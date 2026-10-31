Black is back, non solo ad Halloween, il nero è la tendenza assoluta tra i colori della moda Autunno/Inverno 2026-2027

Il nero d’inverno? Una certezza di stile, ça va sans dire! Nero ad Halloween? Un binomio inossidabile of course! Eppure quest’anno il nero va oltre il mood dark e gothic o la sua rassicurante presenza all’interno guardaroba, per posizionarsi in cima alla lista dei colori moda di tendenza della moda Autunno/Inverno 2026. Big trend assoluto e definitivo, ha letteralmente invaso tutte le passerelle di stagione (molto, molto di più rispetto agli anni precedenti) per mostrare i suoi mille volti e mood. Un colore che sa essere elegante e raffinato, certo! Ma anche inquietante e misterioso, o rassicurante, o radicale, o sensuale.

Dimenticate allora le declinazioni più didascaliche del black, come il solito tubino nero o il classico taiileur, e lasciatevi soprendere le sue mille sfumature: questa stagione potremo sperimentarle tutte. Lo dicono le sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 e le tante piattaforme di fashion data analysis, tra cui il T-Fashion Index secondo cui il colore nero è apparso nel 54,1% dei look di sfilate donna FW26 con una predominanza sui catwalk parigini. Per la serie, a ognuna il suo nero e il suo modo di indossarlo.