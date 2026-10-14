Come si abbinano quest’autunno i blazer? Guida ai look con i leggings, il match più cool della moda di stagione

Come dare nuova vita ai soliti blazer e come abbinarli in maniera inedita in questo autunno 2026? Le idee moda più belle arrivano dallo street style e puntano tutte su un capo che è un vero coming back dagli Anni ‘80: i leggings. Sì, sono a tutti gli effetti i pantaloni più discussi e divisivi del guardaroba. Ma se in passato sono stati associati a palestre e workout, quest’anno pantacollant, pantaloni con le staffe, fuseaux e panta stretch cambiano attitudine e nei look con i blazer dimostrano volti inediti e inaspettati, per diventare alleati daily anche in ufficio o in città.

Ancora scettiche? Dai blazer oversize alle giacche sciancrate, dai leggings ginnici a quelli tagliati in maniera così perfetta da sembrare dei cigar pants sartoriali, vi suggeriamo 5 fashion combo blazer + leggings per rivalutare questo insospettabile duo e dare vita ad altrettanti look perfetti per la stagione autunnale. A ognuna il suo match!

Il blazer oversize e i pantaloni con le staffe