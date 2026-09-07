Bye bye oversize! La nuova giacca di tendenza della moda Autunno 2026 riscrive fit e proporzioni

fashion 07 settembre 2026

Addio maxi volumi e linee super ampie. I nuovi modelli di giacche esaltano la silhouette, tra accenti sporty, mood casual e tagli chic

Di Valeria Boraldi

Chanel, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Oversize is… over! L’estate sta lentamente finendo e apre la strada ai nuovi trend di stagione. Dopo anni di giacche XXL, spalline big e volumi maxi, sulle passerelle si fanno spazio linee più attillate, tagli corti e minuti, forme a scatola, bomber proporzionati e comodità in formato “zip”. Siete pronte a conoscere le nuove giacche della moda Autunno 2026? Abbiamo selezionato per voi 5 tendenze dalle sfilate Fall/Winter 26-27 tra cui scegliere i prossimi modelli da indossare. Il blazer sciancrato senza revers

Sfilate FW26: da sinistra Christian Dior; Prabal Gurung; Ferrari - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il blazer si reinventa, si fa più smilzo, perde alcune delle sue signature, ma rimane in passerella, rivisto e corretto. Pronto a seguire le forme del corpo, il blazer attillato in vita e senza revers entra in punta di piedi nel guardaroba autunnale 2026. Un esempio? La bar jacket Christian Dior che - con le sue linee romantiche e la nuance neutra - esalta la figura. Jonathan Anderson la disegna minuta e dalla scollatura abbozzata. Il punto forte? La fila di bottoncini sul davanti dall’allure vintage. Giro di boa per Prabal Gurung, che punta su un blazer in velluto blu dal taglio classico che esalta la silhouette con uno scollo super audace. Chi ama osare può indossarlo a fior di pelle unito a pantaloni in completo, ma pensatelo anche aperto sopra camicie o bluse… très chic! Rigore geometrico in casa Ferrari, dove una giacca dal taglio sartoriale marrone abbraccia il corpo donandogli una forma trapezoidale. Sotto, una long pencil skirt chiude il quadro in un look ideale anche per l’ufficio. Il giacchino cropped

Sfilate FW26: da sinistra Alexander McQueen; Blumarine; Vivetta - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le giacche bon ton ci hanno dato letteralmente un taglio. Squadrato, boxy shaped e dalla chiusura asimmetrica il giacchino nero di Alexander McQueen è ideale su miniabiti in tinta per nuovi tailleur dalle proporzioni micro e femminili. Palette chiara, invece, per Blumarine, dove l’estro di David Koma ci regala una mini jacket doppiopetto dai bottoni gioiello perfetta su una mini skirt gemella. Anche portata su pantaloni sartoriali e jeans sarebbe un bijou. Super pop e malizioso il modello ultra cropped firmato Vivetta, nero e dalle profilature rosse. Nessun bottone o cerniera, solo due volti sagomati che si uniscono a formare una scollatura audace e originale. Si indossa a pelle con una gonna in tinta, ma anche su una camicia bianca e jeans easy chic: le jeux sont faits! Il giubbino di jeans

Sfilate FW26: da sinistra Zadig&Voltaire; Ulla Johnson; Acne Studios - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il giubbotto in denim? Un new classic che torna a dettare tendenza in passerella. Sta bene su tutto e dona quel tocco spensierato che solo il jeans può dare. Da Zadig&Voltaire si porta classico e dall’effetto slavato, con il colletto alzato da preppy girl e abbottonato in cima. Perfetto sopra longuette gemelle con ricami gioiello. Il marrone chiaro delle foglie d’autunno tinge il modello di Ulla Johnson, dai tocchi brillanti grazie a spot di paillettes fucsia: abbinato a una gonna same colour/same texture ci sintonizza sul mood autunnale. Sotto vanno in scena giochi di layering, tra mini top e intimo che si scambiano i ruoli. Acne Studios, invece, reinterpreta in chiave micro il classico giubbino casual. Un passepartout facile da indossare, che crea giochi materici in combo con foulard in seta check. Zip mania, le giacche con la cerniera

Sfilate FW26: da sinistra Zankov; Akris; Agnès b. - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nella vita di tutti i giorni comodità e velocità vanno a braccetto. Una combo che si fa sentire anche nella scelta delle nuove giacche d’autunno. Un capospalla perfetto da portare sia aperto che chiuso grazie alla zip da aprire e chiudere in un baleno? Per Zankov si tratta di un giubbottino corto box shaped dalla fantasia astratta e colletto a camicia, perfetto sia su look casual che formali. Mood total black, invece, per Akris, dove il capospalla si allunga e raggiunge i fianchi esaltandoli grazie a una cintura posta in vita. Ideale sopra long skirt gioiello per una mise dai forti contrasti materici, in puro stile Carrie Bradshaw. Vince il burgundy da Agnès b.: qui un giubbino in velluto a costine dal colletto alla coreana ruba i colori della vendemmia. Hey bomber!

Sfilate FW26: da sinistra Cote Mer; Giorgio Armani; Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight