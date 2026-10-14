Come si abbinano quest’autunno i blazer? Guida ai look con i leggings, il match più cool della moda di stagione

Street style - Credits: Getty Images
Come dare nuova vita ai soliti blazer e come abbinarli in maniera inedita in questo autunno 2026? Le idee moda più belle arrivano dallo street style e puntano tutte su un capo che è un vero coming back dagli Anni ‘80: i leggings. Sì, sono a tutti gli effetti i pantaloni più discussi e divisivi del guardaroba. Ma se in passato sono stati associati a palestre e workout, quest’anno pantacollant, pantaloni con le staffe, fuseaux e panta stretch cambiano attitudine e nei look con i blazer dimostrano volti inediti e inaspettati, per diventare alleati daily anche in ufficio o in città.
Ancora scettiche? Dai blazer oversize alle giacche sciancrate, dai leggings ginnici a quelli tagliati in maniera così perfetta da sembrare dei cigar pants sartoriali, vi suggeriamo 5 fashion combo blazer + leggings per rivalutare questo insospettabile duo e dare vita ad altrettanti look perfetti per la stagione autunnale. A ognuna il suo match!
Il blazer oversize e i pantaloni con le staffe
Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; blazer Prada, leggings Oysho
Tra le proposte giacca + leggings questa è senza dubbio la combo must-have di stagione. Il blazer oversize unito a leggings con le staffe è perfetto per dare vita a contrasti volumetrici che catturano l’attenzione. Se amate il blu potete scegliere quello monopetto di Prada, da abbinare a fuseaux neri con staffa di Oysho. Il tocco iperfemminile? Le mules con tacco sottile da indossare aperte o in versione sabot. Un look che ripara dal freddo senza rinunciare al fascino del sandalo.
Blazer doppiopetto e leggings neri
Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; blazer Blazé Milano, leggings Saint Laurent
Il classico non passa mai di moda. Così anche la giacca doppiopetto in Principe di Galles da reinterpretare con leggings neri. Per un look che rilegge i codici dell’eleganza sartoriale con un tocco svelto e contemporaneo, il modello a clessidra firmato Blazé Milano in lana grigia, che si indossa su un paio di leggings in cashmere corvini a costine Saint Laurent. Ai piedi perché non scegliere stivali camperos in pelle nera come suggerisce lo street style? Un look ideale all day long.
Blazer in velluto e leggings di pelle
Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Blazer Oltre, leggings Calzedonia
Un mix che unisce spirito regale e vibe rock. Ecco a voi la combo blazer in velluto e leggings in pelle. Se poi la giacca è impreziosita da decorazioni gioiello, il capo si trasforma in un vero e proprio bijou. Come il modello di Oltre, con pioggia di cristalli tono su tono e fuseaux leather effect in tinta di Calzedonia. Per donare un ulteriore tocco strong, un paio di anfibi dal sapore urban.
Giacca di pelle e pantacollant tecnici
Da sinistra: Street style - Credits: Getty Images; Blazer Parosh, leggings H&M
Lo stile equestre conquista lo street style. E si replica in 3,2,1! Basterà scegliere una giacca di pelle marrone come quella di Parosh da indossare su pantaloni tecnici a vita alta in palette di H&M, infilati dentro stivali alti al ginocchio. Per un look perfetto in campagna, ma soprattutto per l’autunno in città.
Giacca rétro e leggings in pizzo
Da sinistra: Street style - Credits: Getty; Blazer Patou, leggings GDCS