oltre il mood dark e gothic o la sua rassicurante presenza all’interno guardaroba, per posizionarsi in cima alla lista dei colori moda di tendenza della moda Autunno/Inverno 2026. Big trend assoluto e definitivo, ha letteralmente invaso tutte le passerelle di stagione (molto, molto di più rispetto agli anni precedenti) per mostrare i suoi mille volti e mood. Un colore che sa essere elegante e raffinato, certo! Ma anche inquietante e misterioso, o rassicurante, o radicale, o sensuale.
Dimenticate allora le declinazioni più didascaliche del black, come il solito tubino nero o il classico taiileur, e lasciatevi soprendere le sue mille sfumature: questa stagione potremo sperimentarle tutte. Lo dicono le sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 e le tante piattaforme di fashion data analysis, tra cui il T-Fashion Index secondo cui il colore nero è apparso nel 54,1% dei look di sfilate donna FW26 con una predominanza sui catwalk parigini. Per la serie, a ognuna il suo nero e il suo modo di indossarlo.
Fendi FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Lo abbiamo visto da Fendi, con la prima sfilata di Maria Grazia Chiuri alla guida della maison. La direttrice creativa lo ha reso protagonista indiscusso dell’intera collezione a cominciare dai primi 17 look di sfilata: un’ode al total black e alle sue variazioni, da giorno a sera. Le interpretazioni più belle da seguire ve le raccontiamo qui.
Il nero sartoriale
Saint Laurent, Tom Ford, Givenchy FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Si parte con il tailoring, un grande classico che trova nel nero la sua tonalità d’elezione: da Givenchy dà forma a suit giacca e pantalone + cappotto d’ispirazione maschile per un black look heat-to-toe da manuale. C’è il tuxedo impeccabile di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, già feticcio da collezionare per le cultrici del designer che dopo lo show parigino ha lasciato la maison, o la proposta di Tom Ford che smorza il rigore del pantalone sartoriale con una blusa asimmetrica.
Il nero sensuale
Gucci, Mugler, Dolce&Gabbana FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Via libera a silhouette super skinny e fit che svelano il corpo in tutta la sua sensualità: niente più del nero contribuisce a esaltare questa tipologia di tagli e silhouette. Ce lo dimostra Demna da Gucci con look effetto seconda pelle tra micro top e leggings con cut out audaci e super sexy. Lo conferma Dolce&Gabbana che porta in passerella una variazione di tubini neri fascianti e iper femminili: emblema di fedeltà assoluta ai codici della maison e alla bellezza mediterranea. Lo ribadisce a Parigi Mugler con il suo bustier dress in pelle nera che esalta curve sinuose e silhouette a clessidra, perfetto corollario di una collezione dal mood Anni ‘80.
Il nero romantico e girlish
Simone Rocha, Cecilie Bahnsen, Pauline Dujancourt FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Dark e girlish allo stesso tempo. Il nero in chiave new romance è tra i trend più amati dalla Gen Z. E nessuno più Simone Rocha lo rappresenta meglio: abiti punteggiati di piercing e nastri di raso, e la consueta dose di fiocchi, rouches e volants rigorosamente black sono il suo must-have targato FW26-27. Atmosfera gothic fairy per Pauline Dujancourt che porta in passerella la sua interpretazione di una sensuale Cappuccetto Rosso in nero, mentre Cecilie Bahnsen rilegge il balletcore lontano dagli standard tradizionali per una contaminazione urban e unconventional.
Il nero materico
Miu Miu, Balenciaga, Bottega Veneta FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight